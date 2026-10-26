Resumen: Ayotte y Warmington debaten sobre impuestos, centros de datos y costo de vida

Ante un público en vivo en la cervecería Harpoon, en el Queen City Center de Manchester, la gobernadora republicana Kelly Ayotte, que busca la reelección, y la demócrata Cinde Warmington se enfrentaron el jueves pasado en temas como el costo de vida, los centros de datos y la educación.

Los reporteros de NHPR, Rick Ganley y Jackie Harris, moderaron el foro, que fue producido en conjunto con Manchester Ink Link y el Granite State News Collaborative .

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Ambas candidatas señalaron el costo de vida como su principal prioridad, y argumentaron que su oponente subiría los costos.

El argumento de Warmington: “Esta economía está simple y fundamentalmente en pedazos, y necesitamos arreglarla. Y eso significa invertir en vivienda y en cuidado infantil, y asegurarnos de que estamos protegiendo nuestras escuelas públicas y nuestra educación pública. En esta elección tenemos una opción real. No podemos darnos el lujo de dos años más de la agenda de Kelly Ayotte y Trump".

El argumento de Ayotte: "Mi oponente no se ha comprometido a prohibir un impuesto sobre la renta o sobre las ventas. Ella se opone a un límite al impuesto a la propiedad, y su proyecto de ley de energía y plan de energía, subirá las facturas. Creo que necesitamos proteger la ventaja de New Hampshire y no convertirnos en Massachusetts. Estoy orgullosa del trabajo que hemos realizado juntos, pero aún se puede hacer más para mantener a New Hampshire seguro, próspero y libre”.

Ambas quieren frenar el aumento del impuesto a la propiedad, pero no se pusieron de acuerdo sobre el origen del problema.

Ayotte dijo que los impuestos a la propiedad son muy altos y que la pregunta sobre el tope al impuesto escolar podría ayudar a reducirlos. Cuando se le preguntó por otras soluciones, ella dijo que es importante evitar pasar más costos o impuestos a comunidades locales. También repitió su oposición al impuesto sobre la renta o sobre las ventas.

Warmington no tardó en cuestionar el historial de Ayotte, culpando a sus políticas por el aumento a los impuestos locales a la propiedad, particularmente la expansión de los programas de vouchers escolares o los recortes a los programas de salud. Si es elegida, también juró vetar cualquier impuesto de venta o ingreso que pase por su escritorio, al igual que cualquier proyecto de ley “que traslade costos a nuestra comunidad”.

Algo en lo que sí estuvieron de acuerdo: Los grandes centros de datos son malos para NH.

Ayotte y Warmington reiteraron su apoyo a la moratoria estatal a los centros de datos por su costo y por preocupaciones ambientales.

“No es bueno para la energía, el ambiente y nuestra belleza natural en New Hampshire”, dijo Ayotte.

Cuando se le preguntó por qué no ha emitido una orden ejecutiva para detener estos proyectos, Ayotte dijo que ella no tiene la autoridad legal para hacerlo, según la Fiscalía General de New Hampshire. En lugar de eso, ella juró incluir una prohibición en su próximo presupuesto e incentivar a los legisladores a aprobar un proyecto de ley por separado. “Trabajaré para que se realice esta moratoria”, dijo.

Aunque Warmington apoya la moratoria, sugirió que Ayotte pudo haber hecho más antes para frenar los centros de datos, apoyando los proyectos de ley sobre el tema en la última sesión legislativa.

“Kelly Ayotte solo está en contra de los centros de datos ahora porque se ha hecho políticamente inconveniente apoyarlos”, dijo.

Traducción de María Aguirre.

Para escuchar la conversación completa en inglés, mira el video en YouTube .

Revisa nuestros resúmenes anteriores: Primer Distrito del Congreso y Segundo Distrito del Congreso .