Los veranos de NH están más calurosos. Te contamos cómo protegerte.

Este verano probablemente sea más caluroso de lo normal, según el Servicio Nacional del Clima . En general, los veranos de New Hampshire se están haciendo más calientes y húmedos.

Según la EPA, el calor es la principal causa de muerte relacionada con el clima en Estados Unidos. Y se prevé que la situación empeore . Te explicamos lo que debes saber para protegerte a ti mismo y a quienes te rodean.

Lo que significan las alertas de calor

Durante un clima caliente, probablemente escucharás tres diferentes tipos de alertas de calor : una advertencia (warning), una vigilancia (watch) y un aviso (advisory).

Advertencia de calor extremo: Esto significa que deberías evitar salir en lo posible, ya que la temperatura estará peligrosamente caliente. Si tienes que salir, deberías mantenerte hidratado y tomar descansos frecuentemente. Mantente en espacios con aire acondicionado el mayor tiempo posible.

Vigilancia de calor extremo: Esto significa que debes prepararte para la posibilidad de un clima peligrosamente caliente, pero aún no llega a una advertencia. Planea suspender actividades al aire libre, y asegúrate de conocer un espacio fresco, como un centro de enfriamiento público.

Aviso de calor: Esto significa que estará peligrosamente caliente, pero no es suficiente para una advertencia de calor extremo. Deberías hidratarte, tomar descansos del sol y considerar posponer actividades al aire libre en las horas más calientes del día.

Cómo el calor extremo te afecta

El clima cálido puede ser peligroso para todos. Pero algunas personas están en mayor riesgo:

Adultos mayores

Niños pequeños

Personas con condiciones crónicas

Personas embarazadas

Personas que trabajan al aire libre

Personas que toman ciertas medicinas , incluyendo algunos antihistamínicos, estimulantes, diuréticos e ISRS.

Cuando el clima es caliente, todos deberían estar atentos a síntomas de agotamiento por calor y golpe de calor. Estas pueden ser diferentes.

Heat stroke o golpe de calor requiere atención médica de emergencia, y podría causar la muerte si no se trata. Durante un golpe de calor, una persona puede sentirse confundida, se le dificulta el habla, o puede experimentar otros síntomas enlistados aquí . También pueden tener piel caliente y seca o sudoración extrema.

National Weather Service

Heat exhaustion o agotamiento por calor es menos fatal pero igualmente un asunto serio. Las personas con este tipo de agotamiento podrían experimentar dolores de cabeza, náuseas, mareos u otros síntomas enlistados aquí .

Cómo mantenerse fresco en interiores

Cubre las ventanas que reciben sol durante la mañana o tarde

Prende el aire acondicionado, y si no tienes, mantente en pisos bajos mientras aumenta el calor

Si la temperatura supera los 90 grados Farenheit, no dependas completamente de un ventilador para enfriarte. De hecho, podría hacerte sentir más calor si lo usas solo.

para enfriarte. De hecho, podría si lo usas solo. Si utilizas un ventilador, moja tu piel con agua helada o utiliza una camiseta mojada.



Si debes estar fuera

Evita exposición prolongada al sol, y tomar frecuentes descansos en la sombra

Hidrátate temprano y con frecuencia

Use ropa holgada y ligera.

Evita dejar a niños y mascotas sin supervisión en vehículos cerrados, incluso con las ventanillas bajadas.



Busca ayuda

Si no tienes acceso a aire acondicionado o si tu casa se queda sin energía, puedes acudir a un centro de enfriamiento local o buscar un espacio público con aire acondicionado, como una biblioteca. Llama al 211 o visita 211nh.org para obtener información. Las agencias de la Alianza de Acción Comunitaria (CAP) de New Hampshire también pueden ayudar.

También puede consultar directamente con las autoridades locales. (Aquí hay un directorio de sitios web de ciudades y pueblos , donde también puedes encontrar información de contacto u otros avisos oficiales relacionados con situaciones de emergencia).