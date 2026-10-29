LaPlante, tercera opción al Senado. Identifican a víctima de homicidio-suicidio en Manchester.

A continuación, lee las noticias del jueves 29 de octubre de 2026

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Escuela de 1891 en Manchester se convertirá en 36 apartamentos asequibles

Una escuela centenaria de Manchester se está convirtiendo en apartamentos asequibles.

La Hallsville School abrió sus puertas en 1891. Fue construida cuando las familias llegaban a Manchester para trabajar en las antiguas fábricas textiles de la ciudad.

Esta semana comenzaron las obras en el edificio, que se convertirá en 36 apartamentos. El proyecto probablemente tomará un año, y los constructores se comprometieron a mantener alquileres asequibles para los nuevos inquilinos. Actualmente, el alquiler mediano en el estado es de $2,100, una cifra fuera del alcance de muchos residentes.

Los apartamentos de la Hallsville School conservarán algunos de los elementos históricos del edificio, como ventanas de más de dos metros de alto y pizarrones originales en algunos de los apartamentos. La ciudad de Manchester vendió la propiedad a un precio reducido a cambio de que el proyecto preserve parte de la historia de la escuela.

Edmond LaPlante es el tercer candidato al Senado de EE. UU. en la papeleta de New Hampshire

Edmond LaPlante, candidato del Partido de la Constitución, aparecerá en la papeleta para el Senado de EE. UU. la próxima semana.

LaPlante, un mecánico de Richmond y veterano de la Marina, dijo en una entrevista con NHPR que si es elegido, su prioridad sería frenar los excesos del gobierno y asegurarse de que los senadores se limiten estrictamente a los poderes que les otorga la Constitución.

Él también considera este documento como una herramienta que puede superar las divisiones políticas.

“Personalmente, creo que la Constitución es lo único que debería unirnos a todos. Seas de izquierda, de derecha o de centro, esa es la ley suprema del país, y lo que debería unirnos a todos es la fe en la Constitución y su guía", dijo LaPlante.

LaPlante, que además preside la sección de New Hampshire del Partido de la Constitución, enfrentará al demócrata Chris Pappas y al republicano John E. Sununu.

Fiscalía identifica a víctima y autor de homicidio-suicidio en Manchester

La oficina del Fiscal General anunció el miércoles que Bianchinies Cruz, de 36 años, le quitó la vida a Alisha Cruz, de 35, antes de dispararse a sí mismo en una vivienda de Manchester el martes por la mañana.

La Fiscalía dijo que un niño de ocho años en la casa también sufrió una herida de bala en el torso cuando algunas balas atravesaron hasta una habitación contigua. La policía de Manchester encontró al niño durante una visita para verificar el bienestar de los residentes. Se encuentra estable.

Si tú o un ser querido experimenta violencia o abuso, llama al 1-866-644-3574 para ser conectado con un centro local de crisis.