Conversaciones con los candidatos: Pappas habla de vivienda, costo de vida, IA y más

En las últimas semanas antes de las elecciones generales del 3 de noviembre, Morning Edition de NHPR conversó con los candidatos al Senado de Estados Unidos sobre los temas que más preocupan a los oyentes. Recientemente, hablaron con el congresista demócrata Chris Pappas.

A continuación, destacamos algunos puntos que tocó Pappas. Más abajo encontrarás la traducción de la transcripción completa de la entrevista de Rick Ganley, de Morning Edition.

Traducción de María Aguirre

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Sobre costos de vida:

Pappas dijo que impulsaría que se agreguen mil millones de dólares al programa federal LIHEAP, que ayuda a los hogares de bajos ingresos a pagar la calefacción.

También dijo que quiere suspender el impuesto federal a la gasolina.



Sobre costos de vivienda:

Pappas dijo que está a favor de dar fondos federales a las ciudades y pueblos que "piensen de forma creativa" para reformar sus normas locales de zonificación y así impulsar la construcción de viviendas: "Ya sea con las casas pequeñas que se están construyendo en algunos pueblos, o con proyectos de uso mixto en los centros urbanos, que combinan locales comerciales y viviendas".



Sobre la reforma del Seguro Social:

Pappas dijo que está a favor de una comisión bipartidista para “llevar buenas ideas a la mesa sobre el futuro de este programa”.

Él dijo que se opone a cualquier recorte de los beneficios, y quiere asegurarse de que los estadounidenses más adinerados "aporten lo que les corresponde" al programa.



Sobre regulación de inteligencia artificial (IA):

Pappas dijo que el Congreso necesita establecer “límites que regulen a las grandes tecnológicas” y desarrollar conocimiento especializado dentro del gobierno federal “para garantizar que haya un proceso de aprobación antes de que los modelos de inteligencia artificial se hagan públicos”.

Dijo que las comunidades locales necesitan más autoridad para “evaluar y rechazar” las propuestas de centros de datos.

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Esta transcripción ha sido traducida y editada para mayor claridad:

El costo de vida es una gran preocupación para los votantes de New Hampshire, y usted ha hablado de este tema en su campaña. ¿Puede mencionar leyes concretas que haya patrocinado, votos que haya emitido o causas que haya defendido durante su tiempo en el Congreso para bajar el costo de vida?

Es una crisis, y la escucho en todo New Hampshire. Ahora estamos peleando contra la guerra, contra los aranceles. Estoy peleando en contra de los recortes a la atención médica que suben las primas. Y durante mi tiempo en el Congreso, me enfoqué en cómo hacer la vida en New Hampshire más asequible para las familias, para regresarles dinero al bolsillo.

Impulsé la ampliación del crédito tributario por hijos, que tuvo un impacto enorme en las familias de New Hampshire durante esos años tan difíciles de la pandemia. Me enfoqué en cómo traer más recursos para construir viviendas asequibles en el estado de New Hampshire. Hace pocas semanas aprobamos un importante paquete bipartidista de vivienda, y tenemos que seguir trabajando para invertir en las comunidades, facilitar la construcción y enfrentar las prácticas de Wall Street que disparan el costo de las casas unifamiliares en nuestro estado y en todo el país.

Pero ahora, Donald Trump está impidiendo esto. Dice que lo del costo de vida es un engaño. Cree que la ley de vivienda que aprobamos no vale la pena. Por eso tenemos que asegurarnos de cambiar las cosas en Washington.

Específicamente, ¿cómo lograría esto desde el Senado?

Bueno, se trabaja para construir coaliciones. Ese proyecto de ley de vivienda salió adelante no solo porque los demócratas lucharon por él, sino porque logramos formar una coalición bipartidista que lo respaldó.Y tenemos que seguir enfocándonos en ello. Pero ahora, los recortes a la atención médica, lo cual está elevando las primas en New Hampshire, la guerra sigue elevando los costos de energía a niveles históricos — es mucho para las familias de New Hampshire. Así que se trata tanto de mantenerse firme frente a las políticas irresponsables de este gobierno como de buscar oportunidades para trabajar de forma bipartidista y dar resultados.

Mientras nos acercamos a los meses más fríos, muchos residentes tendrán complicaciones con la calefacción de sus casas. Sabemos que los precios de combustible para calefacción están altos por la guerra en Irán. Pero, específicamente, ¿qué haría usted para enfrentar esos costos tan elevados?

Bueno, he presentado un proyecto de ley sobre el combustible para calefacción porque me preocupa muchísimo lo que nos depara este invierno. El costo del combustible para calefacción de los hogares es aproximadamente 31% más alto que en el invierno pasado. Eso podría ser casi $2,300 por casa. Y, por ahora, el gobierno no ha liberado los fondos de LIHEAP. De hecho, en su propuesta de presupuesto de este año, intentaron eliminar por completo la asistencia para combustible. Mientras lidiamos con los costos altos en la guerra que eleva los precios de energía, la gente no puede pagarlos. Así que he propuesto una legislación para agregar mil millones de dólares al programa LIHEAP. Necesitamos conseguir la mayor cantidad de fondos posible y hacerlos llegar cuanto antes a estados como New Hampshire, para que puedan administrar el dinero y llevar ayuda a las familias que la necesitan.

LIHEAP es en inglés, el Low Income Home Energy Assistance Program (Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos).

Así es, y ahora mismo la demanda supera los fondos disponibles. Tenemos a personas aplicando en sus agencias locales de acción comunitaria, pero no logran obtenerla porque no cumplen los requisitos. Por eso deberíamos ampliar la elegibilidad a las personas con ingresos de hasta el 75% del ingreso mediano de nuestro estado, para que más gente tenga acceso, para que haya más fondos a través del programa y para que el dinero llegue cuanto antes. Esa es una solución, además de otras ideas que tengo, incluyendo suspender el impuesto al combustible. Eso puede ayudar a las personas a ahorrar en sus gastos de energía

Hablemos de la Seguridad Social. Las evaluaciones más recientes dicen que se prevé que entre en situación de insolvencia en un plazo de seis años. ¿Qué propuestas de reforma apoyaría usted para garantizar su sostenibilidad?

Bueno, yo apoyé una legislación bipartidista hace un par de años que arregló el problema con la Seguridad Social, donde los retirados podrían ver sus beneficios reducidos si habían trabajado en el sector publico, como en el caso de un bombero o maestro.

Así que logramos solucionarlo, en un esfuerzo bipartidista. Y tengo la esperanza de que, para enero, podamos crear una comisión bipartidista que ponga sobre la mesa buenas ideas acerca del futuro de este programa. Se trata de un beneficio ganado, y resulta inaceptable que, si el Congreso no toma medidas, las prestaciones puedan reducirse —en promedio— en $500 en un plazo de seis años. Por eso mantengo mi compromiso de preservar el programa y proteger estas prestaciones que las familias de New Hampshire se han ganado.

Conozco a muchas personas jóvenes que dudan de que la Seguridad Social esté allí cuando se retiren. Pero esto es parte del acuerdo estadounidense, y tenemos una gran capacidad para resolver problemas. La verdad es que ahora estamos gastando miles de millones y millones de dólares en una guerra a la que nadie apoya en el Medio Oriente. ¿Qué tal si cuidamos a los jubilados, si nos aseguramos de que puedan retirarse con dignidad y de que atendemos específicamente las necesidades de las familias trabajadoras?

Hablemos un poco más de los detalles sobre estos cambios. ¿Está abierto a cambios estructurales como recortar beneficios,subir la edad de jubilación o elevar el tope de ingresos sujetos al impuesto de Seguridad Social?

La gente no podría cubrir un recorte en beneficios. Eso está descartado para mí. De hecho, conocí a una adulta mayor el otro día en Pembroke que estaba hablando sobre cómo recién le recortaron la asistencia alimentaria. Está viviendo del Seguro Social. No le está funcionando. Así que creo que debemos asegurarnos de que a quienes les está yendo bien, quienes ganan un millón de dólares al año o más, quienes recibieron el año pasado un enorme recorte de impuestos de los republicanos, aporten lo que les corresponde. Pero lo cierto es que reducir los beneficios o privatizar el programa, como quiere hacer John Sununu, es una receta para el desastre para los adultos mayores de hoy y los jubilados del futuro.

Quiero volver a hablar de la asequibilidad en viviendas. En una entrevista reciente con NHPR, usted dijo que hay que facilitar la construcción de viviendas. Seamos más específicos, ¿cómo lo lograría?

Bueno, deberíamos poder brindar subsidios a las comunidades para que puedan pensar creativamente sobre el tipo de reglas y regulaciones que suelen ser una barrera para construir para el futuro. Ahora, hay algunas ciudades y pueblos que están modernizando cosas en términos de zonificación, están pensando creativamente — ya sea con las casas pequeñas que se están construyendo en algunos pueblos, o con proyectos de uso mixto en los centros urbanos, que combinan locales comerciales y viviendas. Tenemos que ampliar las opciones para construir en New Hampshire.

No hemos construido de la manera que deberíamos desde antes de la Gran Recesión. Nos faltan decenas de miles de viviendas para tener un mercado saludable, y eso ha elevado el precio medio de un hogar a casi $600,000. Es inalcanzable para las personas.

Entonces los programas que he apoyado en el Congreso incluyen el programa de crédito tributario para viviendas de bajos ingresos, que financia proyectos de vivienda asequible, y la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario. Estos suelen determinar si un proyecto se puede construir o no.

He visitado muchísimos en todo New Hampshire, desde el proyecto del lote de Pearl Street en Manchester hasta el de Avesta en el valle de Mount Washington, y he conocido a personas que buscan una vivienda asequible en sus comunidades. Tenemos que seguir trabajando y ser un buen aliado desde el nivel federal, para darles a nuestras comunidades los fondos que necesitan para construir y repensar cómo pueden ser los nuevos proyectos.

Entre otras cosas, el tan llamado Big Beautiful Bill aprobó una serie de recortes de impuestos, incluida la extensión de recortes que estaban por vencer y la creación de nuevos beneficios fiscales. ¿Votaría usted para revertir estos recortes de impuestos?

Bueno, mira, hay personas que recibieron beneficios fiscales, millonarios y grandes corporaciones que no los merecen. Lo cierto es que hoy tenemos a la primera persona en el país con una fortuna de un billón de dólares. ¿Y por qué tendría que pagar menos impuestos que un maestro, un bombero o una enfermera a quienes hoy les cuesta llegar a fin de mes? Tenemos que asegurarnos de que los impuestos queden bajos para la clase trabajadora. Por eso he apoyado expandir el crédito tributario por hijos. Por eso apoyo los recortes de impuestos a pequeños negocios, sobre todo ahora que están agobiados por el peso de estos aranceles y por una economía incierta. Pero hay personas extremadamente ricas y grandes corporaciones que parecen recibir todo el trato preferencial en Washington D. C.

¿Entonces quiere que se eliminen estos recortes de impuestos?

Bueno, tenemos que pensar en cómo invertimos para el futuro de este país, cómo invertimos en cuidado infantil y atención médica. Esas son las cosas que hacen crecer la economía. Pero darle un recorte de impuestos a un multimillonario, como votó John Sununu cuando era nuestro senador, no mejora la vida de los estadounidenses comunes.

Usted ha descrito antes nuestro sistema tributario como "diseñado" para favorecer a los ricos. ¿Qué cambios propondría? ¿Subir las tasas a los contribuyentes adinerados, reducir aún más los impuestos a los hogares de bajos ingresos? ¿Cómo sería, para usted, un sistema tributario justo?

Bueno, deberíamos ver las presiones que las familias enfrentan. Soy parte de un proyecto de ley para que la exención de impuestos a las propinas sea permanente. Sé lo duro que trabajan, día tras día, las personas que viven de las propinas. Deberían ser recompensadas por eso y no pagar impuestos sobre sus propinas.

Apoyo los esfuerzos para expandir el crédito tributario por hijos, hacer pagos avanzados y asegurarse de que sea permanente. La mayor parte de lo que se aprobó el año pasado en el llamado Big Beautiful Bill fueron recortes temporales para la clase trabajadora y beneficios fiscales permanentes para las grandes corporaciones y los ‘superricos’. Entonces debemos enfocarnos en cómo llevar estos resultados a las personas, abordar la crisis de costos, y yo apoyo absolutamente en mantener los impuestos bajos para los residentes que trabajan duro.

Hablemos un rato de inmigración. Usted aboga por una reforma migratoria “integral y de sentido común”. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lograría esa visión?

Bueno, tenemos que responder a este momento que vivimos ahora, este alcance desmedido del gobierno de Trump en materia migratoria. Hemos visto cómo funciona en las calles desde Biddeford, Maine, hasta Minneapolis. Y esto no es lo que somos como estadounidenses. Las personas en New Hampshire han hablado fuerte y claro. Has visto que en el pueblo de Merrimack, hubo una oposición amplia y bipartidista a la construcción de una bodega de detención masiva que iba a ser administrada por ICE. La gente no quiere eso en nuestro estado.

Me he opuesto a las leyes que le dan a ICE un cheque en blanco. He propuesto un proyecto de ley para ir tras el fondo discrecional de $75 mil millones que los republicanos le dieron, sin condiciones ni supervisión, y destinar ese dinero a las policías locales, para apoyar la policía comunitaria y lo que hace que New Hampshire sea un lugar seguro.

Pero debemos enfocarnos en cómo tratamos la migración como una oportunidad para los Estados Unidos de América. Esta es una nación construida por inmigrantes. Las personas apoyan a sus amigos y vecinos que han venido de otros países. Esta es una parte importante de nuestra oportunidad económica en New Hampshire para darle la bienvenida a más personas aquí legalmente, para expandir su acceso a programas de visa, y para asegurarse de que las personas puedan construir su sueño americano aquí. Pienso en todos los sectores donde no tenemos suficientes trabajadores, sea en atención médica o educación, en la industria manufacturera. La migración es una de las maneras en que podemos resolver dichos desafíos y asegurarnos que nuestra economía en New Hampshire llegue a su máximo potencial.

Sé de muchos de su propio partido que dicen que quieren que se elimine la agencia de Inmigración y Control de Aduanas, porque tiene demasiadas fallas como para repararla. ¿Está de acuerdo?

Mira, bajo el gobierno de Trump, se financió a ICE por adelantado hasta el final del mandato de Donald Trump en la Casa Blanca, sin ninguna supervisión ni condiciones por parte del Congreso. Por eso tenemos que involucrarnos a fondo y ejercer una supervisión real sobre las actividades de ICE. Que puedan operar como ninguna otra agencia policial, con agentes sin identificación, sin la capacitación adecuada y sin cámaras corporales, es inaceptable.

¿Entonces quiere ver una reforma?

Esa es una parte donde el Congreso puede indagar absolutamente. Si queremos utilizar el poder del Artículo 1 que nos brinda la Constitución, podemos hacerlo si cambiamos cosas en el Senado de EE.UU. y cambiamos el balance de poder. Ese es un enfoque importante que necesita suceder con respecto a las personas que están rompiendo la ley, que no tienen razón para estar en Estados Unidos. Y creo que la mayoría de estadounidenses apoya eso. Pero lo que ha hecho ICE va más allá de eso, y es momento de que los hagamos responsables.

Un tema principal en este ciclo electoral es la inteligencia artificial, incluyendo aquí en New Hampshire, donde han habido discusiones sobre construir centros de datos en algunos pueblos. ¿Qué opina sobre la regulación de la IA?

Tenemos que aprobar regulaciones significativas para asegurarnos de que los productos IA sean seguros y que estemos protegiendo la privacidad, la seguridad, la salud del público americano. Ya tenemos reportes profundamente preocupantes de personas involucradas en el espacio de la IA. Diseñadores, técnicos, que están advirtiendo públicamente que existe una posibilidad del 10% de que esto pueda acabar con la humanidad. ¿Quién quiere correr ese riesgo?

No podemos esperar a que el genio salga de la lámpara. El Congreso tiene que actuar y establecer límites que regulen a las grandes tecnológicas y a la IA, que desarrollen conocimiento especializado dentro del gobierno federal para garantizar que haya un proceso de aprobación antes de que los modelos se hagan públicos, que fijen estándares mínimos de seguridad y que aborden el tema de la responsabilidad legal, para que, en última instancia, sean las empresas tecnológicas las que respondan cuando algo sale mal. También tenemos que darles poder a nuestras comunidades con respecto a la construcción de centros de datos. Si surge una propuesta en un pueblo, sus habitantes deben tener todas las oportunidades para evaluarla y rechazarla. Tenemos que asegurarnos de que los usuarios del servicio eléctrico no terminen pagando por la construcción masiva de centros de datos, ni en New Hampshire ni en ningún otro lugar.

Como parte del Senado, usted ejercería ciertos mecanismos de control y contrapeso sobre la Corte Suprema. ¿Apoya usted el establecimiento de límites de edad para los jueces?

Tenemos eso en New Hampshire y funciona. Estuve en el Consejo Ejecutivo, y solía recibir cartas de renuncia de jueces y magistrados cuando llegaban a los 70. A veces, sabes, no aprecian el hecho de que tienen que retirarse. Pero es bueno para la rotación. Creo que tiene que haber un límite real al tiempo que un juez puede ejercer su cargo a nivel federal.

¿Qué opina de expandir el tamaño de la corte?

No apoyo eso. Creo que eso sería una pelea sin fin entre los dos partidos. Pero creo que limites en mandatos o límites en edad sería inteligente para mejorar la rotación. Y lo que es importante para los próximos par de años es que Donald Trump no pueda llenar las cortes con más jueces de derecha. Es posible que haya dos nombramientos más a la Corte Suprema en los últimos dos años de Donald Trump en el cargo. Y creo que tenemos que asegurarnos de que el pueblo estadounidense tenga en el Senado representantes que se mantengan firmes a los nombramientos no aptos para el cargo que solo se seleccionan en base a su lealtad a Donald Trump, y no a su fidelidad a la ley o la Constitución.