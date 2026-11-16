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Misa por los mártires vietnamitas en Manchester. Posibles recortes a SNAP en New Hampshire.

New Hampshire Public Radio | By NHPR Staff,
María Aguirre
Published November 16, 2026 at 11:43 AM EST
Fieles de la comunidad católica vietnamita participaron en la misa anual por los mártires vietnamitas en la parroquia St. Anne-St. Augustin de Manchester, el domingo 15 de noviembre.
Lau Guzmán
/
NHPR
Fieles de la comunidad católica vietnamita participaron en la misa anual por los mártires vietnamitas en la parroquia St. Anne-St. Augustin de Manchester, el domingo 15 de noviembre.

A continuación, lee las noticias del lunes 16 de noviembre de 2026

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes. 

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Comunidad vietnamita de New Hampshire recuerda a sus mártires

Casi 300 personas asistieron ayer domingo a una misa bilingüe en Manchester para honrar a los miles de mártires que murieron en Vietnam entre los siglos diecisiete y diecinueve. La misa anual se ha convertido en una tradición para la comunidad católica vietnamita de New Hampshire.

Después de la misa, se reunieron en el salón parroquial para compartir buñuelos de cangrejo Bánh Tôm, fideos salteados Mì Xào y sanduches Bánh Mì.

Después de la misa, los asistentes compartieron una comida con buñuelos Bánh Tôm, fideos salteados Mì Xào y sándwiches Bánh Mì.
Lau Guzmán
Después de la misa, los asistentes compartieron una comida con buñuelos Bánh Tôm, fideos salteados Mì Xào y sándwiches Bánh Mì.

Khiem Nguyen es el presidente actual del comité que ha organizado la misa y celebración en New Hampshire por casi 30 años. Como líder católico y vietnamieta, dice que la celebración es una parte importante de la vida espiritual de su comunidad.

“Creemos que nuestros ancestros siempre están aquí con nosotros. Nos dieron un buen ejemplo de cómo vivir la fe en tiempos difíciles, poniéndola por encima de todo lo demás”, dijo Nguyen.

Las celebraciones multiculturales continúan la próxima semana en Nashua, con una misa y una comida con platos de las distintas comunidades que forman parte de la Iglesia católica en New Hampshire.

Requisitos de trabajo de Medicaid empiezan en enero y el estado actualiza las excepciones

Los requisitos de trabajo para quienes reciben Medicaid a través de Granite Advantage entrarán en vigor el 1 de enero. Por eso, el departamento de salud del estado está tratando de informar los cambios más recientes.

A partir de enero, las personas que utilicen Granite Advantage Medicaid tendrán que trabajar, hacer voluntariado o estar en la escuela para poder recibir beneficios, salvo algunas excepciones.

Una de ellas es que la persona sea considerada médicamente frágil. Pero esa definición cambió hace poco, después de que un juez federal dictaminó que la definición del gobierno anterior era demasiado limitada.

Durante un webinar reciente, Jonathan Ballard, el director médico del departamento de salud del estado, dijo que están tratando de mantener informados a los proveedores de salud y a los beneficiarios.

“Este ha sido un proceso que ha ido cambiando. Nos enteramos hace apenas 11 días … así que queremos esperar hasta poder darles la información precisa”, dijo Ballard.

El departamento estatal de salud publicó la lista completa de excepciones en su página web.

Main Street Unwrapped abre la temporada de compras en el centro de Nashua

En Nashua, un evento durante el fin de semana buscó dar inicio a la temporada de compras navideñas para los negocios del downtown.

Main Street Unwrapped es una iniciativa para promover las tiendas locales en una de las épocas de más movimiento del año, y llega en medio de un panorama económico complicado.

Liz Hannum es directora del Desarrollo Económico en Nashua. Ella dice que los negocios están viendo la misma cantidad de gente en la calle, pero tienden a gastar menos.

“El comercio minorista en todo el país está pasando por un momento muy difícil, y aquí en Nashua no somos la excepción. Por eso, cualquier cosa que la gente pueda hacer para apoyar a los negocios del centro en estas fiestas, que son su mejor época del año, hará una gran diferencia para ellos”, dijo Hannum.

Muchos negocios de Nashua están decorando sus vitrinas e invitando a la gente a visitarlos y apoyar a sus vecinos.

Marcia Lundquist, owner of Quaze Perfeita on Main Street in downtown Nashua, removed wrapping paper from the window of her boutique, with a little help from Santa, during "Main Street Unwrapped" on Nov. 14, 2026. Her business opened shop in early October.
Dan Tuohy
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NHPR
Marcia Lundquist, owner of Quaze Perfeita on Main Street in downtown Nashua, removed wrapping paper from the window of her boutique, with a little help from Santa, during "Main Street Unwrapped" on Nov. 14, 2026. Her business opened shop in early October.

Una nueva propuesta podría dejar a miles de residentes de NH fuera del programa SNAP

El gobierno de Trump busca dejar fuera del programa SNAP a millones de estadounidenses, con una propuesta que anunció la semana pasada.

La propuesta endurecerá los límites de ingresos y extendería los requisitos de trabajo a más personas, como adultos mayores, padres de adolescentes, personas sin hogar y jóvenes que crecieron en hogares de acogida.

Laura Milliken lidera New Hampshire Hunger Solutions. Dijo que está, y cito, “indignada” por los posibles cambios.

“Esto pasa en un momento en que todos estamos pagando precios altos por la vivienda, la calefacción, la gasolina, el cuidado infantil, y la lista sigue. Así que la idea de que este sea el momento de restringir quién puede recibir SNAP no tiene absolutamente ningún sentido”, dijo Milliken.

Alrededor de 76 mil personas reciben SNAP en New Hampshire. Milliken calcula que al menos un tercio podría perder los beneficios si la propuesta sigue adelante.

La propuesta tiene un periodo de comentarios públicos de 30 días y entraría en vigor en 2029.

Entre otras noticias…

Una nueva ruta de autobús conectará Keene con Boston, con paradas en Peterborough, Nashua y Lowell, Massachusetts.

A partir de mañana, 17 de noviembre, los autobuses de Greyhound harán el recorrido completo dos veces al día.

El servicio en la región de Monadnock es posible gracias a fondos federales de transporte y a una alianza entre el Departamento de Transporte de New Hampshire, la ciudad de Keene y el pueblo de Peterborough.

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María Aguirre
I’m a freelance producer based in Guayaquil, Ecuador. My work with NHPR includes translating and producing ¿Que Hay de Nuevo, New Hampshire? . I also translate information and resources that are not usually available locally in Spanish. Additionally, I cover topics that are often unfamiliar or taboo in the Latinx community, including mental health challenges and civic participation in the U.S.
Maria can be reached at maguirre@nhpr.org.
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