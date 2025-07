Isabel Allende rescata las voces poco representadas de la guerra en su nueva novela histórica

Este año, la reconocida y querida Isabel Allende regresó a las librerías con una ficción histórica titulada ‘Mi Nombre es Emilia del Valle’.

En esta ocasión, la protagonista es Emilia y su misión será contar la Guerra Civil de Chile en 1891 desde la perspectiva de una periodista mujer.

¿Por qué una mujer estadounidense decide embarcarse en una aventura hacia América del Sur? Esto es lo que nos cuenta el libro, profundizando en temas como la identidad, la nostalgia, el desafío de ser mujer, y más.

Allende conversó con el equipo de noticias en español de NHPR sobre el suceso histórico que inspiró su novela. Ella cree en el poder de revivir y entender el pasado para afrontar los desafíos de la actualidad.

A continuación, la transcripción de la conversación con Allende, y un vistazo de lo que trae las páginas de su nueva novela.

Transcripción

¿Quién o quiénes te inspiraron a escribir la historia de Emilia del Valle?

Mira, fue la Guerra Civil. Hubo una guerra civil en Chile en 1891 que tiene ecos o similitudes con lo que ocurrió en Chile 82 años más tarde, en 1973. Yo estaba viva ya allí, en el ‘73. Por eso me interesaba lo que había ocurrido en el pasado, porque en ambos casos hubo un presidente progresista que trató de hacer cambios e incorporar más al pueblo y se encontró con una tremenda oposición de la parte conservadora del país.

(Allende resaltó la diferencia entre la intervención militar en 1891 y 1973. En la primera guerra civil, el ejército se unió al gobierno y la marina con la oposición. Aunque duró poco tiempo, Allende dijo que los cuatro meses de batalla resultaron en más muertes que en la guerra contra Bolivia y Perú. En 1973, las fuerzas armadas intervinieron, pero no se dividieron, y el resultado fue una dictadura que duró 17 años).

En las dos oportunidades, el presidente prefirió el suicidio antes que rendirse o el exilio, lo que los convierte, por lo tanto, en figuras heroicas en Chile, en la historia de Chile. Y a mí me interesaba porque a mí me tocó vivir el segundo episodio, el del golpe militar y la dictadura. Entonces ver que eso había ocurrido en cierta forma antes también y un poco la sensación de que puede ocurrir en cualquier momento.

¿Alguna mujer o algunas mujeres de tu vida que inspiraron al personaje de Emilia del Valle?

El personaje fue creciendo de a poco. Yo quería contar la guerra sin tomar partido. Tenía que ser una voz neutral. Y como los Estados Unidos intervinieron tanto en el 91 como en el 73, pensé bueno, tendrá que ser una voz que viene de afuera, en lo posible una persona americana. Y como yo vivo en California y dije ‘ok, que venga de California’, yo siempre quiero que sea una voz femenina. ¿Por qué? Porque la historia la escriben los hombres, los vencedores, generalmente el hombre blanco y las voces de las mujeres, de los derrotados, de los pobres, de los niños, de los animales. Por último, nunca están en ningún libro de historia. En ninguna parte. Y esas son las voces que me interesa rescatar.

A pesar de que la historia de ella se desarrolla entre 1880 y 1890, yo considero desde el principio que Emilia es una mujer moderna, mujer moderna, que pone ideales profesionales antes de sus ideales personales o sentimentales. ¿Estás de acuerdo conmigo?, ¿crees que Emilia es una mujer moderna?

Mira, hubo muchas mujeres en la historia en el pasado que podríamos decir son mujeres modernas. No tenemos el privilegio de las mujeres modernas. Han existido siempre mujeres que van adelante y que muchas veces arriesgan la vida y arriesgan un montón de agresión y ser excluidas socialmente … Yo pertenezco a una generación de mujeres que fuimos educadas para ser madres y esposas. Y a nosotros nos tocó ser el puente, la transición entre el mundo de nuestras madres y el mundo que queríamos para nuestras hijas y para nuestras nietas.

Entonces a mí me tocó ese momento de empezar una revolución realmente. Y fue fascinante. Y sigue siéndolo. Empecé tan temprano y a los 82 años sigo teniendo la misma pasión. Y creo que Emilia calza dentro de uno de esos personajes femeninos. Ella misma dice en alguna parte del libro ‘Yo quiero ser una mujer mala’, dice ella, porque mujer mala era cualquier mujer que no se plegaba a lo que se esperaba de ella, que era muy limitada y siempre en un rol de segunda clase, digamos, y con muy pocas opciones. Ella dice no, yo prefiero ser una mujer mala y hacer lo que me dé la gana.

Queríamos saber, ¿cómo esta obra ‘Mi nombre es Emilia del Valle’ puede ayudar a un lector a sobrepasar la época política que vivimos tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica?

Yo no escribo tratando de dar un mensaje. Yo quiero contar una historia que me interesa, que me apasiona, y esa es mi labor, contarla de la manera más entretenida posible y también más cierta … Pero como te decía, no trato de dar un mensaje, pero creo que un lector atento siempre puede encontrar en una novela, especialmente en una novela histórica, paralelos con su vida actual.

¿Por qué me interesa tanto la novela histórica, estudiar el pasado? Porque al estudiar el pasado comprendo mejor el presente. No me dejo apabullar por las circunstancias. Entiendo que puedo mirar esto con cierta perspectiva porque lo puedo comparar con lo que pasó y eso me permite visualizar también el futuro.

De manera que por eso me interesa tanto que no perdamos la memoria de lo que ha pasado antes y no dejemos que este momento nos invada completamente por dentro y por fuera. Ya nos está cambiando la vida de manera tremenda y es un momento muy peligroso para el país, pero hemos tenido otros momentos así. No hay que perder eso de vista porque de ahí se pueden sacar conclusiones. Ahora, eso te lo estoy diciendo a ti en una entrevista, pero no está en el libro. En una novela dar un mensaje es fatal. Tú no quieres ‘machacarle’ al lector qué va a pensar o qué va a creer. No, no subestimes al lector. Cada lector encuentra en esas líneas lo que le conviene o lo que puede.