Warmington defiende el trabajo de ‘lobbying’ para Purdue Pharma en video de campaña

Originalmente reportado y escrito por Josh Rogers. Traducción de María Aguirre.

La candidata gubernamental demócrata Cinde Warmington ha tomado las redes sociales para defender su anterior trabajo de cabildeo (en inglés, lobbying) para Purdue Pharma, el fabricante de OxyContin. El video de tres minutos , en donde Warmington le habla directamente a la cámara sentada en una banca en un parque vacío, es su esfuerzo más reciente para contrarrestar una línea de ataque generalizada y bipartidista durante sus dos candidaturas a gobernadora de New Hampshire.

Hasta ahora, en la campaña de este año, los vínculos de Warmington a los opioides han sido utilizado como armas por su oponente, la gobernadora Republicana Kelly Ayotte, mediante publicidades por teléfono, carteles de campaña amarillo y negro, una valla en Manchester, una pancarta remolcada por un avión sobre Hampton Beach, e incluso una rata inflable frente al Capitolio estatal.

El nuevo video de Warmington busca cambiar lo que hasta ahora ha sido responsabilidad política en un mensaje positivo, o al menos para tumbar el mensaje de su oponente.

“Hasta ahora, han visto todos los ataques, y creo que es importante explicar las cosas”, dijo en inglés Warmington en el video, publicado en YouTube el viernes. En el vídeo, Warmington profundiza en la historia de su propia familia, contando que el abuso de sustancias de su padre llevó a su familia a la bancarrota cuando ella era adolescente, y que decidió dedicarse a la abogacía en el ámbito de la salud "para ayudar a la gente".

Warmington continúa describiendo cómo llegó a trabajar en Purdue Pharma en 2001 como abogada junior en la firma legal Shaheen and Gordon.

“Un socio me asignó un caso para representar a Purdue Pharma, y eso fue exactamente lo que hice”, dijo Warmington. “Luché para que los pacientes tuvieran acceso a la atención médica que sus médicos consideraban necesaria”.

Warmington lideró el intento fallido de Purdue de bloquear la legislación estatal que buscaba requerir que los pacientes probaran otros tres analgésicos antes de que sus médicos pudieran recetar OxyContin. Según las transcripciones de las audiencias de la Cámara de Representantes estatal en 2002, Warmington calificó a OxyContin como un "medicamento milagroso" "con muy pocos efectos secundarios" y se molestó cuando un senador estatal sugirió que el medicamento tenía un "alto potencial de mal uso o abuso".

“Al decir que la OxyContin ha sido abusada… definitivamente lo ha sido en la prensa”, dijo Warmington en el momento.

En su video, Warmington repitió lo que dice cuando la critican por su trabajo como cabildera de Purdue Pharma: Ella no tenía forma de saber lo peligroso que era el OxyContin cuando luchó contra la legislación que dificultaba su prescripción.

“Lo que sí sabía en ese tiempo fue que Purdue Pharma estaba involucrada en un fraude criminal masivo, algo que solo sería expuesto con años de litigación”, dijo Warmington.

“Si hubiera sabido en 2001 lo que después aprendí, nunca hubiera hecho este trabajo. Es totalmente lo contrario a lo que soy como persona”.

La conclusión de Warmington cuando se trata de Purdue Pharma es similar a lo que dijo hace dos años, cuando su trabajo de cabildeo se convirtió en un problema durante su primera candidatura en la primaria demócrata para la gobernación en 2024. Warmington perdió esa candidatura con la exalcaldesa de Manchester, Joyce Craig.

Durante esa carrera, la campaña de Craig criticó el cabildeo de Warmington para Purdue Pharma, y su trabajo legal de trayecto para PainCare, una cadena de clínicas del dolor de mala fama y ahora obsoleta.

En esa época, Warmington rebatió las críticas de Craig sobre su historial en materia de opioides señalando que Craig tenía intereses financieros en el bufete de abogados de su esposo, que ha defendido a narcotraficantes.

En su video más reciente, Warmington toma una postura similar con Ayotte, resaltando que como fiscal general de New Hampshire, Ayotte falló en unirse a otros estados para demandar a Purdue Pharma, y que como senadora nacional, Ayotte aceptó contribuciones de campaña de los dueños de Purdue Pharma, la familia Sackler.

“Hablemos de hipocresía”, dijo Warmington en el video. “Pienso en contexto, todos pueden ver que los ataques en mí son políticas como siempre”.

Es de esperar que esta dinámica política continúe hasta noviembre. Las encuestas revelan que la competencia sigue siendo muy reñida.