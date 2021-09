Noticias Del 3 De Septiembre Y Una Conversación Sobre Consumo De Drogas en Colegios de New England

A continuación, lee las noticias del viernes 3 de septiembre y una conversación con un funcionario de la Drug Enforcement Agency (DEA).

Brazilian Council abre sus puertas y ofrece servicios de trámites de inmigración en un solo lugar

Daniela Allee: Desde esta semana, los inmigrantes de New Hampshire tendrán un solo lugar para resolver todos sus problemas legales migratorios ... Gaby Lozada nos cuenta más sobre la organización a la que podrás acudir si necesitas estos servicios.

Poder resolver varios problemas a la vez es lo que ofrece esta nueva organización no gubernamental que abre sus puertas.

Los servicios del Brazilian Council van dirigidos a quienes no pueden pagar un abogado de inmigración para realizar trámites de defensa contra la deportación, naturalización o para evitar que su familia sea separada.

Además, ofrece ayudar a ciudadanos mediante servicios jurídicos holísticos, es decir, no solo podrá encontrar consejo legal pero también ayuda a conectarse con otras instituciones de salud o de educación … sin importar el idioma que se hable.

Bruno de Britto, el abogado creador de esta ONG, dice saber de primera mano la ansiedad que produce no saber dónde encontrar recursos en su idioma natal.

La consulta cuesta 50 dólares pero si pero si necesitas una referencia a otro especialista, el servicio es gratuito.

Para conectarse con Bruno, puedes enviarnos un mensaje de Whatsapp al 603- 318 2639.

Las oficinas están en Nashua. Te dejamos más información en el mensaje.

Gaby Lozada, para Qué hay de nuevo New Hampshire

Planned Parenthood creará consejo para comunidad que habla español en New Hampshire

Planned Parenthood del norte de New England está creando un consejo para la comunidad que habla español, el cual, se reunirá virtualmente este otoño … Con la población Latina en crecimiento, los centros en el estado están viendo más y más pacientes que hablan español.

El consejo buscará ayudar a la organización a solucionar los problemas de inequidad que enfrentan los pacientes con límites de lenguaje, dijo Savitri [SUH-vee-tree] Horrigan [HOAR-ih-gihn], mánager del programa de salud para New Hampshire.

Horrigan también dijo que espera que esta sea la oportunidad para los pacientes y miembros comunitarios de compartir experiencias y su opinión para mejorar servicios.

Se actualizan datos de COVID-19 en New Hampshire: los casos activos llegan a los 3,000

Los funcionarios de salud anunciaron 348 [trescientos cuarenta y ocho] nuevos casos y un fallecimiento por COVID. Los casos activos de COVID-19 en New Hampshire llegaron a los 3,000 [tres mil] el jueves, el mayor número de casos activos en el estado desde finales de abril …

Los residentes más jóvenes del estado son los que aun faltan vacunarse. Los datos muestran que menos del 40 [cuarenta] por ciento de personas de 12 a 19 años están completamente vacunados.

Aumentan los registros en Medicaid en New Hampshire, con muchos con riesgo de perder cobertura a fines del año

La inscripción en Medicaid en New Hampshire ha aumentado en 25 [veinticinco] por ciento desde enero del 2020, y los nuevos números de registro muestran que la tendencia continuó hasta julio …

Esto pasa porque desde que llegó la pandemia, New Hampshire no ha podido finalizar con la cobertura del Medicaid para personas aseguradas con el programa … pero estas protecciones terminarán cuando la emergencia federal termine a fines del año.

Alrededor de diez mil personas en New Hampshire pueden perder su cobertura en el programa porque no se cualifican o porque el estado no ha recibido la información necesaria. La oficina del Medicaid de New Hampshire está enviando notificaciones para aquellos en riesgo de perder su cobertura e incentiva a las personas a llenar sus formularios pronto para evitar esta falta de cobertura.

Carlos Briano, oficial de información pública de la DEA (departamento de administración de drogas), nos cuenta cómo los jóvenes acceden a drogas durante la pandemia y cómo esto afecta a colegios en New Hampshire

Nuevas formas de consumir drogas se reportan en New Hampshire. La pandemia también ha cambiado cómo los jóvenes las consiguen...Gaby Lozada conversó con un funcionario de la Drug Enforcement Agency -- o DEA-- para que los padres estén al tanto de lo que sucede ahora en las escuelas y en redes sociales.

Courtesy Photo Carlos Briano

Lo que necesitas saber de esta entrevista:



La CDC y otros departamentos federales han visto que el porcentaje de gente joven que está consumiendo drogas por primera vez ha aumentado un 30 por ciento en todo el país, incluyendo en New Hampshire.

Hay muchas pastillas que se venden por las redes sociales, por Internet o por las calles que parecen ser medicinas.

Las señales de que un joven está consumiendo drogas parecen señales de que está pasando por la pubertad normal. Es mejor estar atento a los comportamientos del joven en casa y en la escuela.

La DEA sugiere comenzar a conversar sobre las drogas y su uso en familia. Hay mucha desinformación e información en línea. La DEA sugiere esta página .

Para escuchar y leer la entrevista completa, haz click aquí.