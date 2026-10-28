Pappas y Sununu chocan por el Seguro Social. Corte federal frena plazo de 10 días para refugiados

A continuación, lee las noticias del miércoles 28 de octubre de 2026

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

Corte federal frena política que da a refugiados solo 10 días para defender su estatus

Una corte federal en Boston bloqueó temporalmente una nueva política del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) que reduce el plazo que tienen los refugiados para defenderse cuando el gobierno busca terminar con su estatus de protección.

Jeff Thielman es presidente y CEO del Instituto Internacional de New England, uno de los grupos de defensa que está demandando al gobierno de Trump. Él dijo que el cambio de política dificulta a los refugiados establecerse en EE.UU.

“Si un refugiado recibe una notificación de que su estatus de refugiado ha sido cancelado, tiene diez días para conseguir un abogado y preparar su defensa. Y nos pareció una locura”, dijo Thielman.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que la demanda era “frívola” y que buscan fortalecer los controles del programa de refugiados.

Pappas centra el cierre de su campaña en el Seguro Social y acusa a Sununu de querer privatizarlo

El congresista demócrata Chris Pappas pone el foco en el Seguro Social mientras su contienda por el Senado de EE. UU. contra el republicano John Sununu entra en su última semana.

El martes, Pappas estuvo acompañado por la senadora Jeanne Shaheen y el líder del sindicato de bomberos en Manchester. Pappas dijo que los votantes no deberían confiar en Sununu en lo que respecta al Seguro Social.

"Está dispuesto a avanzar hacia la privatización y a poner sobre la mesa algo que apostaría el Seguro Social en Wall Street, permitiría que Wall Street les cobre comisiones a los trabajadores y, en realidad, destruiría ese vínculo entre los trabajadores, los jubilados y ese beneficio ganado", dijo Pappas.

Como senador, Sununu impulsó que los trabajadores más jóvenes pudieran crear cuentas privadas dentro del Seguro Social. Sununu dice que ese plan no funcionaría hoy, y acusa a Pappas de tergiversar su postura y de engañar a los votantes. Pappas, por su parte, propone que quienes ganan más de un millón de dólares al año paguen más impuestos al Seguro Social.

Autoridades investigan aparente homicidio-suicidio en Manchester

Las autoridades están publicando información adicional sobre un tiroteo dentro de un hogar en Manchester el martes temprano, en el que murieron dos personas.

La Oficina del Fiscal General de New Hampshire dice que, al parecer, un hombre adulto le disparó varias veces a una mujer antes de dispararse a sí mismo.

Dentro de la casa también encontraron a un niño de 8 años herido de bala. Fue trasladado a un hospital, donde se encuentra estable.

Los nombres de los involucrados no se han publicado. Las autopsias están programadas para hoy.

Exeter despide a Oliver, el loro que alegró a generaciones de familias en un vivero

Los residentes de Exeter lamentan la pérdida de un símbolo del vivero Churchill’s Garden Center: un loro llamado Oliver.

Oliver era un loro amazona de 19 años que vivía en el invernadero. A los clientes les encantaba ver al ave tropical moverse por el húmedo edificio, y a veces hablaba o imitaba la voz del dueño.

Gisela Manna administra la tienda. Dice que Oliver murió de una enfermedad renal, común entre los loros amazona.

"Llegan clientes preguntando: '¿Dónde está Oliver?'. Porque venían generaciones de familias a ver a Oliver. Así que es muy triste que ya no esté, y definitivamente se siente un vacío ahí dentro", dijo Manna.

Manna planea instalar un memorial en la propiedad para honrar a Oliver.

Churchill’s Garden Center / Courtesy Oliver died from liver disease at 19 years old, a common illness in Amazon parrots.

Esto también pasa en NH:

La senadora Maggie Hassan le está pidiendo a Flock, una empresa de vigilancia y lectura de placas de vehículos, que revele cuán extensas son sus operaciones en New Hampshire.

En 2016, cuando era gobernadora, Hassan firmó una de las leyes más estrictas del país sobre los lectores de placas.

En una carta al CEO de Flock, Hassan pide información sobre si la empresa cumple con esa ley y cuántas cámaras podría tener funcionando en el estado.

Los críticos advierten que la red nacional de cámaras de Flock crea un sistema de vigilancia masiva.

Las agencias de aplicación de la ley usan esta tecnología para encontrar a personas desaparecidas o identificar vehículos buscados.