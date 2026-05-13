‘Paciencia y dedicación’: Una enfermera de Manchester comparte consejos para cuidadores latinos

Un estimado de 280,000 residentes de New Hampshire son cuidadores de adultos mayores, según un reciente reporte de la AARP de New Hampshire. Un reciente estudio de Yale también demuestra que la mayoría de adultos mayores latinos son cuidados por un familiar.

En la comunidad latina, los cuidadores suelen tomar los clásicos roles de un cuidador, desde tomar las decisiones financieras hasta de salud.

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Mientras lo hacen, enfrentan barreras como la falta de orientación formal o de idioma, o poco acceso al transporte, cuenta María Rojas, enfermera registrada con alrededor de 30 años de experiencia, que asiste a pacientes mayores de habla hispana en hogares y centros de la tercera edad en Manchester.

“Es un trabajo que necesita mucha dedicación, tiempo y paciencia y pues a veces

les cuesta trabajo cuando las personas que cuidan tienen otro trabajo”, dice Rojas.

Rojas nos compartió consejos para que los cuidadores de adultos mayores en sus familias o son parte de un programa pagado apliquen en la cotidianidad:

Coloca las medicinas en un sitio seguro

Rojas dice que un error común es dejar las medicinas en los tarros donde las entregan en las farmacias, lo que hace que sean difíciles de identificar y ciertas personas se olvidan de tomarla.

Ella recomienda utilizar una tradicional caja de pastillas, donde se indiquen los días y si la medicina se toma en el día o noche.

“Que no esté cerca si hay niños”, dijo Rojas. “En un sitio donde pueda estar segura y que esté al alcance también de las personas que las van a tomar”.

Utiliza un calendario de papel

Otro error común es olvidar asistir a las citas médicas, y uno bastante grave según cuenta Rojas. Ella recomienda utilizar un clásico calendario de papel.

“Generalmente yo les ayudo a conseguir un calendario regular, el calendario que

siempre nos hemos conocido”, dijo Rojas. “Esa es la manera más fácil de que pueda uno mirar para adelante y para atrás [lo] que está pasando”.

Casa limpia, casa segura

Los adultos mayores tienen mayor riesgo de sufrir una caída en casa, especialmente si usan un bastón o andador. Es altamente importante mantener el piso limpio, dice Rojas, para evitar caídas que podrían traer consecuencias graves.

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Estructura un horario

Es normal que un adulto mayor que dejó de trabajar, vive en casa y recibe asistencia, sienta que los días no pasan, cuenta Rojas.

Ella resalta la importancia de tener una rutina en casa, desde levantarse a ciertas horas, tener actividades matutinas, y dentro de esa rutina recordarles comer, lavarse los dientes.

Además, sugiere hacerles preguntas de orientación, como la fecha, la hora, el clima. Esto beneficia a su estabilidad, a mantener sus funciones cognitivas activas, y a favorecer la salud mental y física.

“También la ambulación,es muy importante para que las personas se muevan”, agregó Rojas. “Yo siempre digo aunque sea mueva los brazos, mueva los pies, sentado, pero muévase”.

Ten paciencia para las conversaciones “difíciles”

Decirle a una persona que necesita ayuda porque ya no tiene capacidades para cuidarse solo es una conversación difícil, dice Rojas. Esto es especialmente cierto en comunidades latinas de EE.UU., donde hay un alto valor a la familia y muchas personas quieren envejecer en sus casas con los suyos .

Rojas sí recomienda conversar previo a empezar al cuidado, y cuidar hacer sentir al familiar que es ‘limitado’. También repite que el cuidador debe tener mucha paciencia porque cree que el familiar se va a dar cuenta lentamente que sí necesita ayuda.

Busca recursos en el estado

Existe el programa Tomando control de su salud (Chronic Disease Self-Management en español), un taller interactivo de autogestión para personas que viven con condiciones crónicas y sus cuidadores. Dura 6 semanas, con una sesión de 1h30 por semana. Suele cubrir temáticas como manejo de síntomas, nutrición, administración de medicamentos, tips de salud mental, y hasta de comunicación. Localiza tu programa más cercano aquí .

El Centro Latino de NH en Manchester está preparándose para ofrecer este taller en New Hampshire, en español y gratis. Llena este formulario para ponerte en la lista de interés apenas esté listo.

Por ahora, puedes pasar por el Centro Latino en Manchester para solicitar asistencia, conectarte a un recurso o simplemente conversar con un café.

El New Hampshire Care Collective tiene un Centro de Recursos para el Envejecimiento y la Discapacidad con consejeros dispuestos a brindar asistencia necesaria o conectar al cuidador o al paciente con recursos que necesiten. A nivel federal, también hay un centro que brinda asistencia, referencias, entre otros. Los teléfonos de contacto están en sus páginas web.

¡Cuídate a ti también!

En la medida de lo posible, Rojas sugiere tener una actividad para desfogar y desconectarse un poco de la rutina, pues todos la merecen.

“Entonces esas personas también tienen que buscar una forma de tratar de disminuir esa sensación de desaliento o de cansancio”, dijo Rojas.

Como forma de distracción, Rojas recomienda salir a caminar o dar un respiro en medio de la jornada.

Si necesitas ayuda profesional en temas de salud mental, contacta al 988 y presione 2 para español.