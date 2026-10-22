Liberan combustible de reserva por precios récord. NH destina 11 millones a ambulancias rurales

A continuación, lee las noticias del jueves 22 de octubre de 2026

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Gobierno federal libera combustible de reserva del Noreste ante precios récord de calefacción

El gobierno federal liberará hasta 315 mil barriles de la Northeast Home Heating Oil Reserve o Reserva de Combustible para Calefacción del Noreste, una medida inusual para combatir los precios récord.

Tom Kolza, un analista de Gulf Oil, dice que liberar combustible ahora podría ayudar a los distribuidores locales a reponer su inventario y evitar alzas de precios en pleno invierno, pero advierte que quienes están pendientes de sus facturas de calefacción no deberían esperar que bajen mucho.

"No necesariamente creo que el precio vaya a bajar un dólar o algo así, pero tengo la esperanza de que esto sea lo peor", dijo Kolza.

El Noreste es la región del país con más hogares que usan combustible para calefacción. El precio del combustible ha subido de forma constante desde que la guerra de Estados Unidos contra Irán este invierno ocasionó una crisis energética mundial.

Esta es apenas la segunda vez en 26 años que se libera de emergencia combustible de esta reserva de un millón de barriles.

Un candidato independiente se suma a la contienda por el Segundo Distrito del Congreso

El candidato independiente Robbie Mahrou aseguró las más de 1,500 firmas que necesitaba para poner su nombre en la papeleta como candidato al Segundo Distrito del Congreso.

Mahrou, un emprendedor y consultor de Walpole, dijo en una entrevista con NHPR que él considera que es más fácil lograr una representación directa con políticos independientes, que no tienen que seguir a rajatabla la línea del partido. Dijo además que una de sus principales prioridades es preservar la integridad constitucional.

Mahrou dijo que su siguiente prioridad es el costo de vida, con un nuevo plan de impuestos que beneficia primero a los que menos tienen.

Mahrou compite contra la titular demócrata Maggie Goodlander y la republicana Lily Tang Williams.

Lee el resumen del reciente debate entre Goodlander y Tang Williams en nuestra página.

NH destinará 11 millones de dólares a ambulancias rurales y salud móvil

New Hampshire utilizará 11 millones de dólares en fondos federales para impulsar los servicios médicos de emergencia y servicios de salud móvil.

El New Hampshire Bulletin reporta que el dinero será utilizado para comprar equipos nuevos y capacitación del personal para servicios de ambulancia rurales, crear alianzas entre las comunidades vecinas para compartir recursos, e introducir cinco nuevos programas móviles de salud en Concord y en el North Country que brindarán atención médica fuera de los hospitales.

Los funcionarios estatales anunciaron el plan la semana pasada durante una visita del secretario de salud federal, Robert F. Kennedy Jr.

Los proveedores esperan que los fondos alivien la presión sobre las salas de emergencias, adonde llegan una y otra vez pacientes que no tienen un médico de cabecera.

La Policía de Hampton busca dos nuevos caballos para su Patrulla Montada

La Patrulla Montada de la Policía de Hampton busca nuevos reclutas de cuatro patas, después de que dos de sus caballos fueran declarados no aptos para el trabajo policial.

El Portsmouth Herald reporta que Wally y Outlaw fueron donados al departamento en 2025, cuando le faltaban dos caballos. Los dos caballos, de la raza Tennessee Walker, tienen un valor combinado de 30 mil dólares.

Pero ahora Outlaw ha sido diagnosticado con claudicación, o lameness en inglés, una condición que causa dolores severos. El jefe de la policía de Hampton dice que Wally ya no tiene el temperamento necesario para el trabajo policial.

Los caballos suelen utilizarse para patrullar Ocean Boulevard durante los meses de verano. El departamento está buscando dos nuevos caballos para la temporada 2027.

Nos falta poco hasta las elecciones de medio mandato el 3 de noviembre.

Si tienes una duda o pregunta sobre el proceso, te invitamos a un foro chat en vivo en nuestra comunidad de WhatsApp el 27 de octubre a las 7 p.m.