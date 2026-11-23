A continuación, lee las noticias del lunes 23 de noviembre de 2026

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Inscritos en Granite Advantage tienen seis meses más para cumplir requisitos laborales de Medicaid

Las personas en New Hampshire que tienen seguro médico Medicaid mediante Granite Advantage tienen seis meses más para probar que cumplen con los requisitos laborales o califican para una excepción , antes de perder su cobertura.

Originalmente, los requisitos laborales iban a entrar en vigor el 1 de enero de 2027.

La administración de Trump les ofreció a los estados la opción de tomar una pausa de seis meses, hace unas semanas.

Más de 47,000 personas están inscritas en el programa estatal de Granite Advantage, el programa estatal que cubre a adultos de bajos ingresos de entre 19 y 64 años.

Agencias de servicios para personas con discapacidad tienen hasta fin de mes para revalidarse con Medicaid

Las agencias que brindan servicios a los residentes con discapacidades del desarrollo tienen hasta fin de mes para revalidar su información con Medicaid, pero algunos aún no lo hacen.

El New Hampshire Bulletin reporta que las personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo tienen derecho por ley a servicios como atención domiciliaria, cubierta mediante Medicaid.

Pero los proveedores de estos servicios tienen que volver a confirmar la información de su agencia con Medicaid cada cinco años. La semana pasada, más de 70 agencias no lo habían hecho. Si alguna de ellas no revalida su registro, se suspenderán sus cobros a Medicaid y los servicios a sus clientes perderán los fondos.

Los funcionarios estatales dicen que están trabajando para que las agencias conozcan la fecha límite y lo que está en juego para sus clientes.

El alto costo del diésel podría encarecer las casas nuevas en New Hampshire

Los costos del diésel siguen bajando desde que alcanzaron un máximo en septiembre de $6.41 por galón. Pero un desarrollador inmobiliario con sede en Windham dice que los altos costos del diésel de este año tendrán un impacto a largo plazo en la economía.

Simon Beylin es dueño de empresas de desarrollo y construcción. Dice que los compradores de vivienda sentirán los costos de operar maquinaria en las obras.

“Los primeros seis a ocho meses de nuestros proyectos son trabajo en el terreno, y todas esas máquinas funcionan con diésel. Entonces, cuando sube el precio del diésel, todo se ve afectado, y al final eso se refleja en el precio de venta de la casa”, explicó Beylin.

El diésel en New Hampshire está a $6 por galón, casi el doble de lo que costaba en 2025.

Esto también pasa en New Hampshire:

La cadena de gimnasios Fitlab Fitness cerró de forma repentina sus cinco gimnasios en New Hampshire el viernes pasado.

El Union Leader reporta que la compañía operaba en el estado desde hace 30 años. Fitlab tenía gimnasios en Manchester, Merrimack, Milford, Nashua y Hudson.

La compañía avisó del cierre con poca antelación. Algunos miembros y empleados dicen que se enteraron por redes sociales. Fitlab informó que dejó de cobrar automáticamente las membresías el lunes pasado, pero algunos clientes que pagaron por adelantado dicen que les preocupa no poder recuperar su dinero.