Los candidatos que representarán a NH en el Senado Nacional: Te contamos quiénes son

New Hampshire tiene dos puestos en el Senado Nacional, y uno de estos está juego para las elecciones de este año.

Uno de los puestos de New Hampshire en el Senado Nacional está en la papeleta este año. Es una de las varias elecciones competitivas que podría determinar el balance de poder en Washington.

El mandato más reciente, el de la Senadora Jeanne Shaheen, que duró seis años, ya llega a su fin. Ella decidió no buscar la reelección . (El actual mandato de la Senadora Maggie Hassan dura hasta el 2028.)

La elección estatal primaria es el 8 de septiembre, y el resultado decidirá el Republicano o Demócrata que avanzará en la elección general el 3 de noviembre.

Un grupo de candidatos independientes o de un tercer partido también están en la elección. Para estar en la papeleta, necesitaban presentar una declaración de intención con la Secretaría de Estado y cumplir otros requisitos de elegibilidad.

Aquí están los detalles de todos los candidatos que se postularon para representar a New Hampshire en el Senado, según la Secretaría de Estado.

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Republicanos

Tom Alciere (Hudson)

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No hay documentación de recaudación de fondos en FEC.gov al 16 de junio de 2026.

Scott P. Brown (Rye)

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Sky Danley (Portsmouth)

Página web de campaña

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Andy Martin (Manchester)

Perfil de Citizens Count

No hay documentación de recaudación de fondos en FEC.gov al 16 de junio de 2026.

Mary Maxwell (Concord)

Perfil de Citizens Count

No hay documentación de recaudación de fondos en FEC.gov al 16 de junio de 2026.

Richard A. McMenamon II (Gilmanton)

Perfil de Citizens Count

No hay documentación de recaudación de fondos en FEC.gov al 16 de junio de 2026.

Sabrina Ann Smith (Pittsfield)

Perfil de Citizens Count

No hay documentación de recaudación de fondos en FEC.gov al 16 de junio de 2026.

John E. Sununu (Rye)

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Demócratas

David Jarvis (Manchester)

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Karishma Manzur (Exeter)

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Chris Pappas (Manchester)

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Maxwell L. Saal (Walpole)

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John Vail (Easton)

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Third party / independent candidates

Tim Harris (Greenland)

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Edmond Laplante (Richmond)

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Jeanne Logan Morrow (Hollis)

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Christine Lopez (Manchester)

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