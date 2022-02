Noticias actualizadas de New Hampshire: 4 de febrero del 2022

A continuación, lee las noticias del miércoles 4 de febrero del 2022.

Otra tormenta de nieve llegó a New Hampshire

El Servicio Nacional del Clima emitió un aviso sobre la tormenta de nieve que afecta a la mayoría del estado. Servicios públicos se alistan para un rango de precipitación -- de lluvia congelada a la nieve que pueden causar apagones. Alec O’Meara es un representante de Unitil. Dijo que la nieve pesada puede causar problemas porque se pega a las ramas de los árboles y los sobrecarga…

[Snow consistency is very important to us when we’re monitoring forecasts…wet, sticky snow has a tendency to really latch on to tree limbs and can really kind of overload them and weigh them down which can have an impact on electric infrastructure]

Pero, O’Meara dijo que las temperaturas más frías significan que solo va a caer unas pulgadas de nieve pesada antes de que se seque un poco.

Tormenta podría afectar horarios de centros de pruebas de COVID

Varios de los centros de pruebas de COVID-19 estarán cerrados en estos días por la tormenta de nieve.

El estado anunció que siete sitios de pruebas al aire libre abrirán o cerrarán de acuerdo con los distritos escolares los días de semana.

Si un distrito cancela clases debido al clima, el centro de pruebas cercano también cerrará ese día.

Los sitios que posiblemente estén afectados incluyen Belmont, Claremont, Keene, Lincoln, Manchester, Nashua y Newington.

Senado vota por líneas partidarias sobre como modificar la prohibición de aborto de 24 semanas

El jueves, el senado de New Hampshire voto de manera partidaria para modificar los requisitos para ultrasonidos para abortos. El sendao, liderado por republicanos, rechazo el esfuerzo de democratas de agregar excepciones a la nueva prohibición de 24 semanas y crear una ordenanza que detalla el derecho al aborto.

El debate no tiene nada nuevo. Los republicanos dicen que la prohibición de 24 semanas es razonable, y refleja la voluntad del público. También dicen lo mismo de su disposición de cambiar la ordenanza de ultrasonidos…y solo requerirlo cuando un doctor tenga razón de creer que el feto tiene cerca de 24 semanas.

La senadora republicana Sharon Carson representa a Londonderry. Dijo que no es político representar a sus constituyentes.

[“It’s not political to listen to people. It’s not political to represent people.”]

En cambio, democratas, como Cindy Rosenwald de Nashua, argumentaron que la ley actual y la reticencia de los Repbulicanos de permitir el aborto despues de 24 semanos en casos de violaciones, incesto y abnormablidades fatales en el feto, no esta en linea con la tradicion del estado.

[“It’s unconscionable. It flies in the face of what we, as Granite Staters stand for.”]

Mientras cada voto fue partadiorio, el Senado quedo estancado sobre agregar un derecho al aborto despues de 24 semanas a las leyes estatales.

Un proyecto legislativo le daría más tiempo a los inquilinos que están lidiando con un desalojo por renovaciones

El senado también votó para avanzar un proyecto que le daría más tiempo a los inquilinos de lidiar con un desalojo cuando su propietario está renovando el hogar o vendiéndolo. Actualmente, el propietario solo tiene que notificar al inquilino de esto con 30 días de anticipación.

Este proyecto les daría a los inquilinos 60 días en la mayoría de casos. El senador Rebpulicano Jeb Bradley elogió esta nueva versión de la legislación como un buen compromiso.

[“We felt that given the extraordinarily low vacancy rate of less than one percent across the state now and the high price of apartments and housing in general, that it’s very difficult for someone to find alternative housing with the threat of eviction.”]

Bradley dijo que con la tasa de vacancias tan bajas y las rentas tan altas, es difícil para alguien encontrar alojamiento alternativo si enfrentan un desalojo.

El proyecto si permitiría un desalojo de un plazo más corto si el propietario necesita hacer arreglos para la salud de los inquilinos y esos arreglos no se pueden hacer mientras el inquilino esté en el apartamento.

Nuevo fondo ofrece ayuda para los Granite Staters que necesiten ayuda pagando su internet

Granite Staters con bajos ingresos pueden ser elegibles para descuentos para comprar computadoras e internet de alta velocidad.

El Programa de Descuentos Para Internet está aceptando solicitudes. Si se aprueba, el individuo recibiría un descuento de hasta 30 dólares por mes para internet y hasta 100 dólares para un laptop o tablet. Este programa federal empezó el año pasado como parte del proyecto de infraestructura.

Haz clic aquí se puede llenar la solicitud en línea.

Un comité de la camara de New Hampshire rechaza legislación que permitirá a los gobiernos locales retomar audiencias virtuales

Un comité en la cámara de New Hampshire rechazó la legislación que permitirá a gobiernos locales tener audiencias públicas virtualmente. Los representantes votaron por líneas partidarias, demostrando una gran diferencia filosófica sobre los riesgos y beneficios de otra vez permitir audiencias y reuniones virtuales.

La representante demócrata Marjorie Smith dijo que las reuniones virtuales que se hicieron durante los 15 meses del estado de emergencia en New Hampshire permitieron más acceso al gobierno.

["We are trying to widen participation, widen the participation on the playing field."]

Pero el republicano de Auburn, Jess Edwards, dijo que este formato virtual permite a los gobiernos ser menos responsables con sus residentes enojados.

["What I'm concerned about it the unwillingness of local officials to be confronted by tense situations. And therefore go into a virtual mode.']

Ciudades y pueblos perdieron la capacidad de tener reuniones virtuales cuando el Gobernador Sununu terminó el estado de emergencia en junio.