Los candidatos para el Congreso en New Hampshire este año: Te contamos quiénes son

New Hampshire tiene dos puestos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y dichos puestos se eligen cada dos años.

La elección primaria estatal es el 8 de septiembre, y ese resultado decidirá qué republicanos y demócratas pasan a las elecciones generales del 3 de noviembre.

Un grupo de candidatos de tercer partido o independientes también están. Para llegar a la papeleta, necesitan presentar una declaración de intención con la Secretaría de Estado de New Hampshire y cumplir con los requisitos de elegibilidad.

Los distritos se dividen aproximadamente por el centro del estado. El 1er Distrito Congresional se ubica en la parte oriental, y el 2do Distrito Congresional abarca la parte occidental. Haz clic aquí para ver un mapa más detallado.

Los miembros del Congreso representan su distrito en Capitol Hill en una variedad de capacidades , incluyendo el auspicio y votación de la legislación y responder a las necesidades y servicios de los constituyentes.

Aquí están los detalles de todos los candidatos que se postularon para representar a New Hampshire en el Congreso, según la Secretaría de Estado.

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1er Distrito Congregacional

Republicanos del 1er Distrito.

Lindsey Anderson (Moultonborough)

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No hay documentación de recaudación de fondos en FEC.gov al 15 de junio de 2026.

Melissa Bailey (Bedford)

Brian D. Cole (Manchester)

Anthony DiLorenzo (Portsmouth)

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Resumen de recaudación de fondos

Hollie T. Noveletsky (Newfields)

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Resumen de recaudación de fondos

Demócratas del 1er Distrito

Carleigh Beriont (Hampton)

Sarah E. Chadzynski (Lyndeborough)

Bill Conlin (Dover)

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No hay documentación de recaudación de fondos en FEC.gov al 15 de junio de 2026.

Matthew Emerson (Conway)

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No hay documentación de recaudación de fondos en FEC.gov al 15 de junio de 2026.

Heath Howard (Strafford)

Stefany Amber Shaheen (Portsmouth)

Sarah Bella Spinosa (Manchester)

Maura C. Sullivan (New Castle)

Christian Urrutia (Moultonborough)

2do Distrito Congregacional

2nd District Republicans

Michael Anthony Callis (Conway)

Dan Nicholson (Nashua)

Victor Orlando (Hollis)

Lily Tang Williams (Weare)

2nd District Democrats

Paige Beauchemin (Nashua)

Maggie Goodlander (Concord) *Actual

Tercer partido/ candidatos independientes

Scott Matthew Black (Whitefield)

Robbie Mahrou (Walpole)

Sterling Thomas Sykes (Jefferson)

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