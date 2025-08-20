JobCorps en Manchester retoma aplicaciones. Otra demócrata se postula para el Senado Nacional.

A continuación, lee las noticias del miércoles 20 de agosto de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Víctimas YDC pedirán a un juez a que mantenga los acuerdos que el estado ofreció antes de que se cambien las reglas

Se espera que las víctimas de abuso en el ex centro de detención de New Hampshire le pidan a un juez que proteja los acuerdos que el estado les ofreció, hoy miércoles.

Algunas víctimas demandaron al estado en junio después de que la legislatura significativamente cambió el proceso de negociación.

Argumentaron que las nuevas reglas le dan al estado una ventaja significativa en el proceso que debería ser justo e imparcial.

Le han pedido a la corte detener dichos cambios.

Los testigos podrían incluir al Fiscal General John Formella y al ex Juez Jefe Estatal de la Corte Suprema John Broderick... quien dirigió el fondo hasta que renunció en julio, citando su oposición a las nuevas reglas.

Campus de Job Corps de Manchester retoma funcionamiento, después de que juez detenga orden de Trump de cerrarlo

El campus de Job Corps en Manchester está aceptando nuevos estudiantes. Esto se da después de que un juez federal ponga pausa en una orden de la administración de Trump de cerrar el programa de capacitación profesional.

Stephanie Ashworth es la directora del campus de Manchester. Ella dice que su campus está abierto para ayudar a jóvenes a empezar carreras que brinden un ingreso estable, y eso va más allá de cumplir con lo básico.

“Nos han animado a comenzar ese proceso, pero aún no lo hemos hecho, así que por ahora queríamos informarles que vamos a volver a realizar actividades de divulgación y que queremos volver a aceptar solicitudes”, contó Ashworth.

Ashworth dijo que las personas pueden aplicar a vivir en el campus, y que los estudiantes que han estado inscritos anteriormente pueden continuar sus estudios mientras tanto.

Ex gobernador Chris Sununu será presidente de Airlines for America

El ex gobernador de NH, Chris Sununu, ha sido elegido para liderar un grupo de lobby de la industria de la aviación.

Airlines for America/Aerolíneas por América anunció el lunes que Chris Sununu ha sido escogido como el próximo presidente y CEO, comenzando el rol en septiembre.

El grupo comercial representa principales transportistas como American y United Airlines…y trabaja en regulaciones y políticas en Washington. Esto incluye un actual esfuerzo de revisar los deficientes sistemas de control del tráfico aéreo del país.

No es claro si Sununu ha tenido lazos anteriores con la industria de la aviación. En mayo de este año, él tomó un puesto en una empresa de capital de riesgo en New York.

Sununu fue gobernador por ocho años, y fue reclutado por algunos republicanos para que se lance al Senado en 2026, una candidatura que prefirió no tomar.

Una científica de Exeter se postula para tomar el puesto de Shaheen en el Senado nacional

Una científica, médico y escritora de Exeter se une a la carrera por el puesto vacante en el Senado de los EE. UU. que actualmente ocupa Jeanne Shaheen.

El Union Leader reporta que Karishma Manzur es la primera demócrata en desafiar al representante Chris Pappas en la elección.

Manzur es voluntaria en la Coalición de NH para una Paz Justa en el Medio Oriente, y ha trabajado en directivos del New Hampshire Ranked Choice Voting y en New Hampshire Open Democracy.

Dos republicanos han anunciado su candidatura para el puesto: el ex senador estatal Dan Innis y el ex senador nacional y embajador Scott Brown.

Distrito escolar de Claremont enfrenta “crisis fiscal” mientras se acerca el comienzo del año escolar

El distrito escolar de Claremont no sabe si podrá mantener una escuela abierta después de septiembre debido a lo que su abogado llama una “crisis fiscal”.

La junta escolar de la ciudad y su abogado revelaron un déficit de entre uno y cinco millones de dólares, el jueves pasado.

El abogado James O'Shaughnessy afirmó que las consecuencias son nefastas.

“Hay grandes pagos atrasados … y para mí y para la administración de la junta es evidente que la capacidad del distrito para cumplir con sus obligaciones de pago de esas facturas está en riesgo”, dijo el abogado.

Las escuelas aún deben abrir la próxima semana pero no se sabe por cuánto tiempo.

Tampoco es claro el motivo del déficit. El directivo tendrá que decidir entre profundos cortes de presupuesto o pedirle a los votantes más dinero. Arlene Hawkins, de la junta, dijo que ninguna de estas opciones es buena.

“Tenemos la obligación moral con nuestros estudiantes y nuestras familias de abrir esas puertas, de poner calefacción en los edificios, de mantener las luces encendidas y de que los profesores permanezcan en las aulas. Esa es nuestra obligación”, dijo Hawkins.

La junta se reunirá otra vez el miércoles.

Hombre de Jackson rompe nuevo récord de tiempo al completar las 48 montañas de cuatro mil pies de NH en una sola caminata

Un hombre de Jackson ha establecido el récord del tiempo más rápido conocido al completar las 48 montañas de cuatro mil pies de New Hampshire en una sola caminata, sin apoyo.

En julio, Andrew Drummond de 44 años recorrió más de 230 millas en cuatro días, 22 horas y 43 minutos. Batió el récord anterior por más de 14 horas.

Drummond dijo que caminó casi 60 millas el último día.

“Se puso muy oscuro y desafiante en el último tramo … en la cresta de Kilkenny. Conecta el Monte Waumbek con el Monte Cabot. Es remoto. No se transita mucho. No está muy bien mantenido… No se ven los pies. Es de noche. Mi frontal se está agotando. Se me estaban acabando todas las pilas. Es el final del viaje. Obviamente, estaba perdiendo la cabeza un poco. Y seguí adelante …”, contó.

Esta fue la segunda vez que Drummond recorrió a pie en un solo intento todas las cimas de 4,000 pies de altura de New Hampshire.

Chris Bennett / Courtesy Photo Andrew Drummond en la cima del Monte Washington durante una excursión anterior. Drummond comentó que apenas tomó fotos durante su recorrido de 2025 por 4,000 pies de New Hampshire para ahorrar tiempo.

Esto también pasa en NH:

New Hampshire está gastando muy poco en educación especial, un juez ordenó el lunes … Pero el juez de la Corte Superior David Ruoff no llegó a ordenar a la Legislatura gastar más.

Esta es la segunda corte en seis semanas en concluir que el estado está fallando en financiar adecuadamente la educación pública.

En julio, la Corte Suprema del estado dijo que New Hampshire está invirtiendo menos de lo suficiente en educación general, y Ruoff dijo el lunes que lo mismo pasa en educación especial.

Pero ambas cortes dejaron en manos de la Legislatura la decisión sobre cómo financiar las escuelas y cuánto invertir en ellas.

El fallo de Ruoff resonará con los distritos escolares de todo el estado, que se enfrentan al aumento de los costos de la educación especial y a la disminución de fondos estatales para financiarlos.

Se espera que el estado apele la decisión.

