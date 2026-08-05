Santa’s Christmas at Charmingfare Farm
Santa’s Christmas at Charmingfare Farm
Celebrate the magic of Christmas in New Hampshire at Santa’s Christmas at Charmingfare Farm in Candia, NH. This family-friendly Christmas event brings together horse-drawn rides, holiday lights, visits with Santa, and live reindeer for a memorable Christmas celebration. Follow the decorated Christmas Trail to the North Pole, enjoy festive treats, and warm up around a campfire. With daytime and evening departures, it’s a wonderful choice for families looking for Christmas activities and holiday things to do in New Hampshire.
Event Highlights & Activities
• Horse-drawn rides through the decorated Christmas Trail
• Holiday lights and festive Christmas displays
• Express Tractor Train rides to the North Pole
• Visits with Santa in the Reindeer Barn
• North Pole mailbox for letters to Santa
• Santa’s live reindeer and barnyard animals
• Campfires and optional s’mores kits
• Holiday Gift Barn shopping
• Family Christmas photo opportunities
2026 Event Dates
• November 2026
Fri 27 , Sat 28, Sun 29
• December 2026
Fri 4, Sat 5 & Sun 6
Fri 11, Sat 12 & Sun 13
Fri 18, Sat 19 & Sun 20
Christmas Eve Thursday 24
• Various daytime and evening departures
Plan Your Christmas Adventure
Advance reservations are required. Rides operate with or without snow, using wheeled vehicles when needed. Dress warmly for this outdoor holiday experience. Animal feed and s’mores kits are available at an additional cost.
Express tickets include a short Tractor Train ride to the North Pole and do not include the Christmas Trail.
Make Charmingfare Farm part of your family’s holiday traditions. Whether you’re planning a visit with Santa or a Christmas Eve celebration, your Christmas adventure starts here. Choose your date and book your tickets today!
Sunday: 01:00 PM - 08:00 PM
Friday: 01:00 PM - 08:00 PM
Saturday: 01:00 PM - 08:00 PM