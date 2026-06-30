Los candidatos a la gobernación de New Hampshire este año: te contamos quiénes son

New Hampshire es uno de los 39 estados con una elección gubernamental este año, según la National Governors Association .

También somos uno de los dos únicos estados donde los gobernadores se presentan en la papeleta cada dos años (El otro es Vermont).

La elección estatal primaria es el 8 de septiembre, y el resultado decidirá quién es el Republicano o Demócrata que pase a la elección general el 3 de noviembre.

Un grupo de candidatos de tercer partido o independientes también están en la elección a gobernador. Para llegar a la papeleta, necesitan presentar una declaración de intención con la Secretaría de Estado de New Hampshire y cumplir con los requisitos de elegibilidad.

El rol del gobernador de New Hampshire es algo limitado , en comparación a otros estados, en parte porque sus mandatos son muy cortos. Pueden nominar a personas a posiciones importantes en todo el gobierno estatal y en las cortes, pero el Consejo Ejecutivo del Estado es el que toma la decisión final. Los gobernadores también establecen agendas políticas, pero en gran medida corresponde a la Legislatura decidir qué políticas cambian realmente.

En años recientes, una de las herramientas más poderosas que un gobernador de New Hampshire tiene a su disponibilidad ha sido la pluma del veto -- la habilidad de bloquear y evitar que un proyecto se haga ley. (Pero incluso aquí, hay otro límite en el poder del gobernador: La Legislatura puede revertir un veto).

Aquí están los detalles de todos los candidatos que están en la contienda para ser el próximo jefe ejecutivo de New Hampshire, según la Secretaría Estatal .

Queremos saber tu opinión: ¿qué problemas quieres que los políticos se centren en solucionar?, ¿de qué temas te gustaría que hablaran más las personas en el poder? Escríbenos en WhatsApp .

Republicanos

Kelly Ayotte (Nashua) *Actual

Shaun Fife (Gilmanton)

Perfil de Citizens Count

No hay documentación de recaudación de fondos para la campaña actual al 16 de junio de 2026.

Bob Wayne McClory (Goffstown)

Perfil de Citizens Count

No hay documentación de recaudación de fondos para la campaña actual al 16 de junio de 2026.

Demócrata

Cinde Warmington (Concord)

(Sí, solo hay una Demócrata registrada este año. Revisa los récords oficiales de presentaciones aquí.)

Tercer partido/ Candidatos independientes

John Horsley (Wilton)

Para 16 de junio de 2026, no existía un sitio web de campaña ni documentación para la recaudación de fondos disponible públicamente.



Everett Howard (Rochester)

Para 16 de junio de 2026, no existía un sitio web de campaña ni documentación para la recaudación de fondos disponible públicamente.

Jon Kiper (Newmarket)

Stephen Villee (Hampton)