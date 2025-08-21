Precauciones por llegada de Huracán Erin. Esfuerzos para terminar con vuelos de ICE en Pease.

A continuación, lee las noticias del jueves 21 de agosto de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

Funcionarios de NH piden revisar alternativas legales para terminar con vuelos de ICE desde Pease

Los funcionarios y algunos residentes de New Hampshire le están pidiendo a la Junta de la Autoridad de Desarrollo de Pease que termine con los vuelos de los detenidos de ICE desde el Aeropuerto Internacional de Pease.

El ex senador nacional, Gordon Humphrey, fue a la reunión de la junta esta semana, sugiriendo que revisen alternativas legales para detener los vuelos locales de ICE... o evitar que agentes de inmigración enmascarados estén en la propiedad.

El Portsmouth Herald reporta que los miembros de la junta dijeron que revisarán las alternativas legales que hay, pero resaltaron que el aeropuerto recibe fondos federales y está legalmente requerido para brindar servicios de aviación a los aviones registrados en el aeropuerto.

El Huracán Erin se acerca a la costa este: hay advertencia de corrientes, oleajes, y de evitar nadar y surfear

Existe un alto riesgo de corrientes de resaca hoy jueves en la costa del condado de Rockingham, y una advertencia de fuerte oleaje para el viernes y el sábado... mientras el huracán Erin avanza por la costa este.

Esto puede crear condiciones peligrosas para nadar y surfear en la costa de New Hampshire.

El Servicio Nacional del Clima recomienda que los nadadores con poca experiencia se mantengan fuera del agua.

Los salvavidas de Hampton Beach están vigilando la llegada del huracán Erin

Las autoridades de Hampton Beach están atentos a las condiciones de oleaje esta semana mientras el huracán Erin avanza al norte, trayendo corrientes peligrosas de resaca.

La semana pasada, las corrientes influyeron en muchos de los 140 rescates realizados por los salvavidas. Nadie requirió atención médica adicional.

Patrick Murphy lidera la Patrulla Playera de NH. Él tiene tips de cómo las personas pueden mantenerse a salvo, como por ejemplo, ir a las playas cuando haya salvavidas trabajando.

"El nivel de personal se reduce en este momento … Así que asegúrense de ir a playas con salvavidas … Regístrense con ellos al llegar", recomendó Murphy.

Murphy dijo que su equipo está vigilando de cerca al huracán Erin, y se están preparado para tomar cualquier paso adicional para mantener a la gente a salvo, incluyendo cerrar ciertas playas.

La autopsia apunta a la esposa del asesinato-suicidio de Madbury que cobró cuatro vidas.

Los investigadores ahora dicen que Emily Long de 34 años disparó y mató a su esposo y a sus dos hijos pequeños dentro de su hogar en Madbury el lunes. Después de tiempo, se mató ella. Un tercer niño, un bebé, fue descubierto sin heridas.

La Fiscalía General publicó los resultados de la autopsia a finales del miércoles. Ryan Long era psicólogo en la Escuela Mediana Oyster River.

En recientes meses, Emily Long publicó una serie de videos en redes sociales sobre el diagnóstico de su esposo de un tumor cerebral agresivo, y las luchas de la familia con su deteriorada salud.

La Fiscalía, quien dice que no publicará inmediatamente más información, le está pidiendo al público que evite especular que “este evento fue causado por una razón o estresor único”.

Si tú o alguien que conoces está en crisis, puedes llamar, escribir o hablar con la Línea de Emergencia de Crisis y Suicidio 988.

Estudiante de intercambio demanda a secundaria porque no evitó un abuso sexual en su hogar anfitrión en 2022

Un ex estudiante de intercambio en la Secundaria Bishop Brady está demandando a la escuela y a su rama sin fines de lucro. La ex estudiante dijo que no hicieron suficiente para prevenir el abuso sexual en su familia anfitriona en 2022.

La estudiante de España tenía 16 cuando la ubicaron en el hogar de John y Roberta Woods, y allí fue drogada y violada por John Woods.

En la demanda, la estudiante dice que la escuela no realizó las verificaciones de antecedentes ni el proceso de investigación que decía realizar para garantizar la seguridad de los estudiantes... Woods tenía antecedentes penales y Roberta Woods en realidad no vivía en la casa.

El Concord Monitor reporta que Woods fue declarado culpable de agresión sexual agravada en 2024... y está cumpliendo su condena en la prisión estatal de New Hampshire.

Entrenadores de todo New England se preparan para atender a estudiantes atletas durante prácticas en olas de calor

Los deportes de secundaria están de regreso, con muchos estudiantes en todo New England practicando de todo, desde fútbol americano hasta atletismo bajo el caliente sol del verano.

Los entrenadores atléticos en el este de Connecticut se reunieron a comienzos de agosto en Norwich Free Academy para hablar de los protocolos de seguridad para mantener seguros a los estudiantes y evitar golpes de calor.

Allison Gilbert es entrenadora en Killingly High School. Ella dice que es importante que los estudiantes le digan que no se sienten bien antes de que lleguen a un peor estado.

“Si pueden acercarse lo antes posible, podemos protegerlos del sol, quitarles el equipo e hidratarlos. Podemos ponerles una toalla fría alrededor del cuello. Esas son las mejores maneras de tratar a alguien que empieza a tener exceso de calor”, dijo Gilbert.

En todo EE.UU., 9 mil estudiantes atletas son tratados por enfermedades vinculadas al calor todos los años, según la Agencia de Protección Ambiental.

Esto también pasa en NH:

Una nueva ley exigirá a los conductores hacerse a un lado y hacer espacio a TODOS los vehículos detenidos a un lado de la carretera.

Se conoce como la Ley de Sherrill, en honor al sargento Jesse Sherrill, quien falleció mientras vigilaba una obra en construcción en 2021.

El New Hampshire Bulletin reporta que la Ley de Sherrill añade a la legislación anterior la posibilidad de usar vehículos de emergencia con conos de tráfico, luces de emergencia o bengalas para proteger a las fuerzas del orden y a otras personas que se encuentren a un lado de la carretera.

La ley entra en vigor el 13 de septiembre.

