NH recuerda a quienes murieron bajo custodia de ICE. La inflación del Noreste supera la nacional.

A continuación, lee las noticias del lunes 19 de octubre de 2026

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El Noreste llega a una tasa de inflación encima del promedio nacional

Hay datos que demuestran que la inflación en el Noreste está aumentando por encima del promedio nacional. El índice de precios al consumidor mostró que, en el noreste, los precios aumentaron un 4.2 % durante el último año. La tasa a nivel nacional es del 3.7%.

Domenic Tutela [de Nashua ha sentido los efectos del aumento de costos. Él gana bien en marketing, pero dice que con los altos costos de la comida, gasolina y vivienda, ha empezado a atrasarse en pagar sus cuentas.

Tutela contó que sabe cuánto tiempo puede dejar de pagar la factura del celular para que no le corten el servicio, e igualmente con la hipoteca para que no le embarguen la propiedad. Dice que debe ir “escalonando los pagos” en función de cuándo recibe el pago.

Cerca del 12 % de los habitantes de New Hampshire presentan un retraso grave en sus préstamos... lo que significa que no han realizado ningún pago desde hace 90 días o más.

Docenas de comunidades de fe de New Hampshire se están reuniendo para rendir homenaje en memoria de personas que fallecieron bajo custodia de ICE, o han muerto a manos de agentes de ICE, desde el comienzo de la segunda administración de Trump.

Una de las reuniones fue en la Unitarian Universalist Congregation en Milford.

Natalie Watson es parte de la iglesia Episcopal en Milford. Ella se ofreció como voluntaria para leer los nombres el domingo, y dijo que la experiencia fue emotiva para ella.

“No conocía personalmente a esas personas, pero puedo imaginar cómo me sentiría si se tratara de alguien de mi comunidad o de alguien de mi familia”, dijo Watson.

Se colgaron banderas con los nombres de las personas que han fallecido en varios sitios, incluyendo la plaza pública de Plymouth, la United Church de Acworth y la explanada del Capitolio estatal en Concord.

DiLorenzo y Shaheen chocan por los costos de energía en su último debate

Los candidatos del Primer Distrito del Congreso se encontraron en un escenario el lunes en New England College para su último debate.

El republicano Anthony DiLorenzo y la demócrata Stefany Shaheen tuvieron intercambios candentes, incluyendo opiniones sobre los altos costos de energía.

DiLorenzo dijo que él se opone a los subsidios por energía renovable y apoya un nuevo gasoducto hacia el estado.

“El gas natural es el combustible fósil más limpio. Es la mejor solución ahora. ¿Existirá el momento donde vivamos de energía renovable? Creo que sí, pero hoy no” dijo DiLorenzo.

Shaheen dijo que el presidente Trump y los republicanos son responsables de los altos costos de gasolina, y dijo que incorporar más energía renovable al sistema era crucial.

“Las fuentes de energía renovable son un complemento. No es la ‘única’ fuente de energía. Suman a nuestra actual necesidad de combustibles fósiles, bloqueados en el Estrecho de Ormuz, porque el presidente nos metió en una guerra interminable y no tiene planes de sacarnos de allí”, dijo Shaheen.

Las recientes encuestas demuestran una elección reñida para el puesto del Primer Distrito que dejó el demócrata Chris Pappas.

Lee el resumen de nuestro foro entre los candidatos al Primer Distrito del Congreso aquí.

Hasta 29 mil personas podrían perder Medicaid en New Hampshire con los nuevos requisitos laborales

Un nuevo estudio del Instituto de Política Fiscal de New Hampshire dice que hasta 29 mil personas que están inscritas en Medicaid en New Hampshire podrían perder su cobertura en 2028.

Esto se debe en parte a que los nuevos requisitos laborales exigen que los beneficiarios documenten que trabajan, estudian y hacen voluntariado al menos 80 horas al mes.

Sam Burgess es de la organización sin fines de lucro New Futures. Él dice que tres de cada cuatro residentes del Granite State en Medicaid ya tienen trabajo, y que los requisitos de reporte de trabajo son un problema más.

“Creo que es importante pensar en quiénes resultan perjudicados, ¿verdad? Se trata de personas que trabajan en tu restaurante favorito, en cuadrillas de construcción o en trabajos temporales en el North Country. Los pequeños empleadores a menudo no pueden ofrecer seguro médico, y Medicaid realmente cubre esa necesidad”, dijo Burgess.

Dijo que algunos beneficiarios de Medicaid no tienen acceso a Internet estable, lo cual puede hacer que se complique reportar las horas.

Grupo de emprendedores quiere crear un “campus” para start-ups en Manchester, pero tendrá que competir por los terrenos

Manchester sacará a subasta varios terrenos en el extremo noroeste de la ciudad, tras una reunión con empresarios locales interesados en comprar el predio.

El grupo quiere crear lo que llamarían “Freedom Village”, una comunidad residencial privada que promocionan como un “campus” para fundadores de start-ups, y tienen a la vista cinco parcelas de la ciudad en Hackett Hill para el proyecto.

La venta requiere la aprobación de la ciudad, por eso el grupo presentó su propuesta anoche ante el Comité de Terrenos y Edificios de la Junta de Concejales.

La Junta decidió sacar los terrenos a subasta, en lugar de venderlos directamente a Freedom Village.

Ryan Lambert es uno de los fundadores del grupo. Él hubiera preferido hacer el acuerdo directo con la ciudad.

“La principal preocupación no es competir en un mercado público y abierto. Creo que la principal preocupación es simplemente el tiempo", dijo.

Lambert dijo que el proceso de subasta probablemente sumará meses al posible cronograma del proyecto.