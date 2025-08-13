El riesgo de incendios forestales es alto. Preocupaciones sobre venta a compañía china en Nashua.

A continuación, lee las noticias del miércoles 13 de agosto de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

Riesgo de incendios forestales es más alto de lo normal este verano

Este verano presenta un riesgo de incendios forestales más alto de lo habitual en todo New Hampshire.

Alrededor del 30 % del estado se considera anormalmente seco en este momento. La temporada de incendios en el estado normalmente se da en primavera y otoño… pero en este momento, todo este material seco está haciendo que las condiciones sean más peligrosas.

El jefe de bomberos Steven Sherman dirige la Oficina de Protección contra Incendios de New Hampshire. Dice que la gente debe comunicarse con su departamento de bomberos para conocer las condiciones locales antes de encender cualquier fuego al aire libre.

“Algunos pueblos están limitando las quemas debido a sus condiciones locales… dijo Sherman en inglés. “Y si se permite quemar, por ejemplo, una fogata pequeña, es muy importante que la gente se tome el tiempo de echarle agua, removerla, y asegurarse de que esté fría y completamente apagada antes de abandonar el fuego.”

Se requiere un permiso para quemar al aire libre en New Hampshire.

Sherman dijo que el cambio climático está haciendo que los veranos sean más secos y que los cambios rápidos de clima sean más comunes.

Miembros del público resaltan sus preocupaciones con la venta de terrenos a una compañía china

Las autoridades de Nashua abordaron rumores y desinformación relacionados con una polémica venta de terrenos en una reunión de la junta de concejales anoche [martes]

En enero, una empresa china compró una propiedad industrial en la ciudad por 67 millones de dólares… alrededor de 4 veces su valor catastral.

La venta ha desatado teorías conspirativas e indignación en redes sociales hacia la empresa, que es propiedad del hombre más rico de China.

El concejal de Nashua Tim Sennott dijo que ha visto varias inexactitudes publicadas en línea.

Dijo que encontró un mapa que circula con muchas de estas historias, pero añadió que no existe porque fué generado por Inteligencia Artifical El alcalde de Nashua, Jim Donchess, y el director general de Pennichuck, el proveedor de agua de la ciudad, también hablaron en la reunión para tratar de aclarar malentendidos y desinformación sobre la venta.

Estudiante internacional de Dartmouth retira su demanda contra la administración Trump

Un estudiante internacional de posgrado en Dartmouth College ha decidido retirar una demanda contra la administración Trump después de que el gobierno restableciera su estatus legal.

Xiaotian Liu [Sh-OW-tee-AHN Loo] fue uno de los primeros estudiantes en demandar a la administración Trump a principios de abril, después de que se le revocara su estatus.

Sus abogados, incluyendo al ACLU de New Hampshire, creen que esta demanda ayudó a convencer al gobierno de restablecer el estatus de miles de otros estudiantes en situaciones similares.

Gilles Bissonnette, del ACLU, dijo que Liu ha vuelto a donde empezó.

“El Sr. Liu está muy satisfecho con este acuerdo. Ahora puede seguir haciendo lo que le gusta, que es estudiar informática.”

Meses después, las razones iniciales para revocar el estatus de Liu siguen sin estar claras… ya que los abogados del gobierno y del Departamento de Seguridad Nacional no han respondido a múltiples solicitudes de comentarios de QH.

Fiscal general investiga tiroteo policial que resultó en un muerto en Keene

La Oficina del Fiscal General está investigando un tiroteo policial en Keene anoche [martes].

El Fiscal General informó que la policía disparó y mató a un hombre cerca de un banco TD Bank en West Street.

WMUR reporta que la policía tenía en la escena un vehículo blindado, un dron, un robot y unidades caninas… centrándose especialmente en un auto en un estacionamiento.

El Fiscal General indicó que hubo una larga interacción entre los oficiales y el hombre antes de que se efectuaran los disparos.

No hubo policías heridos y aseguran que no conocen de una amenaza para el público en este momento.

Nueva nominación para liderar el Departamento de Correcciones

La gobernadora Kelly Ayotte está nominando al Marshal de EE. UU. William Hart para dirigir el Departamento de Correcciones del estado.

Hart tiene una larga y variada trayectoria en el orden público en New Hampshire, incluyendo más de una década como jefe de la policía de Londonderry… y dos mandatos como fiscal del condado de Rockingham.

Si es confirmado, Hart asumirá un departamento que ha enfrentado retos en los últimos meses. La última comisionada, Helen Hanks, renunció en mayo en medio de presiones políticas y acusaciones de mala administración .

Adolescente de Northfield se declara culpable

Un adolescente de Northfield admite haber asesinado a su cuñada y a dos parientes jóvenes.

Eric Sweeney tenía 16 años en el momento de los asesinatos en 2022.

Su juicio estaba programado para comenzar el próximo mes, pero el martes, su abogado notificó al tribunal su intención de declararse culpable.

Sweeney fue acusado como adulto por el asesinato de Kassandra Sweeney y sus dos hijos, ambos menores de cinco años.

Aún no se ha programado una audiencia de sentencia.

Nueva ley aumenta las sanciones por conducir ebrio en sentido contrario

Una nueva ley estatal firmada la semana pasada aumenta las sanciones por conducir ebrio en sentido contrario en New Hampshire.

El New Hampshire Bulletin informa que la gobernadora Kelly Ayotte firmó una ley que convierte manejar en contravía un factor agravante para sanciones por manejar bajo los efectos del alcohol.

Según la ley estatal, una persona con condena agravada por manejar bajo la influencia del alcohol en frentará una multa de al menos 750 dólares, 17 días o más de cárcel… y al menos 18 meses de suspensión de licencia. Una condena normal significa una multa de 500 dólares y una suspensión de licencia más corta.

La policía estatal de New Hampshire dice que recibe reportes de personas que manejan en sentido contrario casi todos los días.