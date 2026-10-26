NH espera unas elecciones ‘sin drama’. Nueva alianza en Manchester para mejorar índices escolares.

A continuación, lee las noticias del lunes 26 de octubre de 2026

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Los funcionarios electorales dicen que están listos para el gran día, con poco drama

Los funcionarios electorales en New Hampshire dicen que están listos para las elecciones de la próxima semana, y que no esperan ninguna irregularidad.

Existe un trasfondo de incertidumbre sobre cómo podrían desarrollarse los resultados electorales a nivel nacional. En New Hampshire, dos meses después de unas primarias de septiembre que se dieron sin contratiempos, los funcionarios estatales y locales aseguran tener confianza en un conteo seguro y preciso.

Sean Locke lidera la unidad electoral de la Fiscalía General … El Día de Elecciones, su equipo se repartirá en los centros de votación y atenderá una línea directa para votantes o funcionarios que tengan preguntas o inquietudes.

"Tratamos de organizarnos para cualquier cosa que pueda pasar el día de las elecciones. Intentamos estar preparados para lo que pueda surgir. Pero no hemos recibido nada que indique que esta elección deba desarrollarse de manera distinta a cualquier otra", dijo Locke.

Locke dijo que todo lo relacionado con registro de votantes y proceso de conteo en New Hampshire se realiza en público.

Nueva alianza en Manchester busca mantener a los estudiantes en clase

A partir de enero, el Distrito Escolar de Manchester y la Oficina Municipal de Servicios Juveniles, lanzarán una nueva alianza para apoyar a los estudiantes de escuela media y secundaria.

El Union Leader reporta que el programa piloto de 18 meses está diseñado para abordar el ausentismo crónico e impulsar las tasas de graduación de secundaria, que son dos problemas que han sido vinculados a los malos indicadores de salud en la ciudad.

Los consejeros trabajarán directamente con estudiantes que suelen faltar a clases, saltarse las clases o están en riesgo de abandonar los estudios, y a ellos les brindarán apoyo e impulsarán la participación estudiantil. Otra meta del programa es conectar más estudiantes y familias con recursos de servicio social que ya existen en la ciudad.

Estudiantes no podrán usar su ID escolar para votar en New Hampshire

La Oficina del Secretario de Estado de New Hampshire está haciendo anuncios de servicio público, y avisando a los estudiantes de secundaria y universidad que NO pueden utilizar las identificaciones emitidas por la escuela para registrarse a votar en New Hampshire.

Estos mensajes aparecen después de que la Corte Suprema de EE.UU. restableciera la prohibición de los IDs estudiantiles en el estado, la semana pasada. El tema ha sido sujeto de desafíos legales y ordenanzas conflictivas de cortes menores.

Los IDs escolares tampoco pueden usarse para que los votantes ya registrados soliciten una papeleta en las urnas

Votantes meditan el voto mientras consideran asuntos de importancia, como el costo de vida

Los votantes indecisos tienen un poco más de una semana para decidir cómo votarán el Día de Elecciones.

Susan Seidner tiene una granja de árboles de Navidad en Pembroke. Ella fue al foro de candidatas en Temple Adath Yeshurun en Manchester el fin de semana para saber más de las personas que considera apoyar.

"Creo que tengo ganas de escuchar a Cinde Warmington, porque creo que voy a votar por ella, pero todavía no la he escuchado hablar", dijo Seidner.

Otros votantes en el evento mencionaron preocupaciones por costos de vida, y dijeron que quieren escuchar los planes de los candidatos en cómo pueden ayudar a reducir facturas de energía y de comida.

Las candidatas a la gobernación de New Hampshire discutieron sobre impuestos, educación pública y costos de vivienda en un foro organizado el pasado jueves por la noche en Manchester. Algo en lo que están relativamente en acuerdo fueron los centros de datos.

La gobernadora republicana Kelly Ayotte dijo que ella se opone a cualquier nuevo centro de datos en el estado, y dijo que iba a impulsar una prohibición de estos en la próxima sesión legislativa.

"Nos aseguraremos de que no haya un centro de datos en New Hampshire, porque no encaja en términos de energía ni de nuestro medio ambiente. Si pensamos en la belleza natural de New Hampshire, aquí no va a funcionar", dijo Ayotte.

Su oponente, la demócrata Cinde Warmington, dijo que ella también se opone a los centros de datos sin regulaciones estatales más estrictas.

“We would have to have clearance that there would be local control, that energy costs would be borne by the data centers. That the communities are satisfied. That there would not be contamination.”

"Tendríamos que tener la garantía de que habría control local, de que los costos de energía los asumirán los centros de datos. De que las comunidades estén satisfechas. De que no habría contaminación", dijo Warmington.

‘Flu Season:’ Vacunarse en el embarazo también protege al bebé, según especialistas

La temporada de la gripe llegó, y los doctores dicen que es importante que las mujeres embarazadas se vacunen.

La doctora Jessica Wayer del Concord Hospital dice que los bebés no pueden obtener sus vacunas de gripe hasta los 6 meses de vida. Pero ella dice que las mujeres embarazadas que se vacunan contra la gripe pueden pasar anticuerpos a su bebé.

“Por eso recomendamos tantas vacunas y refuerzos durante el embarazo, porque funcionan como inmunidad colectiva para el bebé una vez que nace y, además, le transmiten anticuerpos de forma pasiva”, explicó la doctora.

Además, dijo que las mujeres embarazadas están inmunocomprometidas así que la vacuna resulta importante. Ella dice que si a alguien le da gripe, deberían visitar a su médico para que le ayude a reducir la gravedad de la enfermedad.

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