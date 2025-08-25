Más personas en cárceles de NH podrían obtener títulos. Terminó el conteo de colimbos en NH.

A continuación, lee las noticias del lunes 25 de agosto de 2025

Residentes con discapacidades demandan por nueva ley que requiere prueba de identificación para votar en ausencia

Tres residentes con discapacidad visual están demandando al estado para bloquear una ley de voto ausente recientemente aprobada.

La nueva ley requerirá que los votantes solicitando una papeleta de ausencia a enviar una fotocopia de su identificación o vayan a un municipio con anticipación a una elección para mostrar una identificación. Los que la apoyan dicen que esta coordina el sistema de voto ausente con la votación en persona, la cual también requiere una identificación.

La demanda alega que las nuevas reglas son una carga irrazonable para personas con discapacidades e impedimentos, quienes, según ellos, tienen más probabilidades de votar mediante voto en ausencia.

Expertos tratan de pronosticar el follaje de otoño después de días lluviosos y un verano seco

New Hampshire tuvo una docena de fines de semana lluviosos seguidos esta primavera, seguido por un verano seco. ¿Qué significa esto para el follaje de otoño en New Hampshire?

Bueno, se pueden realizar ciertas adivinanzas, pero aún nada es del todo claro.

Steven Roberge es un silvicultor para la extensión cooperativa de la Universidad de New Hampshire.

"La sequía o el período muy seco que estamos viendo aquí en agosto podría no provocar una atenuación muy severa de los colores del otoño”, dijo. “El follaje otoñal es lo que yo comparo con la producción de azúcar de arce, ya que todo depende del clima durante la temporada".

Él dijo que la primavera lluviosa aumenta el riesgo de manchas en las hojas, pero usualmente resultan muy bien.

Al igual que la producción de azúcar, las noches frías y días soleados y claros en el otoño trae mejores resultados. Pero con el cambio climático, se complica lograr la receta perfecta.

Más personas en las cárceles de New Hampshire pronto podrían tener un camino hacia un título universitario

Más personas en las cárceles en New Hampshire podrán obtener sus títulos universitarios.

El White Mountain Community College ha ganado una beca para expandir su programa de títulos de grado asociado que ofrece en la prisión estatal en Berlin a mujeres y hombres reclusos en Concord.

Las clases, que hasta ahora han incluido administración de empresas y artes liberales, se enseñan en las instalaciones.

Leah Machiejewski es la vice presidenta de la universidad de asuntos academicos. Ella dice que la facultad está con ganas de ayudar a crecer el programa, al igual que los que ya se han graduado.

“Nuestra primera cohorte, la que se graduó, todos estaban ansiosos por ser tutores de los estudiantes que vienen después”, contó Machiejewski.

Las universidades de cuatro años, como la University of New Hampshire, probablemente ofrezcan clases también.

Junta escolar de Claremont enfrenta crisis financiera y cancela nuevas contrataciones

La Junta Escolar de Claremont ha cancelado los contratos de 19 nuevos puestos, mientras la junta busca recortar costos frente a una crisis financiera.

El Valley News reporta que la decisión cortaría casi $1.8 millones de dólares en gastos. Pero el distrito enfrenta un déficit de $1 a 5 millones de dólares del pasado año académico.

Las clases siguen en horario para abrir esto el jueves. Pero el distrito le ha advertido a las familias que la apertura de clases podría ser retrasada, o la escuela cerrada, si no cumplen con sus obligaciones financieras.

Esto también pasa en NH:

El censo anual de colimbos en New Hampshire terminó, y hay tendencias positivas.

Los colimbos aumentaron significativamente este año, hasta 360 pares en lagos en todo el estado.

Este es el número más alto que el Comité de Preservación de Colimbos ha registrado en la historia, casi 6 veces más que en 1975. Este año nacieron 254 polluelos de colimbo, de los cuales 197 sobrevivieron en este momento del verano.

Harry Vogel es el biólogo senior del grupo. Él dijo que los esfuerzos del comité como lanzar balsas de anidación y mantener a la gente alejada del hábitat de los colimbos tuvieron un papel en el 70% de las eclosiones de este año.

"Y eso realmente convierte a los colimbos en una de las especies silvestres más gestionadas, si no la más, en New Hampshire", dijo.

Vogel agregó que los desarrollos en la orilla y el excesivo uso recreativo de los lagos son una amenaza significativa a los tradicionales espacios de nidos para colimbos.

Este año, sólo uno murió por digestión de plomo, lo cual ha sido una causa líder de muerte de colimbos. Vogel dice que esto es evidencia de que las estrategias del comité para combatir esto, está funcionando.

