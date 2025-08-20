© 2025 New Hampshire Public Radio

Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Baile Latino en Manchester, Jazz en el Seacoast

New Hampshire Public Radio | By NHPR Staff,
María Aguirre
Published August 20, 2025 at 4:41 PM EDT
Un grupo de artistas locales celebra la finalización de un mural en el parque Sheehan-Basquil en el centro de Manchester el sábado 15 de agosto de 2025.
Lau Guzmán
Un grupo de artistas locales celebra la finalización de un mural en el parque Sheehan-Basquil en el centro de Manchester el sábado 15 de agosto de 2025.

Este fin de semana invita a las familias a disfrutar lo que queda del verano al aire libre, con música, caminatas guiadas, baile, y hasta animales hermosos.

Aconsejamos revisar el pronóstico del clima antes de salir.

¿Quieres compartirnos un evento? Escríbenos en WhatsApp.

Recibe ideas de planes y eventos directamente a tu celular. Suscríbete aquí. 

Puedes leer sobre más eventos en nuestro calendario comunitario.

  • Dance Social en Melaza Dance Studio el viernes 22 de agosto de 9 p.m. a 12 a.m. en 22 Hanover St, Manchester. Entradas a $10, para mayores de 18 años. Más información
  • Vistas & Vibes Music Festival a partir de las 5 p.m. el sábado 23 de agosto en Bethlehem. Aconsejan llevar tu propia sábana y sillas. El evento es gratis. Más información.
  • Guided Hike: Five Finger Point Trail (Caminata guiada) desde las 10 a.m. el sábado 23 de agosto en el sendero Pinehurst Road en Holderness. Se incentiva a los participantes a llevar un refrigerio, agua y su traje de baño. Regístrate aquí para asistir. El evento es gratis.
  • Tarde en Familia en The Fourth Place: Juegos, Cómics y Cultura Geek en Hanover desde el mediodía hasta las 5 p.m. el domingo 24 de agosto. Más detalles aquí. (Los adultos pueden asistir gratis, con la compra de un pase diario para niños).
    The 13th Annual NH Monarch Festival is this Saturday, Aug. 23.
    Amira Provost
    El 13º Festival Anual de la Mariposa Monarca de NH se llevará a cabo este sábado 23 de agosto.
  • La 61.ª Exposición Anual de Gemas, Minerales y Joyas el sábado 23 y domingo 24 de agosto en el Everett Arena en Concord. Entradas a $5 para personas de 12 años y más. Más información
  • 13.º Festival Anual de la Mariposa Monarca de NH de 10 a.m. a 3 p.m. el sábado 23 de agosto en Canterbury Shaker Village. Las entradas cuestan $7 para mayores de 12 años y $4 para niños más pequeños. Más información.
  • El 42º Festival Anual del Jazz de Seacoast comienza al mediodía del sábado 23 de agosto en Prescott Park en Portsmouth. El evento es gratis. Más detalles.

En Boston:

  • Explora la costa norte: ¡Caminata por Lynn Woods! el sábado 23 de agosto a partir de las 11 a.m. Únete a la lista de espera aquí.
  • LO Boston se toma una de las estaciones de la carrera de trail running - TARC Fall Classic, el próximo sábado 6 de septiembre de 6 a.m. a 6 p.m. en Great Brook Farm State Park. Regístrate con anticipación para reservar tu cupo, aquí

Read an English version of this article here
Noticias en español Noticias en espanol
I am the Spanish news producer for NHPR. I keep New Hampshire’s Spanish-speaking community informed with the latest local news developments through our news service on WhatsApp,¿Que Hay de Nuevo, New Hampshire? and through social media. I translate information and resources that are not usually available locally in Spanish. Additionally, I cover topics that are often unfamiliar or taboo in the Latinx community, including mental health challenges and civic participation in the U.S.
