¿Qué Hay de Nuevo, New Hampshire?: nuevo noticiero radial en español disponible en el celular y otra

[Traducido por Maria Aguirre Torres y Daniela Allee]

NHPR junto a Granite State News Collaborative lanza un nuevo servicio de información para la comunidad hispanohablante

Un nuevo noticiero radial en español es diseñado especialmente para comunicar lo más reciente sobre la emergencia sanitaria del COVID-19 con la comunidad hispanohablante de New Hampshire.

Este nuevo servicio -- presentado por New Hampshire Public Radio y Granite State News Collaborative -- se considera el primer noticiero en español del estado. Oficialmente, empezará a ser distribuido a partir del viernes, 1 de mayo para brindar acceso a los hispanohablantes a una dosis diaria de noticias en su celular. El noticiero será producido de lunes a viernes y enviado a diario al mediodía.

Titulado ¿Qué Hay de Nuevo, New Hampshire? (What’s New, New Hampshire), el noticiero radial es presentado por Daniela Vidal Allee, reportera bilingüe de NHPR. Las noticias girarán alrededor de la pandemia del coronavirus y en la manera que esta afecta a la economía, la política, la sociedad y al contexto cultural de New Hampshire. Además, se compartirá información útil y actualizada, y otros materiales necesarios de la emergencia, para la creciente comunidad hispanohablante.

“Mientras el Granite State sigue trabajando para combatir la pandemia, este nuevo servicio extiende nuestro compromiso de llegar a nuevas audiencias y funcionar como un recurso vital para la comunidad de noticias e información", dijo en inglés Jim Schachter, presidente y CEO de NHPR. “Pudimos redirigir rápidamente nuestros recursos de recolección de datos y de traducción con nuestros socios en Granite State News Collaborative para hacer del noticiero radial una pronta realidad para una audiencia poco atendida".

Oyentes pueden suscribirse mediante WhatsApp (haga clic para suscribirse) Además de recibir el noticiero por WhatsApp, el contenido también estará disponible en las siguientes plataformas digitales: nhpr.org/noticias y, empezando el 4 de mayo, en la página web de Granite State News Collaborative, collaborativenh.org/noticias.

Más allá del noticiero, NHPR y otros medios de comunicación trabajando junto a Granite State, como NHPBS y Manchester Ink Link, están trabajando en producir páginas web con información útil acerca del COVID-19 en español. El contenido de aquella páginas también será publicado en la página web de Granite State News Collaborative.

"Nuestros esfuerzos en el noticiero ¿Qué Hay de Nuevo, New Hampshire? son los primeros pasos de lo que vemos como un gran plan de desarrollar más herramientas mediáticas para un mayor número de audiencias", dijo en inglés Melanie Plenda, directora de Granite State News Collaborative. “Estamos llamando al proyecto Conectemos a New Hampshire, una iniciativa de extender noticias e información para audiencias poco atendidas que quizás se sientan aisladas de las noticias diarias, simplemente, porque no existen en su propio idioma".

Los esfuerzos futuros de Conectemos a New Hampshire incluirá herramientas más específicas y otros materiales en español con el objetivo de extender la iniciativa a otros idiomas.

Para ¿Qué Hay de Nuevo, New Hampshire?, la traducción se realiza con el apoyo de la escuela de Periodismo de la Facultad de artes, medios y diseño en Northeastern University en Boston. Los fondos para la producción del noticiero provienen de la red Solutions Journalism Network y la fundación New Hampshire Charitable Foundation.

¿Cómo suscribirse a la lista de WhatsApp?

Para empezar a recibir el noticiero, accede a este link y envíanos el mensaje que aparece en la pantalla. GUARDA EL NÚMERO DE CONTACTO (+1-603-931-2954) en su teléfono. Este paso es importante para asegurar que puedas continuar recibiendo nuestros mensajes y el noticiero a diario.

Compártelo con amigos, vecinos y otros miembros de la comunidad.

OTROS MATERIALES:

Para ver cómo agregar nuestro noticiero a sus contactos de WhatsApp, mira este video:

Para un version en ingles de este comunicado, haga clic.

###

Sobre NHPR

Desde 1981, New Hampshire Public Radio ha moldeado la escena mediática en New Hampshire y en más áreas alrededor. Nuestra mision es “expander mentes, iniciar conexiones y construir comunidades mas fuertes.” NHPR transmite desde 14 sitios diferente , lo cual coloca a NHPR como el servicio de noticias más grande (y único) de noticias radiales estatales. Cada semana, 157,000 personas elijen a NHPR como su fuente principal de información a fondo y cobertura inteligente, con miles más visitando el sitio web, siguiendo nuestras cuentas en redes sociales o escuchando nuestros podcasts. Cada día, New Hampshire Public Radio difiunde varias horas de noticias locals reportadas por su galardonado equipo periodístico. Programas y podcasts producidos localmente incluyen The Exchange, The Folk Show, Outside/In, Civics 101, entre otros. NHPR es el medio exclusivo para NPR News en el Granite State y transmite programas nacionales semanales como The Moth Radio Hour, Wait, Wait...Don’t Tell Me!, y This American Life. Visita nhpr.org para acceder a nuestras noticias e información.

Sobre el Granite State News Collaborative

El Granite State News Collaborative es una colaboración de noticias multimedia estatal que extrae y amplifica las habilidades de sus miembros para expandir y agregar dimensiones faltantes a la cobertura de cuestiones de importancia al público de New Hampshire, y también para comunidades particulares. A través de reportajes y actividades de compromiso coordinadas, el Collaborative continuará persiguiendo cobertura inclusiva que fortalezca la confianza pública y que permita que el gobierno cumpla su responsabilidad con sus ciudadanos.