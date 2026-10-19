Foro de candidatas a Segundo Distrito del Congreso. Protestas ‘No Kings’ en NH.

A continuación, lee las noticias del lunes 19 de octubre de 2026

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Las candidatas para el Segundo Distrito del Congreso de New Hampshire discutieron sobre atención médica, economía y derechos electorales, el jueves pasado por la noche en un foro en Keene.

Pero el par estuvo de acuerdo en que la corrupción política sigue siendo un riesgo para la democracia.

La republicana Lily Tang Williams dijo que se necesita hacer más para asegurar la integridad de los funcionarios públicos.

La congresista demócrata Maggie Goodlander busca la reelección. Dice que el crecimiento en la riqueza del presidente Trump durante su mandato presidencial, prueba que las actuales leyes de ética son muy débiles.

Puedes leer los destacados del foro en el artículo que te dejamos en el mensaje.

Emily Quirk / NHPR Este año, la elección por el Segundo Distrito del Congreso es una revancha. La republicana Lily Tang Williams (izquierda) y la demócrata Maggie Goodlander (derecha) también se enfrentaron hace dos años.

El foro fue patrocinado por NHPR y el Granite State News Collaborative.

Protestas ‘No Kings’ en New Hampshire se enfocan en la participación electoral

Manifestantes del movimiento No Kings salieron a las calles en todo New Hampshire este fin de semana, con protestas en varias ciudades y pueblos.

En Exeter, cientos se reunieron frente al ayuntamiento el sábado. David Guild [rhymes with wild] estaba entre ellos. Dijo que salió a protestar porque las circunstancias y el actual liderazgo de los EE.UU. necesitan cambiar.

“Por Trump, el odio hacia Trump. Los ataques contra Canadá —Canadá y el mundo—. Ese tipo de cosas”, dijo Guild.

Cuando se terminó la protesta, los demócratas en New Hampshire reunieron a un pequeño grupo de votantes en el ayuntamiento de Exeter, junto al gobernador de California, Gavin Newsom, que está considerando ser candidato a la presidencia en 2028.

1 of 6 — aisle 47 Exeter rally 20261017 dan tuohy Ahead of the Nov. 3 general election, a rally in Exeter on Oct. 17 focused largely on voting in the 2026 midterm elections. Dan Tuohy / NHPR 2 of 6 — vote sign Uncle Sam - Exeter 20261017 dan tuohy The “No Kings” rally in downtown Exeter on Oct. 17 focused on voting and supporting candidates up and down the ballot on Nov. 3. Dan Tuohy / NHPR 3 of 6 — No war 20261017 Exeter rally Tuohy Several signs at the “No Kings” rally in Exeter on Oct. 17 were critical of the U.S. war in Iran. Dan Tuohy / NHPR 4 of 6 — rally no kings Exeter 20261017 tuohy The “No Kings” rally in downtown Exeter on Oct. 17 focused on voting and supporting candidates up and down the ballot on Nov. 3. Dan Tuohy / NHPR 5 of 6 — rally - trump enablers - exeter 20261017 dan tuohy Mary McConnell-Meachen, from Connecticut, attended the “No Kings” rally with her sister and friends Oct. 17, 2026 in Exeter, NH. “We have been going around protesting routinely because we’re very concerned about the country and the way things are going,” she said. Dan Tuohy / NHPR 6 of 6 — vote sign calvary Exeter 20261017 dan tuohy A woman encourages people to get out and vote during a “No Kings” rally in downtown Exeter, NH, on Oct. 17, 2026. Dan Tuohy / NHPR

La alta inflación no impide que los turistas en New Hampshire gasten su dinero durante esta temporada de follaje otoñal.

El follaje en el norte de New England ya pasó su mejor momento, y la inflación puede estar alta, pero esto no frena a los turistas.

Renee Bajger administra la tienda Beggars Pouch Leather en North Conway. Ella dice que ha visto una nueva demografía de turistas que vienen a la tienda.

“Hay mucha gente que viene por primera vez —que nunca ha estado aquí antes— o, un público más joven .. es algo distinto, con un poco más de... digamos, renta disponible”, dijo Bajger.

Bajger [Badger] piensa que los altos precios de aviones y de gasolina están impulsando a más personas a visitar New Hampshire como una opción económica para “vacacionar”.

El número de personas que visitaron su tienda durante el fin de semana de feriado superó sus expectativas.

Bajger está esperando un número estable de turistas hasta fines de marzo.

Un nuevo programa capacitará a voluntarios ante la escasez de abogados en Coos

Hay escasez de abogados en el condado de Coos. Este es un problema cada vez más común en muchas áreas rurales. Ahora un nuevo subsidio otorgado a 603 Legal Aid busca llenar esa brecha capacitando voluntarios para que ayuden a las personas a acceder a los beneficios públicos y otros asuntos.

Ariel Clemmer es directora ejecutiva de 603 Legal Aid. Dice que el subsidio de $400 mil financiará el programa piloto. No reemplazará a los abogados, pero ayudará a capacitar a miembros de la comunidad, como bibliotecarios y trabajadores de refugios.

“Cualquier persona que, en su día a día, ya esté en contacto con las mismas personas a las que queremos atender … podemos potenciar su interacción con ellas, básicamente creando un mejor canal de acceso a la asistencia jurídica”, dijo Clemmer.

Los voluntarios podrían ayudar a las personas a inscribirse para asistencia alimentaria o Medicaid. Clemmer dice que planea tener voluntarios capacitados ya trabajando para el 2028.

Esto también pasa en NH:

La policía de Manchester está investigando más de una docena de incidentes de graffitis racistas, homofóbicos y anti-semitas que se dieron durante el fin de semana en algunas áreas de la ciudad.

En un comunicado de prensa, la policía de Manchester dijo que los incidentes parecen ser al azar y que no estaban dirigidos a personas ni propiedades específicas.

La policía le está pidiendo a cualquiera que haya sido testigo de actividades sospechosas en el área de Candia Road, Gabrielle Street o South Beech Street a contactar al Departamento de Policía de Manchester.