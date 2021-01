Una Conversación Con Una Doctora Sobre La Vacuna del COVID-19 Y Otras Noticias

A continuación, encuentra las noticias de New Hampshire del viernes 8 de enero y la conversación que tuvimos con la doctora Melisa Martinez-Adorno sobre la vacuna contra el COVID-19.

Escucha haciendo click en el audio o léelas en esta publicación.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ven algunas anotaciones diferentes.

Escucha la conversación y las noticias del 8 de enero.

Funcionarios actualizan número de fallecimientos, contagios y hospitalizaciones en New Hampshire

Funcionarios estatales de salud anunciaron 11 [once] fallecimientos más por COVID-19 el jueves , en diferentes condados de New Hampshire. Además, se anunciaron 514 [quinientas catorce] nuevas infecciones y el miércoles hubo 314 [trescientos catorce] pacientes hospitalizados a causa del virus.

Surgen problemas de comunicación durante la distribución de la vacuna contra el COVID-19 en New Hampshire

Los funcionarios continúan con su plan de vacunar al siguiente grupo de personas a finales de enero. Algunas son personas de 75 [setenta y cinco] años o mayores, y los que son vulnerables con su salud ante el COVID. Pero, aún hay confusión por parte de residentes sobre cuándo podrán vacunarse.

Stephanie Patrick del Disability Rights Center of New Hampshire dice que esto pasa por un problema de comunicación entre el estado y público general, especialmente por la falta de información. Funcionarios dicen que están trabajando en una campaña de información pública y enfocándose en los grupos menos beneficiados.

Representantes y senadores de New Hampshire apoyan la destitución del presidente Trump

Miembros de la delegación del congreso de New Hampshire están aumentando esfuerzos para sacar al presidente Trump de su cargo luego del disturbio que causó en el Capitolio de la nación.

Entre estos, están los representantes Chris Pappas y Annie Kuster, y la senadora Jeanne Shaheen, quiénes piensan que Trump debe ser destituido.

La senadora Maggie Hassan está de acuerdo pero dijo que no sabe si esto va a pasar antes de la inauguración del nuevo presidente el 20 [veinte] de enero, y no está segura de que el consejo de Trump cumpla.

Activistas de justicia racial reaccionan al comportamiento de la policía en invasión del Capitolio

Los activistas de justicia racial de New Hampshire dijeron que estaban consternados por la forma negligente en que la policía respondía al grupo de personas, en su mayoría blancas, que invadieron el Capitolio el miércoles.

Una organizadora de BLM Seacoast dijo que se vieron más policías en las pequeñas protestas de Black Lives Matter en New Hampshire durante el verano que en el Capitolio, y que esto demuestra las disparidades raciales que hay en cuanto a políticas y el sistema policial.

La doctora Melissa Martinez-Adorno de Southern New Hampshire Health nos cuenta su experiencia poniéndose la vacuna contra el COVID-19 y responde preguntas comunes

La vacuna contra el COVID-19 ya llegó a New Hampshire y en la segunda semana de diciembre, más de ocho mil trabajadores de la salud se vacunaron. Faltan meses para que la población general se pueda vacunar y también hay bastantes dudas y preguntas sobre esta vacuna.

Para contestar estas preguntas, tenemos como invitada a la doctora Melisa Martínez Adorno, una ginecóloga en Southern New Hampshire Health en Nashua.

Daniela Vidal Allee: Doctora, bienvenida al programa.

Melissa Martinez-Adorno: Gracias, gracias por invitarme.

Daniela Vidal Allee: En diciembre, fuiste una de las primeras personas en New Hampshire que recibió la vacuna. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia.

Melissa Martinez-Adorno: Fue una mañana bastante fría, gracias a Dios que eso es bueno para la vacuna, pero todo fue muy bien. Recibir la vacuna no dolió y efectos secundarios casi ninguno. Obviamente, cuando uno recibe una vacuna siempre tiene un poco de dolor en el área donde te ponen la inyección y eso duró yo diría que un día, 24 horas. Pero aparte de eso, fíjate que ninguno, ningún efecto secundario.

Daniela Vidal Allee: ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes y qué se puede esperar después de recibir la vacuna?

Melissa Martinez-Adorno: Los efectos secundarios que son bien comunes con cualquier vacuna incluye los efectos secundarios que se ven con la vacuna de COVID-19. Los más comunes son un poco de fatiga o un poco de dolores musculares, especialmente donde te dieron la inyección, y una fiebre baja en las primeras 24 horas. El efecto secundario es un poco de fiebre, los músculos que te duelen … Esto quiere decir que tu sistema inmunológico se está activando. Muchas vacunas tienen estos efectos secundarios, porque lo que hace la vacuna es que se activa el sistema inmunológico para poder combatir el virus y esto es bien común.

Y han habido algunos en este episodio de pacientes que han tenido unas reacciones alérgicas que son un poco más serias, son bien incomun, pero todavía se están investigando por qué esas reacciones alérgicas si se pueden tratar con con básicas intervenciones médicas, pero todavía no sabemos exactamente por qué algunas personas le dan unas reacciones alérgicas.

Daniela Vidal Allee: ¿Y cómo funciona la vacuna?

Melissa Martinez-Adorno: Esta vacuna ayuda a tu cuerpo producir una proteína que previene que el virus de COVID pueda replicarse en su cuerpo. Y es una tecnología, yo diría que nueva, en el sentido de que nunca hemos tenido una vacuna que trabaje con, como se dice en inglés, messenger RNA. Esto es una habilidad de darle a tu cuerpo la habilidad de producir una proteína que cuando COVID entra tu cuerpo en el COVID no puede replicarse en inglés se dice un "spike protein" … o una proteína de espina. Pues así es como trabaja. Esta ciencia, el básico de esta vacuna, aunque sí se produjo en un año, es una ciencia que nosotros hemos estado trabajando en la comunidad científica casi diez años.

Daniela Vidal Allee: ¿Cuáles son las dudas o preguntas que tienen las personas o pacientes que ves?

Melissa Martinez-Adorno: Las preguntas más comunes que los pacientes e inclusive los Latinos preguntan, obviamente han habido bastantes reportajes que han habido dos o tres reacciones anafilácticas, alérgicas a la vacuna. También hay en Facebook y en WhatsApp hay varias conspiraciones que dicen que la vacuna causa la infertilidad. Definitivamente, la parte de la infertilidad, esto no está basado en ciencia ninguna porque el messenger RNA nunca entra al núcleo, nunca cambia el código genético de tu cuerpo. Nosotros no tenemos ninguna evidencia de que la vacuna va a causar ningún problema con la fertilidad.

Daniela Vidal Allee: ¿Hay preguntas específicas que tienen las personas en comunidades latinas?

Melissa Martinez-Adorno: Primero, en la comunidad latina, que no tiene documentos … siempre hay la preocupación de recibir la vacuna donde [el gobierno requiere que te registres], y esto posiblemente cause la posibilidad de que [inmigración te encuentre]. Para mis pacientes que tienen esta preocupación, lo único que puedo decir es que esto no es parte del operations warp (agencia federal a cargo de la distribución de la vacuna). Cuando tú recibes una vacuna de una clínica, y en las clínicas federales de New Hampshire, [estas] sí ven a cualquier paciente … no necesitas documento.

Cuando lleguemos a esa etapa podemos darle vacuna a la población en general, registrarte con la vacuna, nada más, nos ayuda en poder identificar si tuviste efectos secundarios y nos ayuda a identificar qué vacunas recibiste y cuándo necesitan la segunda inyección. Pero no es manera de darle información a inmigracion para que, Dios no quiera, que haya problemas con con el estado de inmigracion con con la gente que no tiene un documentos. Con el resto de la comunidad latina muchos de los problemas que no saben o no saben dónde recibir la vacuna, no saben cómo recibir la vacuna, tienen miedo de los costos de la vacuna y pues la vacuna se va a distribuir gratis. Eso es parte de Operation Warp Speed.

Daniela Vidal Allee: Doctora, muchísimas gracias por su tiempo.

Melissa Martinez-Adorno: Claro que sí.

Si quieres leer más sobre la vacuna contra el COVID, visita NHPR.org/noticias para encontrar la guía de preguntas frecuentes y el plan de distribución del estado detallado en español.