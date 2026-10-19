El costo de la vivienda preocupa a los votantes de NH: esto opinan las candidatas a gobernadora

Prioridades principales sobre vivienda:

Gobernadora Kelly Ayotte, republicana:

Leyes firmadas que reducen las barreras de zonificación a nuevas construcciones de casas.

que reducen las barreras de zonificación a nuevas construcciones de casas. Firmó el presupuesto estatal que incluye un plazo más corto para que las agencias estatales revisen los permisos de vivienda.

Dice que planea distribuir fondos federales hacia el desarrollo de viviendas asequibles.

Más detalles sobre la propuesta de Ayotte, a continuación.

Cinde Warmington, demócrata:

Promete usar fondos estatales para financiar e incentivar la construcción de viviendas asequibles.

Dice que prohibirá que los fondos de capital privado compren viviendas y suban los alquileres.

Promete revertir la ley firmada por Ayotte que permite a los propietarios desalojar a los inquilinos al terminar su contrato de alquiler.

Más detalles sobre la propuesta de Warmington, a continuación.

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El historial de Ayotte en vivienda

Ayotte dijo que los altos costos de vivienda es el principal problema económico del estado. Una solución en la que se enfocó durante el primer mandato es aumentar la construcción de viviendas en el estado. La escasez de vivienda ha subido los precios, así que mayor oferta podría ayudar a reducir los costos, y Ayotte ha abordado esto en diferentes maneras:

Los expertos dicen que una de las mayores barreras en la construcción de viviendas asequibles son las leyes restrictivas de zonificación a nivel municipal. Ayotte firmó una ley que cambia algunas restricciones de zonificación a nivel estatal: Ahora las unidades multifamiliares como departamentos o condominios pueden ser construidos en lugares que fueron zonificados solo para unidades comerciales, como oficinas.

Firmó las leyes que permiten que se construyan más viviendas innovadoras en el estado, como las viviendas accesorias . A veces se les llama “departamentos en el sótano” (basement apartments) o “departamentos para familiares” (in-law suites). Al firmar estos proyectos en leyes, le transmite a las municipalidades que valora el control local,pero que la oferta de vivienda necesita aumentar y las municipalidades tienen que reducir obstáculos para construir nuevas viviendas.

. A veces se les llama “departamentos en el sótano” (basement apartments) o “departamentos para familiares” (in-law suites). Al firmar estos proyectos en leyes, le transmite a las municipalidades que valora el control local,pero que la oferta de vivienda necesita aumentar y las municipalidades tienen que reducir obstáculos para construir nuevas viviendas. También tomó medidas para agilizar los trámites burocráticos en el proceso de construcción. En el presupuesto más reciente, firmado por Ayotte, requirió a los departamentos estatales a procesar permisos de vivienda en los próximos 60 días. Navegar las regulaciones locales y estatales, y a veces federales, podría retardar la construcción de nuevas viviendas. Los desarrolladores necesitan obtener permisos de agencias, incluyendo el Departamento de Transporte o Departamento de Servicios Ambientales además de las agencias municipales.



Críticas a la propuesta de vivienda de Ayotte.

Algunos líderes de vivienda dicen que Ayotte se está quedando atrás en un área específica: ubicar fondos estatales a la construcción de viviendas asequibles.

Las constructoras ganan mucho más dinero construyendo casas caras, debido a los altos costos de construcción en general. Si una casa se vende a un mayor precio, los desarrolladores pueden ganar más dinero del proyecto. Para que las unidades asequibles sean más atractivas a desarrolladores, el estado tiene algo llamado Fondo de Vivienda Asequible ( Affordable Housing Fund ). El fondo cubre algo de los costos de construcción para desarrolladores, incentivándolos a desarrollar estas unidades y alquilarlas por un valor menor que la tasa de mercado.

El Fondo de Vivienda Asequible actualmente obtiene $5 millones al año de ingresos fiscales, pero muchos expertos en vivienda dicen que esto no alcanza para hacer una diferencia real en la escasez de viviendas. El presupuesto anterior que Ayotte firmó no asignaba ningún dinero adicional al fondo.

Dan Tuohy / NHPr Housing market: New residential building units under construction.

Para el contexto, en el presupuesto de 2023, el gobernador Chris Sununu colocó $25 millones extra de fondos al fondo. Sin embargo, todo eso eran fondos federales de ayuda por el COVID y no tuvieron que provenir de los ingresos fiscales estatales.

Aunque Ayotte no ha dicho nada sobre asignar dinero estatal al Fondo de Vivienda Asequible en su próximo presupuesto, su oficina le dijo a NHPR que asignará casi $1.7 millones en dinero federal al Fondo de Vivienda Asequible.

Ayotte tampoco dedicó ningún fondo estatal al programa Housing Champions en su presupuesto. Este es otro programa de incentivos, pero para municipalidades y ciudades que están actualmente tratando de abordar la crisis de vivienda. Por ejemplo, si las municipalidades modifican sus normas de zonificación para facilitar la construcción de viviendas, podrían recibir dinero para financiar otros proyectos.

El programa fue creado por Sununu, utilizando dinero federal de ayuda por el COVID nuevamente, pero Ayotte y los legisladores republicanos no lo financiaron en el presupuesto estatal reciente. Sin embargo, le dijo a WMUR-TV que quiere retomarlo en su próximo presupuesto.

El historial de Warmington en vivienda

Obviamente, no podemos revisar lo que Warmington haría durante un ciclo presupuestario o sesión legislativa en base a su historial, como lo hicimos con Ayotte. Sin embargo, Warmington trabajó en el Consejo Ejecutivo , la parte de la rama ejecutiva estatal que aprueba miles de millones de dólares en fondos.

En 2022, Warmington fue una de las varias consejeras ejecutivas que votaron para que el financiamiento federal del American Rescue Plan durante la pandemia vaya a las viviendas asequibles en el estado. Sununu, gobernador en el momento, propuso que $100 millones se destinaran a proyectos de alquiler de casas, pero los consejeros argumentaron que esto podría terminar financiando departamentos de lujo.

Un defensor de viviendas le dijo a NHPR que Warmington trabajó detrás de escenas para asegurarse de que el dinero se destinara a unidades asequibles, y los consejeros de ambos partidos votaron a favor de ello.

Si se elige como gobernadora, Warmington dice que va a priorizar poner el dinero estatal en el Fondo de Vivienda Asequible y el programa Housing Champions.

Warmington también dijo que apoyó para deshacer la ley firmada por Ayotte el año pasado que permite a los propietarios desalojar a los inquilinos al final de su contrato. Antes de eso, los inquilinos no podían ser desalojados sin causa — como no pagar el alquiler— así su contrato haya terminado.

Warmington dice que también se está enfocando en los fondos de capital privado que compran propiedades en el estado y luego disparan los alquileres, un problema que preocupa a personas en todo el país. Warmington dice que trabajará en prohibir a las firmas de capital privado comprar casas en New Hampshire y de subir mucho el alquiler.

Las comunidades de casas prefabricadas son especialmente vulnerables a esta tendencia. Sus residentes son dueños de su casa, pero pagan alquiler por el terreno donde está, y muchos dicen que sus propietarios de fuera del estado están subiendo los alquileres de forma drástica. Warmington quiere fortalecer el derecho de los dueños de casas prefabricadas a unirse y comprar el terreno de su comunidad antes de que lo vendan a inversionistas.

Traducción de Maria Aguirre.