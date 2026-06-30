Los candidatos para el Congreso en New Hampshire este año: Te contamos quiénes son
New Hampshire tiene dos puestos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y dichos puestos se eligen cada dos años.
La elección primaria estatal es el 8 de septiembre, y ese resultado decidirá qué republicanos y demócratas pasan a las elecciones generales del 3 de noviembre.
Un grupo de candidatos de tercer partido o independientes también están. Para llegar a la papeleta, necesitan presentar una declaración de intención con la Secretaría de Estado de New Hampshire y cumplir con los requisitos de elegibilidad.
Los distritos se dividen aproximadamente por el centro del estado. El 1er Distrito Congresional se ubica en la parte oriental, y el 2do Distrito Congresional abarca la parte occidental. Haz clic aquí para ver un mapa más detallado.
Los miembros del Congreso representan su distrito en Capitol Hill en una variedad de capacidades, incluyendo el auspicio y votación de la legislación y responder a las necesidades y servicios de los constituyentes.
Aquí están los detalles de todos los candidatos que se postularon para representar a New Hampshire en el Congreso, según la Secretaría de Estado.
Queremos saber tu opinión: ¿qué problemas quieres que los políticos se centren en solucionar?, ¿de qué temas te gustaría que hablaran más las personas en el poder? Escríbenos en WhatsApp.
1er Distrito Congregacional
Republicanos del 1er Distrito.
Lindsey Anderson (Moultonborough)
- No hay documentación de recaudación de fondos en FEC.gov al 15 de junio de 2026.
Melissa Bailey (Bedford)
Brian D. Cole (Manchester)
Anthony DiLorenzo (Portsmouth)
- Página web de la campaña
- Resumen de recaudación de fondos
Hollie T. Noveletsky (Newfields)
- Página web de la campaña
- Resumen de recaudación de fondos
Demócratas del 1er Distrito
Carleigh Beriont (Hampton)
Sarah E. Chadzynski (Lyndeborough)
Bill Conlin (Dover)
- Perfil de Instagram
- No hay documentación de recaudación de fondos en FEC.gov al 15 de junio de 2026.
Matthew Emerson (Conway)
- Página web de campaña
- No hay documentación de recaudación de fondos en FEC.gov al 15 de junio de 2026.
Heath Howard (Strafford)
Stefany Amber Shaheen (Portsmouth)
Sarah Bella Spinosa (Manchester)
Maura C. Sullivan (New Castle)
Christian Urrutia (Moultonborough)
2do Distrito Congregacional
2nd District Republicans
Michael Anthony Callis (Conway)
Dan Nicholson (Nashua)
Victor Orlando (Hollis)
Lily Tang Williams (Weare)
2nd District Democrats
Paige Beauchemin (Nashua)
Maggie Goodlander (Concord) *Actual
Tercer partido/ candidatos independientes
Scott Matthew Black (Whitefield)
Robbie Mahrou (Walpole)
Sterling Thomas Sykes (Jefferson)
- Perfil de Facebook
- No hay documentación de recaudación de fondos en FEC.gov al 15 de junio de 2026
Para cada candidato, incluimos las páginas web oficiales de campaña o, si no estaban disponibles, otros perfiles públicos que identifiquen su candidatura. Nos basamos en la documentación oficial de la Secretaría de Estado para identificar la ciudad de residencia oficial de cada candidato. Si crees que cometimos algún error o pasamos por alto algún detalle importante, escríbenos en WhatsApp.