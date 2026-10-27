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Mientras la gripe aumenta, médicos recomiendan la vacuna a personas embarazadas

New Hampshire Public Radio | By Olivia Richardson
Published October 27, 2026 at 3:07 PM EDT
Dr. Jessica Weyer, OB-GYN at Concord Hospital recommends the flu vaccine for people who are pregnant
Olivia Richardson
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NHPR
La Dra. Jessica Weyer, ginecóloga-obstetra del Concord Hospital, recomienda la vacuna contra la gripe a las personas embarazadas.

Los médicos dicen que la temporada de gripe ha llegado más temprano de lo usual este año, con casos que surgieron a finales de septiembre.

Los profesionales de la salud recomiendan a sus pacientes, incluidas las personas embarazadas, que se vacunen ya contra la gripe.

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La doctora Camille Clare, ginecóloga-obstetra del American College of Obstetricians and Gynecologists (el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos), dijo que la vacuna también protege a los bebés que aún no nacen.

“Estos anticuerpos llegan al bebé”, dijo Clare. “El bebé no se puede vacunar hasta que tenga seis meses. Por eso protege no solo a la persona embarazada, sino también a su bebé de cualquiera de esas complicaciones”.

El embarazo aumenta el riesgo de complicaciones graves por la gripe, como neumonía o influenza, y de terminar en cuidados intensivos.

La doctora Jessica Weyer, ginecóloga-obstetra del Concord Hospital, dijo que si una persona embarazada tiene gripe, debe consultar a su ginecólogo-obstetra o a su médico de cabecera, quien puede recetar Tamiflu para reducir la gravedad de la enfermedad.

“Es una enfermedad mucho más peligrosa cuando estás embarazada que cuando no”, dijo Weyer.

Weyer dijo que la vacuna contra la gripe forma parte de la atención estándar para personas embarazadas desde hace décadas y que es segura.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de New Hampshire tiene una guía de inmunizaciones para adultos, basada en las recomendaciones de la American Academy of Family Physicians.

Traducción de María Aguirre

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Olivia Richardson
As NHPR’s health and equity reporter, my goal is to explore how the health care system in New Hampshire is changing – from hospital closures and population growth, to the use of AI and big changes in federal and state policies.
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