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Los candidatos que representarán a NH en el Senado Nacional: Te contamos quiénes son

New Hampshire Public Radio | By NHPR Staff
Published June 30, 2026 at 5:00 AM EDT
NH Senate chamber
Allegra Boverman
/
NHPR
Photo by Allegra Boverman. Concord: Senate Chamber at the New Hampshire State House.

New Hampshire tiene dos puestos en el Senado Nacional, y uno de estos está juego para las elecciones de este año. 

Uno de los puestos de New Hampshire en el Senado Nacional está en la papeleta este año. Es una de las varias elecciones competitivas que podría determinar el balance de poder en Washington.

El mandato más reciente, el de la Senadora Jeanne Shaheen, que duró seis años, ya llega a su fin. Ella decidió no buscar la reelección. (El actual mandato de la Senadora Maggie Hassan dura hasta el 2028.)

La elección estatal primaria es el 8 de septiembre, y el resultado decidirá el Republicano o Demócrata que avanzará en la elección general el 3 de noviembre.

Un grupo de candidatos independientes o de un tercer partido también están en la elección. Para estar en la papeleta, necesitaban presentar una declaración de intención con la Secretaría de Estado y cumplir otros requisitos de elegibilidad. 

Aquí están los detalles de todos los candidatos que se postularon para representar a New Hampshire en el Senado, según la Secretaría de Estado. 

Queremos saber tu opinión: ¿qué problemas quieres que los políticos se centren en solucionar?, ¿de qué temas te gustaría que hablaran más las personas en el poder? Escríbenos en WhatsApp

Republicanos

Tom Alciere (Hudson)

Scott P. Brown (Rye)

Sky Danley (Portsmouth)

Andy Martin (Manchester)

  • Perfil de Citizens Count
  • No hay documentación de recaudación de fondos en FEC.gov al 16 de junio de 2026.

Mary Maxwell (Concord)

  • Perfil de Citizens Count
  • No hay documentación de recaudación de fondos en FEC.gov al 16 de junio de 2026.

Richard A. McMenamon II (Gilmanton)

  • Perfil de Citizens Count
  • No hay documentación de recaudación de fondos en FEC.gov al 16 de junio de 2026.

Sabrina Ann Smith (Pittsfield)

  • Perfil de Citizens Count
  • No hay documentación de recaudación de fondos en FEC.gov al 16 de junio de 2026.

John E. Sununu (Rye)

Demócratas

David Jarvis (Manchester)

  • No hay información de campaña o de documentación de recaudación de fondos en FEC.gov al 16 de junio de 2026.

Karishma Manzur (Exeter)

Chris Pappas (Manchester)

Maxwell L. Saal (Walpole)

  • No hay información de campaña o de documentación de recaudación de fondos en FEC.gov al 16 de junio de 2026.

John Vail (Easton)

Third party / independent candidates

Tim Harris (Greenland)

Edmond Laplante (Richmond)

Jeanne Logan Morrow (Hollis)

  • No hay información de campaña o de documentación de recaudación de fondos en FEC.gov al 16 de junio de 2026.

Christine Lopez (Manchester)

  • No hay información de campaña o de documentación de recaudación de fondos en FEC.gov al 16 de junio de 2026.

Para cada candidato, incluimos las páginas web oficiales de campaña o, si no estaban disponibles, otros perfiles públicos que identifiquen su candidatura. Nos basamos en la documentación oficial de la Secretaría de Estado para identificar la ciudad de residencia oficial de cada candidato. Si crees que cometimos algún error o pasamos por alto algún detalle importante, escríbenos en WhatsApp.
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