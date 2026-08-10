Prepárate para votar en New Hampshire: Cómo registrarte, qué documentos llevar y más.

La elección para el Congreso, Senado y la gobernación: hay mucho en juego para New Hampshire en las elecciones de medio tiempo de este año. Si estás considerando presentar tu papeleta en estas o en otras candidaturas locales, primero debes registrarte para votar.

¿Cómo lo haces?

Ha habido muchos cambios en las leyes electorales en años recientes. Esto es lo que necesitas saber antes de las elecciones de 2026.

A comienzos del año, un juez tumbó una ley estatal de 2024 que requería que los nuevos votantes demuestren su ciudadanía. Ahora, esto significa que los nuevos votantes sin documentos que demuestren su ciudadanía — como un pasaporte de EE.UU ., o certificado de nacimiento — aún pueden registrarse a votar después de firmar una declaración jurada que indique que son ciudadanos.

¿No recuerdas si ya te registraste? Revisa tu información de votante aquí.

Lee información electoral en español

Puedes registrarte a votar en New Hampshire si:

Tienes 18 años o más el Día de las Elecciones

Eres residente de New Hampshire

Eres un ciudadano estadounidense

Documentos que necesitas

Te pedirán completar un formulario de registro de votantes que te darán los funcionarios electorales locales. Necesitarás comprobar tu identidad, edad, ciudadanía (o firmar una declaración jurada), y domicilio, quiere decir, la dirección de tu residencia primaria.

Para que el proceso fluya, planea llevar al menos un documento que cubra cada una de las siguientes categorías:

Identidad/edad: Licencia de conducir, identificación emitida por el gobierno con foto, pasaporte o tarjeta de pasaporte.

Domicilio: Licencia de conducir de NH, identificación de no conductor de NH, registro de vehículo de residente, ID del gobierno con foto, cheque o comprobante de beneficios emitido por el gobierno, o un documento tributario con la dirección actual; contrato de alquiler o factura de servicios públicos con la dirección de domicilio actual.

Ciudadanía: Certificado de nacimiento estadounidense, pasaporte o tarjeta de pasaporte estadounidense, documentos de naturalización u otra prueba expedida por el Departamento de Estado. Los votantes que no cuenten con esta documentación pueden presentar una declaración jurada que certifique, bajo pena de sanciones por fraude electoral, que son ciudadanos.

La oficina de la Secretaría de Estado es la mejor fuente de información oficial sobre lo que puedes usar para demostrar tu elegibilidad como votante.

Cuándo te debes registrar para votar

Puedes registrarte a votar ahora con tu oficina local. También puedes registrarte a votar como Demócrata, Republicano, o votante no declarado en las urnas, el Día de Elecciones. Revisa las fechas máximas de registro de votantes .

Dónde registrarse

Regístrate en la oficina del secretario municipal o de la ciudad, o en una reunión de los supervisores de la lista de candidatos, entre seis y 13 días antes de las elecciones.

Regístrate en tu centro de votación. Lee más sobre el registro el Día de Elecciones . Busca tu centro de votación y revisa tu registro de votante con la herramienta de búsqueda de información del votante del estado.

En ausencia: Puedes registrarte para votar por correo si no puedes hacerlo en persona debido a una discapacidad física, o si tus obligaciones laborales o de cuidado de niños te impiden estar presente en tu comunidad. Lee más sobre el registro de votantes ausentes y haz clic aquí para obtener información sobre votantes uniformados y residentes en el extranjero.

Voto en ausencia: No te retrases

Para el voto ausente, hay un nuevo cambio en 2026. Ahora, los votantes en ausencia tendrán que brindar la misma documentación que un votante en persona presenta. Lee más sobre el registro de votantes ausentes .

“Cuando solicitan una PAPELETA de voto en ausencia, deben presentar una copia de una identificación oficial con foto, o bien, deben legalizar su solicitud ante notario y enviarla al secretario municipal, o pueden IR a la oficina del secretario municipal y verificar su identidad allí mismo”, dijo en inglés el secretario de Estado de New Hampshire, David Scanlan.

“Recomiendo a cualquiera que sepa que va a votar en ausencia que inicie el proceso con anticipación, ya que el servicio postal ya no es tan rápido como antes. Por lo tanto, no se puede esperar hasta el último minuto y esperar que el correo entregue la papeleta a tiempo”.

Otros enlaces útiles de la Secretaría Estatal:

Lee más sobre la votación accesible.

Requisitos para obtener asistencia y comprobante de registro de votante