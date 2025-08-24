Lo que debes saber de la ley de NH que invalida licencias para inmigrantes indocumentados

A partir del 30 de septiembre, algunas personas con ciertas licencias emitidas fuera del estado no podrán manejar legalmente en New Hampshire, esto aplica para personas con licencias estándar o solo de conducir. Según la División Vehículos Motorizados (DMV), Delaware y Connecticut serían los únicos estados afectados.

Esta ley es el resultado de una serie de proyectos de ley respaldados por republicanos en la Legislatura de New Hampshire que buscan restringir el acceso a licencias para los que no son ciudadanos y generalmente fortalecer el cumplimiento de las leyes migratorias en esta sesión.

Read this story in English

¿Qué tipo de licencias ya no son válidas en New Hampshire ?

La ley dice que esto aplica a la clase de licencias “emitidas exclusivamente por otro estado a inmigrantes indocumentados que no pueden comprobar su presencia legal en los Estados Unidos cuando sus licencias fueron emitidas”.

Jennifer Bailey, directora asistente de DMV, explicó que esto solo aplica a Delaware y Connecticut.

¿Cómo se diferencian estas dos licencias?

Las licencias solo de conducir son bastante similares a otras licencias, pero traen una pequeña nota. Por ejemplo, la de Connecticut tiene una línea en la parte de arriba que dice “Drive Only – Not for Federal Identification”, o “Solo para Conducir – No es una identificación federal”.

Courtesy of Connecticut Department of Motor Vehicle A sample drive-only license from Connecticut

Estados cercanos, Massachusetts, Vermont, Maine y Rhode Island también emiten licencias a personas sin número de seguridad social, incluyendo inmigrantes sin estatus legal. Estas licencias no tienen marcadores especiales para separarlos de las licencias regulares y no tienen ninguna nota sobre el estado migratorio de la persona.

¿Qué pasa si violas la ley?

La primera infracción solo cuenta como una violación. Infracciones adicionales serán consideradas delitos menores de clase B y tienen una multa máxima de $1,200 pero no llevan tiempo de prisión.

No es barata pero tampoco es grave. Pero las consecuencias podrían ser mayores dependiendo del estado migratorio, según el abogado de inmigración con una sede en Nashua, Bruno D’Britto. Él dijo que podría surgir un problema si hay repetidas ofensas y con antecedentes penales en tu récord.

“Eso, en consecuencia, afecta la posibilidad de que una persona solicite la ciudadanía, o incluso la tarjeta de residencia permanente”, dijo. “No se trata solo de un simple delito menor. Es un efecto a largo plazo que esta ley puede tener en la vida de una persona”.

Agregó que si alguien obtiene una tarjeta de residencia y viaja al exterior, un delito menor en su récord, posiblemente causaría que se consideren inadmisibles en el puerto de entrada.

¿Qué pueden esperar los conductores en interacciones con la policía local y estatal?

El DMV de New Hampshire dijo que las fuerzas del orden deciden las violaciones durante encuentros de rutina, como paradas de tránsito. La nueva ley dice explícitamente que la policía no realizará una parada de tránsito bajo sospecha de poseer una de estas licencias.

El DMV también dijo que ya tienen una lista de estados con estas licencias. Presuntamente, la van a publicar a finales de septiembre, cuando la nueva ley entre en vigor.

¿Esta ley podría causar perfilamiento racial?

Los defensores me han dicho que estas políticas más agresivas de inmigración que hemos visto desde finales de enero están causando perfilamiento racial, como en un caso en curso en California donde un juez le ordenó a ICE que dejara de perfilar a los conductores.

D’Britto, el abogado de inmigración, dijo que el estándar aquí es una "sospecha razonable y articulable".

“Si son detenidos por la policía, especialmente en el norte”, dijo. “Y el oficial no puede articular una razón para detener a la persona o satisfacer los requisitos de una sospecha razonable, contacta a un abogado de inmigración”.

Explicó que un abogado de inmigración es mejor que un abogado criminal debido al posible impacto en el futuro.

¿Cómo las comunidades inmigrantes están reaccionando a esta nueva ley?

Las reacciones son mixtas.

Algunos están aliviados de que no cambiaron los requisitos de manejo para más personas. Una versión anterior del proyecto no dejaba que los aplicantes a asilo y personas que estén aplicando a permisos de trabajo obtengan una licencia, pero esto nunca llegó a ser ley.

En general, muchas comunidades inmigrantes están con miedo y buscando alternativas. Hay quienes quitan las banderas o pegatinas de sus carros que posiblemente los conviertan en un blanco para esta medida. Algunos conducen con mucha más precaución y aceleran menos para no ser detenidos por la policía. También hay una discusión en Connecticut para eliminar ese marcador y hacer que las licencias de conducir únicamente se parezcan a las normales.

¿Esto cambiaría la validez de las licencias de New Hampshire en otros estados?

Es poco probable. New Hampshire es el cuarto estado en aprobar una ley como esta. Florida fue el primero en el 2023, seguido por Wyoming y Tennesse.

Gilles Bissonnette, el Director Legal en el ACLU, dijo que es poco usual que un estado ignore algo que fue legalmente emitido por otro estado. La ACLU se ha opuesto a la iniciativa desde que se propuso y Bissonnette dijo que se seguirán oponiendo.

“Otros estados no lo han hecho. Esto se debe en parte a que existe un conjunto de leyes uniformes diseñadas para funcionar en lo que respecta a las licencias”, dijo.

Sin embargo, esta ley no cambia los términos del pacto Driver License Compact. Las licencias de New Hampshire siguen siendo válidas en otros estados y la mayoría de las licencias de otros estados siguen siendo válidas en New Hampshire – con la excepción de esta clase de licencia propia de Connecticut y Delaware.

Una corrección: El DMV es División de Vehículos Motorizados. En el audio decimos “departamento.”

