Cómo disfrutar del fin de semana de Halloween en NH: Salsaween, Rocky Horror Picture Show

¿Dónde están las brujas y vampiros fanáticos de la salsa? Hay un evento en Manchester para los que quieren bailar mientras avisan su espíritu spooky.

Además, New Hampshire está lleno de planes de Halloween, desde tradiciones de toda la vida hasta novedades para disfrutar en familia.

No olvides revisar el pronóstico del clima antes de salir, y compartirnos fotos de tu súper disfraz a nuestra comunidad.

Puedes leer sobre más eventos en nuestro calendario comunitario.

El musical, The Rocky Horror Picture Show se presenta en Concord , Conway , Gilford , Hanover , Manchester , Keene , Rochester , y Plymouth . Las proyecciones de este clásico de culto incentivan el uso de disfraces y accesorios, así como diversos niveles de participación del público. (Los precios de las entradas varían)

se presenta en , , , , , , , y . Las proyecciones de este clásico de culto incentivan el uso de disfraces y accesorios, así como diversos niveles de participación del público. (Los precios de las entradas varían) Halloween Party/Fiesta de Halloween el viernes 30 de octubre de 5 p.m. a 7 p.m. en el Arlington Street Community Center en Nashua. Un evento gratis para todas las edades, con artesanías, disfraces, baile y más. Más información.

A las 6 p.m., hay Zumba Multicultural en el centro.

el viernes 30 de octubre de 5 p.m. a 7 p.m. en el Arlington Street Community Center en Nashua. Un evento para todas las edades, con artesanías, disfraces, baile y más. The Trail of Terror el viernes 30 de octubre en Nestlenook Farm en Jackson. Este recorrido embrujado incluye un carruaje tirado por caballos, un sendero de una milla de longitud que atraviesa el “bosque embrujado”. Incluye escenas sangrientos y sustos repentinos. Más información . (Entradas alrededor de $40).

el viernes 30 de octubre en Nestlenook Farm en Jackson. Este recorrido embrujado incluye un carruaje tirado por caballos, un sendero de una milla de longitud que atraviesa el “bosque embrujado”. Incluye escenas sangrientos y sustos repentinos. . (Entradas alrededor de $40). Halloween-Town el sábado 31 de octubre a las 9 a.m. en Gilford Youth Center. Explora espacios interactivos decorados y personajes de Disney con temática de Halloween. Se incentive los disfraces. Más detalles . (Las entradas cuestan $8)

Halloween Party el sábado 31 de 7 a 10:30 p.m. en The Main Venue at Arts Alley en Concord. Disfruta de una noche de diversión de Halloween con DJ en vivo, concurso de disfraces y más. Más detalles. (Entradas a $25).

The Haunting of Henniker el sábado 31 a las 5 p.m. en Henniker Brewing Company. Disfruta de música local en vivo, la presencia de Henniker y un concurso de disfraces. Además, podrás comprar aperitivos y sándwiches de Teenie Wienies Food Truck. Más información. (Gratis)

el sábado 31 a las 5 p.m. en Henniker Brewing Company. Disfruta de música local en vivo, la presencia de Henniker y un concurso de disfraces. Además, podrás comprar aperitivos y sándwiches de Food Truck. (Gratis) El desfile de Halloween de Portsmouth empieza a las 7 p.m. el sábado 31 de octubre. Esta tradición comunitaria invita a todos a disfrazarse y a marchar desde Peirce Island a través del centro de la ciudad. Revisa el mapa si vas solamente a observar. Hay un afterparty oficial. Más detalles. (Gratis)

SalsaWeen el sábado 31 de octubre en DoubleTree by Hilton en Manchester de 9 p.m. a 1 a.m. Abierto para mayores de 21 años. Entradas a $25. Más información .

el sábado 31 de octubre en DoubleTree by Hilton en Manchester de 9 p.m. a 1 a.m. Abierto para mayores de 21 años. Entradas a $25. . Fiesta de Halloween en Moka Pot, a las 7 p.m. del viernes 30 de octubre, en Manchester. Disfruta de un concierto acústico de la banda local Fun City Fan Club y participa en el concurso de disfraces. Más detalles. (Entrada: $5)

The Cat and the Canary , a las 7 p.m. el viernes 30 de octubre, en el Derry Opera House. Viaja en el tiempo con este clásico mudo de terror y comedia de 1927 en el fin de semana de Halloween. Más detalles. (Gratis)

, a las 7 p.m. el viernes 30 de octubre, en el Derry Opera House. Viaja en el tiempo con este clásico mudo de terror y comedia de 1927 en el fin de semana de Halloween. (Gratis) Mesozoic Monster Mash , a las 9 p.m. del sábado 31 de octubre, en Mesozoic After Dark, en Nashua. Los organizadores te invitan a “venir disfrazado de tu monstruo favorito (o de lo que quieras)” a esta fiesta de baile nocturna. Más detalles. (Gratis, solo mayores de 21 años)

, a las 9 p.m. del sábado 31 de octubre, en Mesozoic After Dark, en Nashua. Los organizadores te invitan a “venir disfrazado de tu monstruo favorito (o de lo que quieras)” a esta fiesta de baile nocturna. (Gratis, solo mayores de 21 años) Screeemfest en Canobie Lake Park, el viernes 30 y el sábado 31 de octubre, en Salem. Recorre seis casas embrujadas mientras los monstruos deambulan por el parque. Los organizadores piden que dejes tu disfraz y tu maquillaje en casa y que ellos se encarguen de los sustos. Más detalles. (Los precios de las entradas varían).