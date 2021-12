Noticias actualizadas de New Hampshire: 15 de diciembre del 2021

A continuación, lee las noticias del miércoles 15 de diciembre.

A mediados de diciembre del 2021, el COVID-19 sigue causando fallecimientos y hospitales llenos en New Hampshire

Los funcionarios de New Hampshire reportaron 22 [veintidós] nuevos fallecimientos ayer martes, todos por COVID-19.

Este es el mayor número de muertes reportadas en un solo día hace casi un año.

Dos de los fallecimientos recientemente reportados se dieron hace algunas semanas pero hace poco se determinó que fue a causa de COVID.

472 [cuatrocientos setenta y dos] personas actualmente están hospitalizadas por el coronavirus en los hospitales del estado. New Hampshire ha promediado más de 400 [cuatrocientas] hospitalizaciones por la pandemia desde el comienzo de diciembre.

Para saber dónde obtener una dosis de refuerzo, visita este link

New Hampshire encuentra primer caso de variante Omicrón en el estado

El primer caso de la variante Omicrón del COVID-19 ha sido identificado en New Hampshire.

El residente a quién se le detectó la Omicrón es un adulto del condado de Cheshire quién viajó fuera del estado y estuvo expuesto a otra persona infectada con la variante Omicrón, según los funcionarios estatales de salud.

La persona estaba completamente vacunada pero aún no había recibido su dosis de refuerzo. Experimentó una leve enfermedad y se recuperó.

La llegada de la Omicrón a New Hampshire era todo menos inevitable -- esta ya ha sido identificada en al menos 30 [treinta] estados.

Se espera que las vacunas protejan contra infecciones SEVERAS y los síntomas prolongados de COVID, aunque los primeros datos de la Omicrón demuestran que puede causar más casos entre la comunidad vacunada.

Se pide a agencia de alojamiento, priorizar necesidades de discapacitados en la construcción de hogares

Miembros y defensores de la comunidad de discapacitados de New Hampshire están pidiéndole al estado que priorice alojamiento accesible para personas con discapacidades.

Este pedido aparece antes de una audiencia pública de hoy miércoles, organizada por New Hampshire Housing sobre el plan de asignación calificada, el cual ayuda a determinar que desarrolladores construirán las unidades de alojamiento accesible.

ABLE New Hampshire, una organización de justicia de discapacitados, ha presentado recomendaciones a New Hampshire Housing Finance Authority.

Algunas de las recomendaciones indican priorizar las necesidades del hogar para personas con discapacidades, como diseños que acomoden a todas las personas. Lisa Beaudoin [Bow-dwin] es la directora ejecutiva de ABLE New Hampshire, quién dijo que hoy estarán presentes para presentar su caso otra vez.

Un vocero de New Hampshire Housing dijo que la agencia recibió las recomendaciones y que estas serán discutidas en la reunión del miércoles.

Grupo de profesores y padres demandan funcionarios por ley que restringe educación sobre raza

Un sindicato de profesores de New Hampshire está demandando a funcionarios del estado acerca de una ley que restringe ciertos tipos de enseñanza sobre raza, racismo y opresión.

La ley fue aprobada como parte del presupuesto estatal el verano pasado. Este prohíbe que se enseñe que un grupo es inferior, superior o intrínsecamente opresivo.

La demanda, presentada por la American Federation of Teachers y un grupo de padres de familia y profesores, alega que la nueva ley viola los derechos del proceso legal debido de los profesores y tiene un gran impacto en el discurso constitucionalmente protegido. También alega que la ley evita que los profesores enseñen sobre estándares mandatorios del estado.

Análisis de escuelas muestran que menos estudiantes, de escuela media y primaria, tomaron exámenes por efectos de la pandemia

Un análisis de los recientes resultados de exámenes de los estudiantes de New Hampshire muestra notas que bajaron en el grupo de los estudiantes de escuela primaria y media durante la pandemia.

Los estudiantes no tomaron exámenes de fin de año en la primavera del 2020 porque las escuelas estaban enseñando de manera remota. Entonces, la mejor manera de medir la pérdida de aprendizaje durante la pandemia es revisando los resultados de exámenes entre 2019 y 2021.

Esto muestra que el número de notas y exámenes tomados de Inglés y matemáticas para estudiantes de escuela primaria y media, bajó.

En las ciudades de New Hampshire, es aún peor: los resultados en matemáticas este año en las escuelas primarias de la ciudad son la mitad de lo que eran en el 2019.

Los datos de los estudiantes de secundaria son mejores: sus puntajes de matemáticas e inglés son casi iguales a los de antes de la pandemia.

Este análisis trae una advertencia: menos estudiantes tomaron estos exámenes este año que en años antes de la pandemia. No es claro aún porque tantas familias no dejaron que sus hijos tomaran los exámenes, pero la menor participación podría complicar a los distritos en su meta de cubrir la enseñanza perdida.

Gobernador de New Hampshire interviene en ejecución de nueva orden de comisión de utilidades públicas

El gobernador Chris Sununu intervino el martes en la nueva orden de la Comisión de Utilidades Públicas que niega un plan de incrementar los programas de eficiencia energética. En cambio, la decisión va a reducir los fondos para el programa.

El departamento de energía de New Hampshire presentó un desafío para la orden de la comisión el viernes. En una carta al departamento, Sununu dijo que el incremento en los programas financiados por contribuyentes que la orden revocó hubiera afectado a los pequeños negocios … pero que comparte las preocupaciones del departamento sobre cómo la comisión abordó la ejecución de la orden.