Días de calor en NH. Consecuencias de recortes de Medicaid según expertos.

New Hampshire tendrá un calor intenso pero de corta duración a partir de hoy

Se esperan un par de días calientes a finales de esta semana.

Las temperaturas van a empezar a subir el jueves, pero el día más intenso será el viernes.

Las temperaturas llegarán a alrededor de mediados de los noventas, pero la humedad hará sentir mucho más caluroso, especialmente en el sur de New Hampshire. Sin embargo, no durará mucho.

Se espera que un frío baje las temperaturas durante la noche del viernes, y ese encuentro entre el aire caliente y helado probablemente traiga algunas tormentas el fin de semana.

Para mantenerse seguros durante el calor, recuerda hidratarte y evitar estar al aire libre durante las horas de picos de sol.

Programa SNAP de almuerzos escolares seguirá funcionando en el verano para familias calificadas

Un programa que permite que familias reciban fondos extra para compras de alimentos durante el verano continuará por segundo año consecutivo.

Las familias con niños que reciben comidas gratis o con precio reducido, y son parte del programa nacional de Almuerzos y Desayunos escolares, automáticamente recibirán un beneficio adicional de SNAP de $120 por niño.

El fondo viene del Departamento Nacional de Agricultura.

Para aprender más de las guías de elegibilidad del programa o acceso a una aplicación, visita www.dhhs.nh.gov/summerebt

Juez recientemente despedido en Mass. dijo que recibía presión de su jefe en casos con migrantes

Un juez federal de inmigración recientemente despedido en Chelmsford, Massachusetts, dice que su jefe lo presionó sobre cómo decidir los casos.

George Pappas tuvo su último día de trabajo el martes después de dos años en el banco.

En abril, los agentes de ICE empezaron a aparecer en el juzgado de Chelmsford.

Allí es cuando Pappas dijo que su jefe, el juez jefe adjunto, empezó a presionarlo para desestimar casos para que los inmigrantes sean arrestados y deportados inmediatamente por oficiales de ICE fuera del juzgado.

“La violación más grave al ser juez es que te digan cómo resolver un caso. No me pasó nada peor”, dijo Pappas.

Pappas dijo que a pesar de la presión, no desestimó ningún caso que de otro modo no habría desestimado.

Al preguntarle, la oficina ejecutiva de revisión de inmigración no hizo comentarios.

Los recortes de Medicaid podrían crear más presión financiera a proveedores, según expertos en atención médica

Los expertos de atención médica de New Hampshire dicen que hay más gastos implicados en los recortes de Medicaid que lo esperado ….

Christin D’Ovidio [Deh-vid-ee-oh] es la fundadora de Putney Consulting.

Durante una conferencia de prensa de salud ayer, donde se abordaron impactos de Medicaid, ella dijo que los pacientes de tercera edad se benefician tanto de Medicare, que brinda seguro para adultos mayores a 65, y de Medicaid, que los ayuda a quedarse en sus hogares y no en centros de asistencia.

“Si no permitimos que Medicaid reembolse a los miembros que cuidan a sus familiares en sus hogares, de repente se elimina ese ciclo de ahorro de costos reales y mayor calidad de vida para las personas mayores en New Hampshire”, dijo.

Los expertos dicen que los recortes esperados de Medicaid podrían aumentar la presión financiera que los proveedores médicos ya enfrentan... obligándolos a recortar servicios.

Recientemente, el centro de Servicios de Salud Comunitaria de Ammonoosuc en Franconia anunció que cerrarán a finales del año.

Este fin de semana en New Hampshire:

Nashua Summer Stroll el sábado 26 de julio de 3 a 8 p.m. en Main Street en Nashua.

Coppal House Farm Sunflower Festival el sábado 26 de julio en Lee. ($10 para niños, tercera edad y veteranos, $12 para el resto). Habrá feria de artesansias, musicas, yoga, recoleccion de giraasoles.

Parent & Kids Social de 9 a.m. a 12 p.m. el sábado 26 de julio en Birdies en Keene. Eventos gratis con comida a la venta.