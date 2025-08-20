Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Baile Latino en Manchester, Jazz en el Seacoast

Este fin de semana invita a las familias a disfrutar lo que queda del verano al aire libre, con música, caminatas guiadas, baile, y hasta animales hermosos.

Aconsejamos revisar el pronóstico del clima antes de salir.

Dance Social en Melaza Dance Studio el viernes 22 de agosto de 9 p.m. a 12 a.m. en 22 Hanover St, Manchester. Entradas a $10, para mayores de 18 años. Más información

Amira Provost El 13º Festival Anual de la Mariposa Monarca de NH se llevará a cabo este sábado 23 de agosto.

el sábado 23 y domingo 24 de agosto en el Everett Arena en Concord. Entradas a $5 para personas de 12 años y más. 13.º Festival Anual de la Mariposa Monarca de NH de 10 a.m. a 3 p.m. el sábado 23 de agosto en Canterbury Shaker Village. Las entradas cuestan $7 para mayores de 12 años y $4 para niños más pequeños. Más información.

En Boston:



Explora la costa norte: ¡Caminata por Lynn Woods! el sábado 23 de agosto a partir de las 11 a.m. Únete a la lista de espera aquí.

el sábado 23 de agosto a partir de las 11 a.m. Únete a la lista de espera LO Boston se toma una de las estaciones de la carrera de trail running - TARC Fall Classic, el próximo sábado 6 de septiembre de 6 a.m. a 6 p.m. en Great Brook Farm State Park. Regístrate con anticipación para reservar tu cupo, aquí .