Noticias Actualizadas de New Hampshire: 16 de julio del 2021

Llegó el primer pago del crédito fiscal por niño a diferentes hogares en New Hampshire

Miles de familias en New Hampshire empezaron a recibir el primer pago del crédito fiscal por niño este jueves.

Gabrielle Schuler [SHOOL-er] de Hillsborough, es una mamá divorciada con tres hijos. Ella y su ex-esposo planean dividir la plata en dos partes iguales. Como ya tiene el cuidado infantil cubierto para el verano, ella usará este dinero para otras cuentas como pagar su carro.

A ella le agrada que el dinero llegue mensualmente hasta diciembre.

El crédito fiscal está disponible completamente a familias que usualmente no declaran impuestos. Las familias pueden encontrar una herramienta de registro en IRS punto gov.

El mercado de rentas se complica con precios altos, insuficientes opciones y alta demanda

Un nuevo reporte de New Hampshire Housing señala un contexto complicado para el mercado de rentas del estado … este encontró que los precios de renta están creciendo, el inventario es poco y las rentas accesibles son difíciles de encontrar.

La renta promedio para una unidad con dos habitaciones se alzó en casi el 6 [seis] por ciento el año pasado, a casi 1,500 [mil quinientos] dólares.

La tasa de vacancia es menor al uno por ciento … En un mercado equilibrado, los funcionarios dicen que este número debería estar cerca al cinco por ciento.

El director de New Hampshire Housing, Dean Christon, dice que el mercado competitivo de bienes raíces del año pasado le está dando más presión al mercado de rentas de hoy.

Y, desde que no hay suficiente alojamiento o espacios de renta para cubrir la demanda, los precios y la competencia aumentan.

Voluntarios actúan ante pronta expiración de moratorio de desalojos

El moratorio de desalojos en New Hampshire termina a finales de julio. Por esto, defensores están trabajando para obtener información sobre asistencia de renta para poblaciones inmigrantes que no quieren pedir ayuda por miedo.

Esta semana, representantes de un nuevo programa de alcance a la comunidad, tocaron puertas y pararon a personas en las calles del downtown de Manchester. Su misión: compartir información sobre cómo evitar ser desalojados si han dejado de pagar la renta debido a la pandemia.

Juan Tema, un padre de Guatemala, fue una de las personas a quiénes se acercaron los voluntarios. Él dijo que dejó de trabajar por cuatro meses y prestó plata para pagar su renta.

Tema espera tener ventaja de la ayuda adicional para que continúe con los planes que tenía antes de la pandemia.

Nuevo programa de verano de tenis propone hacer deporte con un precio accesible

Un programa para que niños de la ciudades se inscriban en clases de tenis está disponible este mes. Este año le han dado énfasis a mantenerse activos durante la pandemia.

City Tennis New Hampshire se centra en niños que no han jugado este deporte antes, muchos debido a su costo.

Por $5 [cinco dólares], el programa de verano incluye una raqueta, una camiseta, snacks y potencialmente un viaje al U.S Open.

El organizador es Gustavo Moral …

Los niños de 6 a 17 años pueden participar del programa que corre desde julio 26 a julio 30 en el Derryfield School en Manchester. Para inscribirse pueden llamar al 603 5663197 . Dejaremos el número en el mensaje de WhatsApp.

Consejo estatal planea iniciativa para pelear contra la indigencia en NH

El consejo de estabilidad de alojamiento de New Hampshire tiene un nuevo plan para llegar a los indigentes del estado …

Elissa Margolin es la directora de Housing Action New Hampshire, y sirvió en el consejo. Ella dice que el plan de tres años ayudaría a 200 [doscientas] nuevas unidades con servicios sociales para la comunidad sin casa.

New Hampshire ha visto un aumento del 20 [veinte] por ciento de indigencia desde el 2019. Margolin dice que esto se debe al apretado mercado de renta que hay en el estado.

Nueva iniciativa de vacunación móvil aparece para atraer interés a la vacuna

El estado lanzó una nueva van móvil de vacunación ayer jueves. La van estará disponible por solicitud para eventos de cualquier tamaño: fiestas de cumpleaños, reuniones entre colegas, mercados al aire libre, y más.

El lanzamiento de la van aparece luego de que la demanda por vacunas en el estado disminuyera … con solo 690 [seiscientas noventa] primeras dosis puestas a nivel estatal en los pasados siete días …

La doctora Beth Daly, jefa del departamento de control de enfermedades infecciosas en el estado, dice que espera que esto incremente la puesta de vacunas.

Pero, la cantidad de personas no interesadas en vacunarse sigue creciendo.

Datos de la CDC muestran que el 28 [veintiocho] por ciento de personas que son elegibles para vacunarse en el estado NO se han puesto la primera dosis … y una encuesta de la UNH que se condujo el mes pasado, encontró que alrededor del 25 [veinticinco] por ciento de residentes de New Hampshire NO quieren vacunarse.

Para solicitar el servicio de la van, visita https://www.vaccines.nh.gov/ y aplasta en el botón donde aparece la foto de la van justo en la página principal.

Chris Sununu comenta sobre su aprobación a límites del proceso de aborto en el presupuesto estatal

El gobernador Chris Sununu dijo que él va a considerar reevaluar en meses, el requisito de que todo proceso de aborto en New Hampshire requiera un ultrasonido. La postura de Sununu en la política, el cual él firmó el mes pasado para hacerlo ley, continúa evolucionando.

Desde que los legisladores Republicanos pusieron una prohibición de abortar luego de 24 [veinticuatro] semanas en el presupuesto estatal, el gobernador Sununu resalta constantemente que esa no fue idea suya. Aunque sí apoya esta prohibición, está menos interesado en requerir el ultrasonido.

En una entrevista con WGIR el martes, Sununu dijo que a él no le gusta ninguna ordenanza del gobierno, y que si la ordenanza del ultrasonido se vuelve pesada, está dispuesto a resolverlo.

Sununu, quien se identifica como pro elección, dice que sus opiniones sobre el aborto van acorde a la mayoría de votantes. Hasta que el presupuesto fue firmado, New Hampshire estaba en el conjunto de estados que no tenía límites de gestación en el aborto.

Distrito escolar de Manchester trata de cubrir demanda de programas de verano

Los distritos escolares están tratando de cumplir con el aumento de demanda de sus programas de verano este año. Muchas familias están considerando la escuela de verano para ayudar a sus hijos a recuperar lo perdido, académica y socialmente, durante la pandemia.

Axel Ainslie [a-nslee], de 10 años, recién empezó a ir a la academia de aprendizaje de verano de Manchester. Él dice que tiene grandes expectativas para el verano.

El distrito escolar de Manchester tiene una lista de espera para sus programas de verano. Dicen que su factor limitante es la falta de personal.

Aumento de lluvias ha ayudado a controlar la sequía en varias áreas de New Hampshire

Las fuertes y prolongadas lluvias recientes de New Hampshire, han ayudado a reducir la sequía de manera sustancial.

La actualización semanal del National Drought Monitor dice que las áreas del estado donde las condiciones son secas … se han reducido en un 30 [treinta] por ciento.

Ya no hay señales de sequía en los condados de Cheshire, Hillsborough, Merrimack y Rockingham. Esto se debe a la lluvia que aparece casi a diario desde el comienzo de julio.

Científicos dicen que el cambio climático es responsable de traer este clima volátil y el aumento de lluvias en la zona noreste del país.

De esta manera, New Hampshire pasó de un junio más caluroso y seco, al segundo julio más mojado en récord.