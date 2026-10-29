Conversaciones con los candidatos: Sununu habla de energía, migración, Rusia y más

En las últimas semanas antes de las elecciones generales del 3 de noviembre, Morning Edition de NHPR conversó con los candidatos al Senado de Estados Unidos sobre los temas que más preocupan a los oyentes. Recientemente, hablaron con el exsenador republicano John Sununu.

A continuación, destacamos algunos puntos que tocó Sununu. Más abajo encontrarás la traducción de la transcripción completa de la entrevista de Rick Ganley, de Morning Edition.

Traducción de María Aguirre

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Sobre Rusia y Ucrania:

Se opone a que el gobierno de Trump haya levantado recientemente las sanciones al diésel ruso: “Creo que es una mala idea”.

Dice que EE.UU. necesita hacer más para apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia. “Espero que el gobierno de Trump brinde asistencia de inteligencia y militar a Ucrania. Y obviamente, la meta de estas sanciones y nuestro apoyo a Ucrania es motivar a Rusia a negociar y poner fin a la guerra”.



Sobre el costo de vida:

Está a favor de traer más energía hidroeléctrica limpia de Canadá (“clean hydro”).

Está a favor de ampliar la infraestructura de transporte de gas natural en New Hampshire.



Sobre migración:

Está a favor de más capacitación y supervisión de los agentes de ICE, incluido el “uso universal” de cámaras corporales: “Creo que muchos agentes no parecían estar bien disciplinados ni bien capacitados”.



Sobre la reforma del Seguro social:

Está a favor de un enfoque bipartidista para asegurar la solvencia a largo plazo del Seguro Social: “No se puede aprobar una ley que caduque y [luego] tener que volver a los dos o tres años; tiene que hacerse de forma bipartidista”.

Se opone al recorte de beneficios para jubilados.



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Esta transcripción ha sido traducida y editada para mayor claridad:

Cuando estuvo aquí la última vez, hablamos del costo de vida, que, como sabe, sigue siendo un tema importante para los votantes. Un tema que tocó brevemente durante esa conversación fue energía. Mientras nos acercamos a los meses más fríos, muchos residentes van a tener dificultades para pagar la calefacción. ¿Cómo planea abordarlo?

Claro. Hay cosas a corto plazo que podemos utilizar para abordarlo, y también a largo plazo. En el plazo más cercano, está el programa de asistencia para la calefacción, una parte muy importante.

¿LIHEAP? (Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos).

LIHEAP, sí. Pero también incluye la asistencia para combustible e incluso ayuda con la energía durante los meses de verano. Es un programa importante, uno que definitivamente hemos apoyado antes. Sabes algo, aquí en New Hampshire somos muy afortunados. Eso es generalmente administrado por los Programas de Acción Comunitaria. Son regionales, algunos según el condado, algunos locales. Y realizan un trabajo tremendo, no solo con LIHEAP y asistencia de combustible, sino con otros programas que se realizan a nivel comunitario. Siempre he apoyado a las agencias locales de acción comunitaria (CAP), y también tienen un equivalente en salud, los centros de salud comunitarios, de los que podemos hablar un poco más. Pero en cuanto a la energía, es un problema a corto plazo, y es importante resolverlo.

¿Apoya poner más dinero en programas como LIHEAP?

Creo que sí. No sé cúal es el nivel exacto del programa ahora. De hecho he apoyado aumentos en fondos durante mi tiempo en el Congreso, así que no hay razón para no hacerlo en el futuro. Ahora, en términos de energía a largo plazo: infraestructura. Necesitamos asegurarnos que tengamos una red de transmisión eléctrica sólida y confiable. Creo que hay oportunidades para traer más energía hidroeléctrica limpia de Canadá. Obviamente, mientras desarrollamos proyectos de energía eólica marina, vamos a necesitar un sistema de transmisión eléctrica confiable. Entonces, agilizar los permisos para esas líneas de transmisión.

Como ya sabe, eso ha sido difícil en el pasado.

Ha sido difícil en el pasado, pero hay una propuesta bipartidista lista para votarse en la sesión de transición del Congreso. Es algo que apoyo y es importante que la gente entienda: reformar el proceso de permisos no significa que todo se apruebe, y no debería significar eso. Lo que significa es que para un proyecto modesto, se obtenga una decisión, a favor o en contra, en un plazo razonable, digamos un año. Para proyectos más grandes, quizás un año y medio.

Y mira, otra pieza importante de infraestructura es el transporte de gas natural, ¿verdad? Es limpia. Es muy flexible. En el centro de New Hampshire es difícil conseguir una nueva conexión porque simplemente no tenemos la capacidad de gas natural que necesitamos en el estado. Una última idea sobre la energía: está mal obligar a las empresas eléctricas a comprar electricidad a precios por encima del mercado y permitirles trasladar esos costos a sus clientes. Eso es algo que tenemos que parar.

El presidente Trump recientemente anunció un acuerdo para importar diésel ruso a EE.UU., lo cual él dice que bajará los costos del combustible. ¿Qué opina de esta decisión?

Creo que es una mala idea. No creo que vaya a bajar significativamente los costos de combustible. Y obviamente ayuda a Rusia. Y recientemente aprobamos un proyecto de ley de sanciones secundarias contra Rusia, que sin duda apoyé. Y creo que esto va un poco en contra, al menos del espíritu, si no de la letra, de esas sanciones secundarias. Es algo que no creo que sea necesario y que no apoyo.

Durante su tiempo en el poder, Trump ha mostrado disposición a trabajar con Vladimir Putin, incluso mientras Rusia continúa la guerra contra Ucrania. ¿Qué opina del enfoque de este gobierno a Rusia? ¿Y qué le gustaría que cambiara, si es que algo?

Su relación ha sido demasiado cercana. No han hecho lo suficiente para apoyar a Ucrania. Es algo de lo que he hablado constantemente durante la campaña. El proyecto de ley de sanciones secundarias, que la senadora Shaheen copatrocinó, es algo que he apoyado desde el principio y que creo que debió aplicarse mucho antes en este gobierno. Fue una verdadera oportunidad perdida. Me alegra que haya llegado ahora. Espero que el gobierno de Trump brinde asistencia de inteligencia y militar a Ucrania. Y obviamente, la meta de estas sanciones y nuestro apoyo a Ucrania es motivar a Rusia a negociar y poner fin a la guerra.

Hablemos de algo que los oyentes suelen mencionar bastante: el Seguro Social. Ha surgido también durante la campaña. Pero como ha notado, mucho ha cambiado en este asunto desde la última vez que estuvo en el Congreso. ¿Qué enfoque tomará sobre reformar la Seguridad Social para asegurar que tenga buen futuro?

Bueno, tengo un par de opiniones. Primero, creo que es una vergüenza que el Congreso no haya hecho nada sobre esto en los últimos 10 años. Y esa es mi primera pregunta para miembros del Congreso, Chris Pappas, con quien compito. Él ha estado allí por ocho años y no ha presentado ninguna propuesta sustancial.

¿Qué le gustaría que se hiciera?

Bueno, seré claro. Esta es una oportunidad perdida durante los pasados 10 años. Y los miembros del Congreso deben tomar responsabilidad por no haber abordado este enorme problema. Eso para empezar. Dos: Chris Pappas ha sacado provecho del hecho de que hace 20 años yo estuve dispuesto a trabajar en este tema. Estaba dispuesto a enfocarme en maneras de hacer solvente el sistema del Seguro Social. El proyecto de ley que propuse entonces probablemente, por desgracia, no es el adecuado hoy, pero habría hecho solvente el sistema. Los actuarios del Seguro Social concluyeron que haría solvente el sistema. Así que, si ese proyecto se hubiera aprobado, no estaríamos teniendo esta conversación, Rick.

Quiero entrar en los detalles concretos de lo que haría. ¿Busca subir la edad de jubilación o elevar el tope de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social? ¿Qué propone para hacerlo solvente?

Cuando quedan solo seis años, esto no puede ser una propuesta redactada hoy por un solo partido. Esto tiene que hacerse de una forma bipartidista. Estoy dispuesto a tender puentes y trabajar con legisladores del otro partido para tratar de encontrar la solución adecuada. Una: beneficios garantizados para todos nuestros jubilados. Yo nunca voté para recortar beneficios y nunca lo haré. Segundo, cualquier cosa que hagamos, debe ser transparente. Debe estar a la vista. Debe ser realizado a través de un proceso de comité y, Dios sabe, no puede tener trucos ni medidas de una sola vez. No se puede aprobar una ley que vaya a caducar y que haya que volver a autorizar a los dos o tres años; tiene que hacerse de forma bipartidista.

Sin embargo, ¿no hay ningún detalle concreto que pueda adelantar ahora?

No. Y la simple razón es porque el otro bando usará cualquier propuesta que uno presente para asustar a los jubilados. Usted ha estado mucho tiempo por aquí, Rick. Usted ha visto las tácticas para meter miedo. Y lo que está mal sobre eso es que utilizan lenguaje para asustar a los actuales jubilados que obviamente no se van a ver afectados por ninguna legislación o propuesta. Ese es el peor tipo de política que hay.

Claro. ¿Pero no merecen los votantes conocer los detalles de lo que tiene en mente?

Los votantes merecen saber que están votando por John Sununu, que en el pasado ha estado dispuesto a dar un paso al frente y trabajar en este tema de forma seria y bipartidista en el pasado. O, la alternativa es Chris Pappas, que no ha hecho nada al respecto por ocho años y ha utilizado el tema de una manera incendiaria para asustar a los actuales adultos mayores. Y eso está mal. Eso no es New Hampshire. Esa no es la manera de abordar un tema tan importante.

Hablemos de inmigración. El presidente está enfocado en una política migratoria basada sobre todo en la aplicación de la ley y las deportaciones. Sé que ha hablado antes de modernizar los programas migratorios. ¿Qué significa eso? ¿Tenemos detalles del tema?

Bueno, de la migración legal, sí, podemos hablar de eso. Creo que es importante resaltar que las fronteras, por primera vez en décadas, están finalmente seguras. Y eso ha tenido un impacto.

Obviamente, la tasa de homicidio está en su nivel más bajo en la historia, según lo que sé. Ha disminuido el fentanilo que cruza la frontera, y eso ha tenido un impacto a nivel nacional en sobredosis de fentanilo y en New Hampshire, cierto. Tuvimos un gran problema de fentanilo y crisis, y las muertes por sobredosis se han reducido mucho.

Sobre migración legal: Ya que tenemos fronteras seguras, podemos empezar, creo, una conversación significativa sobre cómo modernizar. Están las visas temporales, las H-2A —que pueden ser para la agricultura o para el turismo—, que son un programa de visas muy importante para New Hampshire. Y luego están los trabajadores de la salud, con las H-1B. Creo que cada una de estas puede ser manejada de manera individual. Hay que asegurarse de que la cantidad de visas disponibles sea suficiente para sostener nuestra economía. Y creo que, en algunos casos, con las visas temporales, no lo es. Y en las visas temporales también, asegurarse de que tengas una buena tecnología que pueda ser utilizada obviamente para rastrear a los beneficiarios porque la persona trabaja unos seis meses y luego regresa a casa.

Las visas de atención médica, obviamente, son una necesidad real y creo que probablemente justifica ampliar las cifras. Pero luego están las H-1B. Y creo que las H-1B —lo hemos visto en noticias recientes— son un área que las empresas tecnológicas probablemente han usado de forma demasiado agresiva. No hay duda de que, en algunos casos, esos trabajadores tecnológicos del extranjero se han usado para desplazar a trabajadores estadounidenses.

Claro, y hemos visto al gobierno ponerles límites y obviamente aumentan las tasas dramáticamente para tratar de reducir eso.

Y creo que ese es un caso en el que probablemente hay que limitar más el número de visas. Claro. Y si hay un aumento razonable de las tarifas, no creo que tenga nada de malo, porque la mayoría de estas empresas tecnológicas tienen recursos para pagar por ello.

Y sé que ha dicho que los agentes de ICE no deberían cubrirse el rostro y deberían utilizar cámaras corporales. ¿Es suficiente, considerando lo que hemos visto sobre algunas de las tácticas más agresivas que se están usando en todo el país en las deportaciones?

Claro. Bueno, creo que el uso universal de cámaras corporales es un comienzo importante. Y creo que una mejor capacitación también es esencial.

Entonces apoyaría más reformas para ICE.

Totalmente, totalmente. Y mira, hay muchas frustraciones allí. Pero una de ellas fue que muchos agentes no parecían estar bien disciplinados o capacitados. Ahora, solo veo lo mismo que usted podría estar viendo. Pero sí, más capacitación, supervisión. No hay nada malo con la supervisión. Si uno hace bien su trabajo, debería recibir con gusto la supervisión. Entonces espero que estas sean las cosas que el secretario Homan se tome a pecho. Y todas son bien necesarias.

¿Le preocupa algo sobre el debido proceso?

Siempre tengo preocupaciones sobre el debido proceso. Como usted sabe, usé el filibusterismo para frenar la Ley Patriota. Intentaron incluir nuevos poderes de vigilancia en esa ley. Me preocupaban las libertades civiles, el debido proceso y la protección de los derechos constitucionales. Seas un ciudadano o no, mereces un debido proceso. Puede que no sea idéntico, pero hay requisitos que ciertamente pueden ser representados por un consejo, que tu orden de deportación sea adjudicada. Y tenemos que asegurarnos de que esos derechos se respeten sin importar quién sea la persona ni cuál sea su situación.

Si regresa al Senado, debe votar por los nominados a la Corte Suprema. ¿Apoya los límites de edad para los magistrados?

Esa es una gran pregunta. No apoyo. No he apoyado límites de edad ni para los magistrados ni para los senadores. Pero quien sabe, hay muchos miembros del Senado que han servido por mucho tiempo. Apoyo límites de mandatos para la Cámara y el Senado, y creo que esa es la mejor manera de asegurar una renovación, asegurar que no te quedes con miembros que sirvan 40 años y fallan en responder a las necesidades de sus electores o de la nación.

¿Y sobre expandir el tamaño de la corte?

No. Una Corte de nueve magistrados ha funcionado bien. Funcionó bien con los presidentes republicanos y los presidentes demócratas, y en buenos momentos y en los difíciles. Y el hecho de que la Corte haya fallado en contra del presidente en los aranceles, en la ciudadanía por nacimiento y en otros temas, creo que demuestra que el sistema funciona bastante bien, incluso en una época tan difícil y polarizada como la actual.

Dice que está revisando el tema de límites de mandato ¿Va solo a servir un mandato? ¿Es eso?

No estoy preocupado por la reelección. Nunca me voy a postular a ningún otro cargo. Y más importante, mira, no me importa lo que piense nadie en Washington. He dicho que tengo un trabajo como senador: ser una voz independiente para New Hampshire y defender a la gente de New Hampshire todos los días. Y a eso me comprometo.