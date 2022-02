Noticias actualizadas de New Hampshire: 18 de febrero del 2022

A continuación, lee las noticias del viernes 18 de febrero del 2022.

También puedes escucharlas haciendo click en el audio.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español directo a tu teléfono, gratis, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

Gobernador Sununu pide por más incentivos y compromisos para desarrollar más proyectos de alojamiento en el estado

Llamando a la falta de alojamiento uno de los desafíos más grandes que enfrenta New Hampshire, el gobernador Sununu habló de un plan en su discurso en State of the State el jueves … el cual consiste en crear nuevos incentivos con 100 [cien] millones de dólares para construir más hogares.

El gobernador dice que él quiere destinar 60 [sesenta] millones de dólares para ayudar a terminar proyectos de alojamiento multifamiliar que ya están trabajándose. Además, propuso incentivos para motivar a ciudades y pueblos a aprobar nuevos proyectos de alojamiento más rápido.

El dinero para estos y otros incentivos en el nuevo plan de alojamiento del gobernador vendrían del American Rescue Plan, uno de los paquetes de alivio más grandes que aprobó el Congreso a raíz de la pandemia.

Gobernador dio crédito a recortes de impuestos e incentivó a pueblos/ciudades a hacer lo mismo

Las políticas y recortes de impuestos también tuvieron su debida atención en el reciente discurso del gobernador.

Sununu le dió crédito a los recortes de impuestos por estimular la economía del estado y llenar extra fondos en New Hampshire.

Tal cual fueron sus palabras, Sununu dijo que bajo su supervisión, el estado ha descargado dinero a comunidades mediante el aumento de ayuda local, y dijo que las ciudades y pueblos deberían recortar las tasas de impuestos como resultado.

El gobernador incentivó al público a pelear por recortes de impuestos en las reuniones anuales de pueblos.

El actual presupuesto estatal redujo en 100 [cien] millones de dólares el impuesto general de propiedad en el estado e incrementó la distribución de ingresos bajo el impuesto de comidas y alojamiento.

Prohibición de abortos de 24 semanas recibe aprobación preliminar de incluir excepciones en la Cámara

La Cámara estatal, liderada por Republicanos, votó estrechamente para brindar una aprobación preliminar a un proyecto que pone excepciones a la nueva ley estatal de prohibir abortos después de 24 [veinticuatro] semanas. Los cambios tienen la aprobación del gobernador Sununu pero aún necesitan obtener el apoyo del Senado.

Bajo la ley, la prohibición de 24 [veinticuatro] semanas se mantendría, pero un aborto más tarde se va a permitir en caso de violación, incesto o anomalía fatal del feto. Esta propuesta, que ahora se dirije al comité financiero de la Cámara, también revertiria el reciente requisito impuesto que un ultrasonido debe preceder todo proceso de aborto.

El Senado estatal rechazó una propuesta de hacer cambios similares a una actual ley de aborto, a comienzos del mes.

El gobernador Sununu, quién se identifica como pro-choice, llamó a la prohibición de 24 [veinticuatro] semanas, una medida con sentido, cuando la firmó como ley en el presupuesto estatal el año pasado. Desde allí, él le ha dicho a legisladores que está de acuerdo en quitar la ordenanza de ultrasonido y agregar las excepciones.

Posible proyecto que cambiaría requisitos de vacunación en instalaciones de salud, enfrentaría conflicto con ordenanza federal de vacuna contra el COVID-19

Este jueves, los legisladores de la Cámara le dieron aprobación inicial a un proyecto de ley que debilitaría las ordenanzas de vacunación de COVID-19 en las instalaciones de salud del estado.

La ley requiere que las instalaciones médicas estatales con requisitos de vacunación contra el COVID-19, permitan que los empleados decidan no vacunarse por una objeción de consciencia, lo cual haría que la ordenanza pierda su poder y efectividad.

Pero, estas instalaciones ya están bajo una regulación FEDERAL de requerir vacunación. Esta regulación, de los centros de servicios Medicare o Medicaid o CMS, SOLO ofrece excepciones religiosas o médicas.

El posible conflicto entre las reglas estatales y federales tiene nerviosa a Heather Moquin [Moe-quin], administradora del centro de tercera edad en el condado de Merrimack, el cual ha tenido una ordenanza de vacunación impuesta por meses …

En un documento de preguntas frecuentes sobre la ordenanza, el CMS dijo que la regulación federal debería suplantar cualquier ley estatal en conflicto.

El proyecto se está dirigiendo a una revisión ante un segundo comité en la Cámara.

Una iniciativa de museos busca ofrecer entradas accesibles a familias de bajos ingresos. El SEE en Manchester es parte del programa Museos para Todos

El costo de admisión a los museos de New Hampshire puede ser una carga para las familias de bajos ingresos que desean visitarlos -- lo cual los deja sin lugares para entretenimiento y aprendizaje.

El SEE Science Center, un museo interactivo en Manchester, está quebrando este obstáculo. Las personas que reciben asistencia de comida a través de SNAP, WIC y EBT, pueden acceder a las exhibiciones por menos de la mitad de precio.

Shana Hawrylchak [She-e-nah Haw-reel-chek], directora ejecutiva del centro, dice que la iniciativa busca crear curiosidad en dichas comunidades y hacer que visitar exhibiciones sea un hábito regular.

El proyecto del centro de ciencias es parte de la iniciativa llamada Museos para Todos, con más de 800 instituciones participando en todo el país. Para leer la lista de sitios de New England participando, puedes visitar museums for all PUNTO org .

Un nuevo reporte del clima confirma algo que habitantes de comunidades costeras ya enfrentan: los continuos niveles de inundación

Cuando llegue el 2050, se espera que la inundación que afecta a las costas ocurra 10 [diez] veces más que lo que ocurre hoy en día, según un nuevo reporte de científicos federales del clima.

El reporte tiene las proyecciones más concretas del aumento del nivel del mar que jamás se han publicado en Estados Unidos … pero, las comunidades costeras en New Hampshire ya están familiarizadas con los impactos de las inundaciones.

Tom Bassett creció visitando la playa de Hampton, y ahora es dueño de una casa allí. Él dice que los nuevos datos de los científicos climáticos solo confirman algo que él ya experimenta: la inundación es un problema que no se irá.

Bassett es parte de un equipo que está ayudando a Hampton a prepararse para el aumento de inundación y hacer que las operaciones del pueblo sean más resilientes al cambio climático.

Un equipo convocado por el National Oceanic y Atmospheric Administration está planeando publicar una guía sobre nuevas proyecciones de niveles del mar y decisiones de adaptación.