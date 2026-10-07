Resumen: DiLorenzo y Shaheen marcan diferencias en el foro del 1er Distrito del Congreso

Frente a un público en vivo en Twin Barns Brewing en Meredith, el Republicano Anthony DiLorenzo y la Demócrata Stefany Shaheen también respondieron preguntas sobre la inteligencia artificial, inmigración y sus historiales fuera de la política.

Todd Bookman de NHPR y Bob Martin de Laconia Daily Sun moderaron el foro en inglés, que fue organizado junto al Granite State News Collaborative .

Las respuestas han sido traducidas y ligeramente editadas para mejor claridad.

Destacados:

El argumento principal de DiLorenzo: “Esta elección es sobre el futuro de New Hampshire y quien nos representa mejor: una política experimentada o un empresario con sentido común que lleva trabajando desde los 8 años, repartiendo periódicos. Con $7,000 y la ayuda de mis grandes empleados, construimos 40 negocios, creando más de mil trabajos con buen sueldo. Estoy muy orgulloso con el hecho de que logramos el sueño americano. Mi oponente representa lo que discrepo en política: las conexiones políticas y el enriquecimiento personal. Yo represento a la clase trabajadora y al sueño americano. Llevaré a D.C. décadas de experiencia de negocios atrayendo buenos trabajos y reduciendo costos en New Hampshire”.

El argumento principal de Shaheen: “Esta elección es sobre más de lo mismo y las políticas de Donald Trump que nos han llevado en la dirección incorrecta en muchos frentes — desde esta guerra interminable en Irán, lo cual sube el costo del gas y los precios de calefacción en los hogares. Sin dejar de mencionar las subidas de costos para alimentos, gasolina y el inalcanzable costo de vivienda. Necesitamos un campeón en Washington que pelee por las familias de New Hampshire. Mi oponente, Anthony DiLorenzo, ha dicho que él votará por Trump miles de veces seguidas. Necesitamos luchadores en Washington que pongan a las familias de New Hampshire primero”.

Coinciden en que existe una crisis de asequibilidad, pero se diferencian sobre las causas y las soluciones.

DiLorenzo culpó a la administración de Biden por el mal manejo fiscal que llevó a una alta inflación. Él dijo que su experiencia en negocios sería un activo: “Mi intención es regresar los buenos sueldos a New Hampshire, porque con una buena compensación, la mayoría de problemas desaparecen”. Él no elaboró cómo creará estos trabajos, pero después pidió terminar con los aranceles canadienses y con otras políticas arancelarias para fomentar una mayor actividad manufacturera en Estados Unidos.

Shaheen culpó a las políticas del presidente Trump, incluyendo las tarifas en contra de Canadá, por elevar los costos en New Hampshire. Al pedirle medidas políticas concretas, afirmó que votaría a favor de eliminar los aranceles de Trump, la guerra con Irán y las exenciones fiscales para los estadounidenses más ricos.

Ambos coinciden en que el gobierno federal debería hacer más en materia de vivienda asequible, aunque con enfoques políticos diferentes.

DiLorenzo pidió un programa “similar al SBA [Small Business Administration/Administración de Pequeños Negocios]” para que haya fondos disponibles para compradores primerizos de casa, o de ingreso moderado. Él también dijo que trabajaría en conjunto con los líderes estatales de New Hampshire sobre la asequibilidad de vivienda.

Shaheen pidió prohibir que las firmas de capital privado compren viviendas unifamiliares y ampliar los incentivos de crédito fiscal para fomentar un mayor desarrollo de viviendas asequibles permanentes.

Traducción de María Aguirre

Para escuchar la conversación completa en inglés, mira el video en esta nota o en YouTube , cortesía de C-SPAN.

NHPR transmitirá este foro el miércoles, 7 de octubre a las 7 p.m.

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