Noticias en español

Bienvenidos a ¿Qué Hay de Nuevo, New Hampshire?, un noticiero radial que comparte las noticias más importantes del día, y te acerca a las historias que nos conectan como comunidad.
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Nuestro equipo incluye a Maria Aguirre, nuestra productora; Lau Guzmán, nuestra reportera; y Daniela Allee, nuestra editora.
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Más demanda de comida durante Acción de Gracias. Votantes con discapacidad visual impugnan ley electoralAntes del Día de Acción de Gracias, una organización sin fines de lucro dijo que distribuyó más de 700 kits de comidas festivas gratuitos a familias necesitadas en su evento anual.
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Tener un plan, poner límites y encontrar personas que comprendan la situación, son algunas maneras de navegar las fiestas y mantenerse sobrio.
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Las personas en NH en Granite Advantage tienen seis meses más para probar que cumplen con los requisitos laborales o califican para una excepción, antes de perder su cobertura.
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A pesar de los altos precios de la gasolina, se espera una cifra casi récord de viajeros en New England para el feriado de Acción de Gracias.
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El plan del gobierno de Trump reduciría el límite de ingresos para calificar y extendería los requisitos de trabajo a más personas.
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El estado planea simplificar el proceso para determinar si una persona está exenta de los requisitos de trabajo, usando la información médica existente.
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Casi 300 personas se reunieron el domingo en Manchester en una misa bilingüe en honor a los mártires vietnamitas, una tradición anual de la comunidad católica vietnamita de NH.
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La gobernadora Kelly Ayotte y otros gobernadores de New England le piden al Congreso tres mil millones de dólares adicionales para el programa federal de asistencia de calefacción.
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New Hampshire tendrá ferias artesanales para comprar regalos de Navidad, y en Massachusetts hay eventos para los más aventureros.
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Veteranos de New Hampshire y sus familias recibieron ayer un homenaje en Tilton por el Día de los Veteranos.
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Tras el resultado de las elecciones de mitad de término del 3 de noviembre de 2026, los demócratas controlarán ambas cámaras del Congreso a partir de enero de 2027, con lo que podrían moderar y hasta bloquear la agenda de Donald Trump.
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El primer fin de semana después de las elecciones de medio mandato se llenó de celebraciones de Diwali en toda la diáspora india, incluida Hanover.