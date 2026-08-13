Nuevas órdenes para limitar ciudadanía por derecho de nacimiento. Crisis en la Cruz Roja Americana.

A continuación, lee las noticias del jueves 13 de agosto de 2026

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El presidente Trump firma otra orden ejecutiva que busca limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento

El presidente Trump firmó una orden ejecutiva la semana pasada que indica que las agencias federales no reconocerán la ciudadanía de un bebé si uno de los padres es considerado, traduzco y cito, un "enemigo extranjero" o está empleado por un gobierno extranjero.

Esto se da después de que la Corte Suprema rechazara una orden diferente de Trump en junio que buscaba limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

El abogado de ACLU, SangYeob Kim dice que la reciente orden de Trump es inconstitucional.

“Presentamos una moción para detener la aplicación de la segunda orden ejecutiva”, dijo Kim.

No se sabe cuando un juez ordenará sobre la moción de la ACLU.

Lee más: Trump firma órdenes ejecutivas contra la ciudadanía por derecho de nacimiento: esto sabemos

¿Se puede criar una familia en NH? Los residentes jóvenes temen que los costos del cuidado infantil no se lo permitan.

Los residentes del estado se reunieron en Concord el lunes para discutir cómo retener a personas jóvenes en el estado. La conferencia fue organizada por la organización sin fines de lucro de NH, Stay, Work, Play; y se enfocó en un continuo problema: el costo del cuidado infantil.

En 2025, los padres pagaron $30,000 en promedio para inscribir a dos niños en una guardería. Esto según datos del Instituto de Política Fiscal de NH.

Jon Cook de 22 años de Manchester estaba desanimado al escuchar sobre los costos de cuidado infantil en la conferencia del lunes. No estaba seguro de que él o su novia pudieran pagar para criar a una familia aquí.

“Si sumamos todo, como el costo de la comida, la atención médica, los autos, la gasolina, todas estas cosas juntas... No sabría dónde meter a un niño ahí”, dijo Cook.

El estado tiene un fondo de becas que ubica dinero hacia los costos de cuidado infantil de familia, pero se usa muy poco. En 2025, solo el 7% de niños elegibles en New Hampshire estaban recibiendo financiamiento estatal.

La Cruz Roja Americana está limitando la distribución de sangre del tipo O debido a la escasez.

La Cruz Roja Americana ha declarado una crisis de sangre. Esto significa que la disponibilidad de sangre para pacientes es limitada y las donaciones se necesitan inmediatamente.

Esta es la segunda vez en la historia de la Cruz Roja que se ha declarado una crisis de sangre. La organización, que es el mayor proveedor individual de productos sanguíneos, ha comenzado a limitar la distribución de su sangre tipo O a hospitales.

Dan Dowling está con la Cruz Roja Americana del Norte de New England.

Él dice que las tasas de donación están en su nivel más bajo de los últimos cuatro años en lo que va del verano…

Dowling dice que las donaciones de todos los tipos de sangre son bienvenidas, aunque las donaciones de sangre tipo O son las más críticas.

Encuentra un sitio para donar sangre en la página web red cross blood PUNTO org.

Demócratas en NH resaltan consecuencias de seguridad social en las decisiones que tomen los votantes en papeleta

Los demócratas de New Hampshire conmemoraron el aniversario 91 de la Seguridad Social advirtiendo a los votantes que elegir a un republicano para el Senado de los Estados Unidos causará recortes en el programa.

Los ex senadores nacionales John E. Sununu y Scott Brown están como candidatos a la nominación republicana en las primarias del próximo mes.

La representante estatal de Concord Mary Jane Wallner dice que los demócratas recordarán a los votantes los antecedentes de ambos hombres.

“No puedo decir con certeza si Scott Brown o John Sununu estarán en la papeleta electoral, pero sé que Medicare estará en la papeleta, Medicaid estará en la papeleta y la Seguridad Social estará en la papeleta”, dijo.

Anteriormente, Sununu patrocinó un proyecto de ley para privatizar parcialmente la Seguridad Social, pero ahora está haciendo campaña en una promesa para preservar beneficios.

Brown ha dicho que él está abierto a hacer cambios a largo plazo a los programas de prestaciones sociales y a la Seguridad Social.

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Esto también pasa en NH:

El Departamento de Seguros de New Hampshire ha multado a dos compañías de atención médica con $420 mil dólares por más de cien infracciones relacionadas con la administración de seguros de salud.

Según el departamento, entre enero de 2022 y junio de 2023, las compañías Anthem Health Plans of New Hampshire Incorporated y Matthew Thornton Health Plan Incorporated fallaron en procesar reclamos y apelaciones dentro de un plazo legal, entre otras infracciones.

El octubre pasado, el departamento multó a las mismas compañías con más de medio millón de dólares por infracciones separadas de las regulaciones estatales y federales.