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La administración de Trump enviará observadores electorales otra vez a Manchester, Nashua

New Hampshire Public Radio | By Todd Bookman
Published October 29, 2026 at 8:44 AM EDT
The N.H. state primary is Sept. 13, 2022. The General Election is Nov. 8.
NHPR
The N.H. state primary is Sept. 13, 2022. The General Election is Nov. 8.

El Departamento de Justicia va a mandar de nuevo observadores a sitios de votación en Manchester y Nashua el día de las elecciones. Hubo observadores federales en sitios de votación en las dos ciudades durante la primaria en septiembre.

Funcionarios en esas dos ciudades – las dos más grandes en el estado por población – fueron informados en un correo electrónico del Departamento de Justicia. La oficina del Secretario de Estado de New Hampshire también fue notificada.

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“Nuestros monitores solo observan y toman notas”, escribió un fiscal de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia a Brendan O’Donnell, segundo al mando en la oficina del Secretario de Estado. “No se entrometen ni interfieren de ninguna manera en el proceso de votación”.

Estos observadores llevarán ropa de civil y no portarán armas, dijo el gobierno federal. Tienen instrucciones de no hablar con votantes dentro de los sitios de votación.

Mientras administraciones demócratas y republicanas han mandado observadores para monitorear elecciones en años recientes, la administración Trump ha dicho que planea tener más de 1,000 observadores en todo el país, el “esfuerzo más grande de observación en la historia del Departamento de Justica”, según Harmeet Dhillon, quien lidera la División de Derechos Civiles.

Funcionarios locales y estatales en todas partes del país han recibido cartas similares anunciando los observadores, según reportes.

En New Hampshire, cualquier miembro del público puede observar el registro de nuevos votantes o el conteo de los resultados. Pero debe permanecer detrás de la baranda que separa el área de votación. Los funcionarios federales no tienen ninguna autoridad especial que les permita cruzar ese barandal.

En la primaria de septiembre en New Hampshire, observadores visitaron múltiples sitios de votación en Manchester y Nashua, sin que se reportaran problemas.

El fiscal general de New Hampshire también monitorea las elecciones. Tiene planes de mandar a más de 50 fiscales a sitios de votación el próximo martes.

Los dos partidos políticos, y grupos defensores, también entrenan y coordinan a voluntarios que visitan sitios de votación.

Traducción de Daniela Allee.
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Noticias en español Elecciones 2026Manchester, NHNashua
Todd Bookman
As a general assignment reporter, I pursue breaking news as well as investigative pieces across a range of topics. I’m drawn to stories that are big and timely, as well as those that may appear small but tell us something larger about the state we live in. I also love a good tip, a good character, or a story that involves a boat ride.
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