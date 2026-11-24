Las ventas y descuentos de Black Friday se acercan y muchos ya preparamos nuestras compras navideñas. Es una buena oportunidad para ahorrar, pero también es posible caer en estafas si no tenemos cuidado. El riesgo es real: ocho de cada diez adultos latinos en Estados Unidos han enfrentado algún tipo de fraude, según una nueva encuesta de la AARP.

Lo más importante es desconfiar completamente, dice Gilberto Cabrera, portavoz de la AARP , la mayor organización dedicada a personas mayores del país.

“La única manera de evitar caer víctima es abstenerte de utilizar estos anuncios que ves en redes sociales para productos y servicios”, agregó Cabrera.

En tiempos de inteligencia artificial y anuncios engañosos en redes sociales como TikTok, estos son algunos consejos que compartió Cabrera para detectar un fraude, evitar caer en él y saber qué hacer si ya fuiste víctima.

Detecta posibles escenarios de estafa: Pueden ocurrir desde la compra hasta la entrega

Cabrera menciona varias estafas comunes en esta temporada:

Alertas de envíos o entregas de paquetes: suelen llegar por mensaje de texto o correo, con un enlace donde te piden verificar tu identidad. Al abrirlo, puedes descargar sin darte cuenta un programa malicioso que, según Cabrera, termina “entregándole tu información personal y tu información financiera a estos malhechores”. Lo mejor es no hacer clic en ningún enlace sospechoso.



suelen llegar por mensaje de texto o correo, con un enlace donde te piden verificar tu identidad. Al abrirlo, puedes descargar sin darte cuenta un programa malicioso que, según Cabrera, termina “entregándole tu información personal y tu información financiera a estos malhechores”. Lo mejor es no hacer clic en ningún enlace sospechoso. Robo de paquetes: este es sencillo de entender, sucede cuando alguien agarra tu paquete porque lo dejaste mucho tiempo frente a tu casa, o en tu puerta.



este es sencillo de entender, sucede cuando alguien agarra tu paquete porque lo dejaste mucho tiempo frente a tu casa, o en tu puerta. Tarjetas de regalo: según Cabrera, son una de las formas más efectivas que usan los estafadores para robar dinero.



Atención con las donaciones: Alguien puede pretender ser una organización sin fines de lucro para estafarte

Entre los tipos de estafas, están las solicitudes de donaciones de supuestas organizaciones sin fines de lucro. Esto es muy común durante la temporada navideña, cuenta Cabrera, pero a veces son “criminales” que engañan diciendo que quieren ayudar a los menos favorecidos.

Trata de comprar en tiendas de confianza, o donde hayas comprado antes

Para Navidad, Cabrera recomienda comprar en tiendas donde hayamos hecho compras antes, y sobre todo, donde ya tengan tu información personal.

“Si ves un producto que te llama la atención que te gusta, búscalo en una de las megatiendas de las tiendas con las que quizá ya tienes algún tipo de relación comercial”, dijo.

Dan Tuohy / NHPR

Incluso en Amazon viene bien fijarse quién vende el producto: muchas veces no es Amazon, sino otros vendedores dentro de la plataforma.

En caso de utilizar aplicaciones como Venmo, verifica la identidad del destinatario

Estas aplicaciones son inmediatas y convenientes, dice Cabrera, pero en temporadas navideñas sí recomienda fijarse bien a quién le envías dinero. Él recomienda evitar estos envíos a personas que no son de confianza o completamente desconocidas.

Sin embargo, muchos pequeños negocios y emprendimientos locales usan estas aplicaciones para recibir pagos. Eso no tiene por qué impedir que los apoyes: lo importante es asegurarte de que el negocio es real, por ejemplo visitando su local o conociendo en persona a quien lo maneja.

Busca la tienda o proveedor en un motor de búsqueda

En caso de dudar sobre una tienda, Cabrera comparte un consejo: “Te sugeriría que vayas a tu motor de búsqueda … entres o pongas el nombre de la tienda y lo precedas con la palabra scam en inglés o la palabra fraude en español para ver qué te sale”.

Si aparecen quejas o denuncias, o si la página de la tienda no carga, es mejor no comprar ahí.

En caso de fraude, acude a las autoridades o banco

Cabrera cree que es poco probable recuperar el dinero perdido, pero de ser víctima de un fraude, recomienda acudir a la estación de policía más cercana y poner una denuncia. Deberían darte un comprobante, lo cual viene bien en caso de que tu gobierno local establezca un fondo de restitución para las víctimas de fraude. No es garantía, pero es preferible tener alguna prueba.

Finalmente, Cabrera nos recomienda no dejar que estos escenarios arruinen la ilusión de las fiestas, de compartir y de dar regalos. Lo importante es estar atento a quién le envías dinero.

Lee más: Preparación para la temporada de estafas navideñas

Puedes encontrar más recursos en aarp.org