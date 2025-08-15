Nuevo fondo para inmigrantes en Vermont. Fondos de universidades públicas.

A continuación, lee las noticias del viernes 15 de agosto de 2025

Fondo para inmigrantes en Vermont busca llegar a un millón de dólares

Un fondo para ayudar a inmigrantes a acceder a servicios legales en Vermont está avanzando en su meta de recaudar un millón de dólares. Vermont Public reporta que el Fondo de Defensa Legal de Inmigración de Vermont ha recaudado $ 250,000 hasta ahora.

Funcionarios electos y líderes de organizaciones sin fines de lucro abrieron el fondo en mayo. Y esta semana anunció su primer otorgamiento: entregará $100 mil dólares al Proyecto de Asistencia de Asilo de Vermont.

La organización sin fines de lucro de Burlington contratará más personal, incluyendo trabajadores de apoyo legal. Colaborarán con organizaciones comunitarias en zonas rurales del estado.

El grupo también usará el dinero del fondo para enviar equipos a las cárceles en Swanton y South Burlington, donde identificarán a personas detenidas por autoridades de inmigración que no tienen representación legal.

Social Security cumple 90 años

Esta semana se celebran los 90 años de la Seguridad Social.Pero aumenta la preocupación sobre si el programa podrá seguir proporcionando ingresos a los adultos mayores, con informes que señalan que los fondos podrían agotarse en 2033.

Brendan Williams dirige la Asociación de Atención Médica de New Hampshire, que representa a hogares de ancianos y comunidades de retiro en el estado.

Señala que aproximadamente el 40% de los adultos mayores utilizan la Seguridad Social como su única fuente de ingresos, lo que les ayuda a pagar el alquiler y comprar alimentos.

“No es una gran cantidad de dinero lo que recibes de la Seguridad Social, pero creo que es un programa realmente importante”, dijo.

La Ley de Seguridad Social de 1935 no solamente creó el programa de ingresos para adultos mayores, sino que también abrió el camino para otros beneficios sociales como Medicaid y Medicare. Ambos enfrentan cortes como parte del reciente paquete de financiación federal.

New Hampshire gasta menos que cualquier otro estado en la educación superior

New Hampshire gasta menos de la mitad del promedio nacional en educación superior pública, lo que lo coloca en último lugar a nivel nacional, según un nuevo informe publicado el jueves.

El informe surge mientras la universidad más grande de New Hampshire elimina puestos de personal y aumenta la matrícula para afrontar los recortes presupuestarios aprobados en el presupuesto estatal.

El análisis del Instituto de Políticas Fiscales de New Hampshire advirtió que la “subinversión” en educación superior podría desincentivar a los estudiantes de asistir a escuelas en el estado y reducir el número de quienes inician sus carreras allí.

El informe dice que la mitad de las principales profesiones del estado requieren al menos algo de educación universitaria.

Ayotte quiere reconsiderar los recortes a fondos para las universidades públicas

La gobernadora Kelly Ayotte dijo que le gustaría reconsiderar los recortes de fondos que los legisladores hicieron este año al sistema universitario público del estado.

Ayotte dijo a los periodistas el miércoles que, si los ingresos estatales lo permiten, le gustaría restaurar la financiación para la Universidad de New Hampshire.

“Esos recortes al sistema universitario me preocupan. Y a medida que revisemos los ingresos estatales, esta será un área prioritaria para mí”, dijo.

La semana pasada, la UNH despidió a 23 trabajadores y eliminó 12 puestos vacantes.

El presupuesto estatal que Ayotte firmó en junio redujo la financiación para educación superior en un 15%.

Esta última ronda de despidos sigue a otra en mayo, cuando 35 empleados de UNH perdieron sus puestos.