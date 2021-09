Un Funcionario De La DEA Explica Cómo El Uso De Drogas Afecta A Los Jóvenes En New Hampshire

Nuevas formas de consumir drogas se reportan en New Hampshire y la pandemia también ha cambiado cómo los jóvenes las consiguen. Gaby Lozada conversó con un funcionario de la Drug Enforcement Agency -- o DEA-- para que los padres estén al tanto de lo que sucede ahora en las escuelas y en redes sociales.

Lo que necesitas saber de esta entrevista:

La CDC y otros departamentos federales han visto que el porcentaje de gente joven que está consumiendo drogas por primera vez ha aumentado un 30 por ciento en todo el país, incluyendo en New Hampshire.

Hay muchas pastillas que se venden por las redes sociales, por Internet o por las calles que parecen ser medicinas pero están adulteradas.

Las señales de que un joven está consumiendo drogas parecen señales de que está pasando por la pubertad normal. Es mejor estar atento a los comportamientos del joven en casa y en la escuela.

La DEA sugiere comenzar a conversar sobre las drogas y su uso en familia. Hay mucha desinformación e información en línea. La DEA sugiere esta página .

Gaby Lozada: Con el regreso a clases, los padres deben conocer e informarse de las tendencias de consumo de drogas, junto a mí se encuentra Carlos Briano, oficial de información pública de la DEA, el departamento de administración de drogas.

Bienvenido, Carlos.

Carlos Briano: Muchas gracias.

Gaby Lozada: Ahora sí. ¿Qué tipo de drogas son las que quieren consumir los chicos ahora? Explícanos qué son y el nivel de adicción que estas tienen.

Carlos Briano: Hay muchas pastillas que se venden por las redes sociales o por la web o por las calles que parecen ser medicinas. Parecen ser pastillas legítimas, pero son hechas por organizaciones que trafican drogas internacionales y son diseñadas y hechas para parecer que son actuales, pero no lo son. La mayoría están hechas con un opioide sintético que se llama fentanilo, que es cincuenta veces más potente que la heroína.

Gaby Lozada: Carlos, ¿qué está pasando específicamente en Nueva Inglaterra? Sabemos que el consumo de drogas aquí es muy alto, pero, ¿qué está pasando en los colegios de aquí?

Carlos Briano: Estadísticas de la CDC y de SAMHSA han visto que el porcentaje de gente joven que está consumiendo drogas por primera vez ha aumentado un 30 por ciento por todo el país, incluyendo New Hampshire. A su vez, es algo muy grave. Hemos visto alto consumo y recados en metanfetamina y también en el fentanilo.

Gaby Lozada: Me imagino que es un poco complicado para los jóvenes conseguir un poco de drogas, pero quisiera que tú nos digas, nos guíes … ¿dónde las consiguen y qué está facilitando su acceso y su consumo?

Carlos Briano: Pues lamentablemente son las redes sociales y por la Internet, mientras los alumnos y los adultos estaban estudiando o trabajando en la casa, las organizaciones que trafican drogas fueron muy creativos porque se cerraron muchos de los puentes para entrar a ese país. Entonces ellos tuvieron que ser más creativos con cómo distribuir sus drogas y empezaron a venderlas por las redes sociales. Y lamentablemente, Gaby, quizás pienses que es difícil conseguirlas, pero si ustedes hacen una búsqueda rápidamente por redes sociales o por el internet, por las páginas web, es muy fácil de encontrar. Estas pastillas que venden las organizaciones que trafican las drogas son muy fáciles, las venden por los tipos de nombres como Xanax. Esos son nombres oficiales de medicinas actuales, pero la mayoría son hechas por los carteles, la mayoría no son actuales medicinas.

Gaby Lozada: Aparte de estas píldoras, también sabemos que están buscando el Adderall. ¿Por qué los chicos buscan esta droga también?

Carlos Briano: Algunos quizás lo necesitan para estudiar más o por ejemplo, quieren estudiar toda la noche o tienen un trabajo. Están yendo a la escuela, pero no están tomando … Están tomando algo producido por una organización que trafica drogas, es muy peligroso. Es muy peligroso tomar una droga que no fue recetada para usted. Si usted encuentra uno en un gabinete que fue recetado a un pariente y toma una o dos que no fueron recetadas para usted, eso es peligroso ...Peor estar experimentando con algo que usted compró por las redes sociales que probablemente no es Aderall, es mucho más peligroso. Usted puede perder su vida.

Gaby Lozada:¿Cuáles son las señales de que un niño está consumiendo drogas?

Carlos Briano:Esa es una de las cosas difíciles

para los padres de familia, porque pueden ser mal interpretados a partir de la pubertad, pero a veces las señales son obvias. Cuando el niño empieza a apartarse de sus amigos o empieza a sufrir en la escuela, o apartarse de sus familiares o de sus intereses que antes tuvo … Si empieza a buscar dinero por razones no explicadas ...Se empieza a aislar, a descuidar de su higiene. Todas esas cosas pueden ser indicación que está experimentando con drogas, pero puede ser también parte de la pubertad normal... Por eso es muy importante para los padres de familia que empiecen a hablar con sus hijos de las drogas a muy temprana edad. La DEA recomienda que empiecen desde el tercer grado …

Gaby Lozada: Pero Carlos, ¿cómo comenzar esa charla? ¿Nos puedes dar unos tips tal vez? Incluso cuando están en tercer grado. ¿Cómo hacerlo?, porque están muy chiquitos, ¿no?

Carlos Briano: Si lo fantástico es que la DEA tiene una página web que se llama Operationprevention.gov . Allí tenemos un kit para padres de familia que dependiendo de qué edad les da consejos de cómo bregar ese tema, si están en la primaria, si están en la secundaria, si están en la preparatoria o si están en la universidad. Obviamente la discusión es diferente, pero usted puede localizar. Todo es gratuito en operationprevention.gov, incluso todos los recursos están disponibles en español.

Gaby Lozada: Bueno, tal vez los padres tienen un poco de sospecha, pero si ya han encontrado algo, hay muchos indicios de esto,¿qué hacer?

Carlos Briano: Hay un teléfono para ayuda de 24 horas 7 días a la semana y allí le van a dar muchas referencias en su área específica. Sí, especialmente si usted es de bajos recursos. Ellos le pueden ayudar con eso y el teléfono es 1 800 6 6 2 HELP

Gaby Lozada: Carlos, nos puedes contar, hay una operación que se está llevando a cabo aquí en New Hampshire. ¿De qué se trata y por qué?

Carlos Briano: Si Operación Prevention es una operación de la DEA, hay 11 divisiones que están participando, incluyendo aquí en Nueva Inglaterra, en New Hampshire. La DEA quiere prevenir el consumo de drogas, el uso y el mal uso. Hay muchas organizaciones que quieren lo mismo, sean empresas de empleo, empresas de medicina, empresas de prevención, las escuelas, el comercio local. Entonces, lo que queremos hacer la DEA por medio de la operación Prevención es unir nuestras fuerzas y trabajar juntos para hacer más eficaz

Gaby Lozada: Ese fue Carlos Briano, oficial de información pública de la DEA, conversando sobre la situación de las drogas y los jóvenes de las escuelas de New Hampshire.