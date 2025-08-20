Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Baile Latino en Manchester, Jazz en el Seacoast
Este fin de semana invita a las familias a disfrutar lo que queda del verano al aire libre, con música, caminatas guiadas, baile, y hasta animales hermosos.
Aconsejamos revisar el pronóstico del clima antes de salir.
- Dance Social en Melaza Dance Studio el viernes 22 de agosto de 9 p.m. a 12 a.m. en 22 Hanover St, Manchester. Entradas a $10, para mayores de 18 años. Más información
- Vistas & Vibes Music Festival a partir de las 5 p.m. el sábado 23 de agosto en Bethlehem. Aconsejan llevar tu propia sábana y sillas. El evento es gratis. Más información.
- Guided Hike: Five Finger Point Trail (Caminata guiada) desde las 10 a.m. el sábado 23 de agosto en el sendero Pinehurst Road en Holderness. Se incentiva a los participantes a llevar un refrigerio, agua y su traje de baño. Regístrate aquí para asistir. El evento es gratis.
- Tarde en Familia en The Fourth Place: Juegos, Cómics y Cultura Geek en Hanover desde el mediodía hasta las 5 p.m. el domingo 24 de agosto. Más detalles aquí. (Los adultos pueden asistir gratis, con la compra de un pase diario para niños).
- La 61.ª Exposición Anual de Gemas, Minerales y Joyas el sábado 23 y domingo 24 de agosto en el Everett Arena en Concord. Entradas a $5 para personas de 12 años y más. Más información
- 13.º Festival Anual de la Mariposa Monarca de NH de 10 a.m. a 3 p.m. el sábado 23 de agosto en Canterbury Shaker Village. Las entradas cuestan $7 para mayores de 12 años y $4 para niños más pequeños. Más información.
- El 42º Festival Anual del Jazz de Seacoast comienza al mediodía del sábado 23 de agosto en Prescott Park en Portsmouth. El evento es gratis. Más detalles.
En Boston:
- Explora la costa norte: ¡Caminata por Lynn Woods! el sábado 23 de agosto a partir de las 11 a.m. Únete a la lista de espera aquí.
- LO Boston se toma una de las estaciones de la carrera de trail running - TARC Fall Classic, el próximo sábado 6 de septiembre de 6 a.m. a 6 p.m. en Great Brook Farm State Park. Regístrate con anticipación para reservar tu cupo, aquí.