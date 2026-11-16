Cambia la definición de ‘médicamente frágil’ para los requisitos de trabajo de Medicaid

Este artículo originalmente fue reportado y escrito por Olivia Richardson. Traducción de María Aguirre.

Los requisitos de trabajo para quienes reciben Medicaid a través de Granite Advantage entrarán en vigor el 1 de enero. Por eso, el departamento de salud del estado está tratando de informar sobre los cambios más recientes del gobierno federal en cuanto a cómo funcionará la elegibilidad para Medicaid.

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Granite Advantage es el programa de expansión de Medicaid de New Hampshire, para personas con ingresos por debajo de ciertos límites .

A partir de enero de 2027, las personas inscritas en Granite Advantage tendrán que trabajar, hacer voluntariado o estudiar para poder recibir beneficios, salvo algunas excepciones .

Una de ellas es que la persona sea considerada “médicamente frágil”.

Recientemente, la definición de fragilidad médica cambió después de que un juez federal dictaminó el 29 de octubre que la interpretación del gobierno de Trump era demasiado limitada.

Durante un webinar reciente, Jonathan Ballard, director médico del departamento de salud de New Hampshire dijo que están tratando de mantener informados a los proveedores de salud. El objetivo es ayudar a que los pacientes que cumplen automáticamente con los criterios , como las personas con discapacidades o con condiciones médicas severas, mantengan su seguro sin tener que demostrar que trabajan.

“Se recomienda que el proceso sea lo más sencillo posible para los beneficiarios y para los proveedores médicos”, dijo Ballard en inglés. “Una forma de lograrlo es revisar los reclamos médicos de los beneficiarios de Medicaid”.

El departamento de salud estatal tiene a disposición servicios de asistencia lingüística gratuitos. Llama al 1-844-275-3447 (TTY: 1-800-735-2964)

Granite Advantage usará los códigos de diagnóstico que presentan los proveedores para que las personas que cumplen los requisitos reciban automáticamente el estatus de exentas . El estado también revisará la cobertura de recetas médicas y el uso de equipo médico, como sillas de ruedas, dispositivos de movilidad y equipo respiratorio, para determinar si una persona cumple con los requisitos según la ley.

Para quienes no queden exentos automáticamente, Ballard dijo que la persona o su proveedor médico deberán presentar una declaración al departamento de salud del estado si creen que cumplen con alguna de las excepciones.

Según Ballard, dar a conocer toda la información sobre los requisitos de trabajo ha requerido encontrar un equilibrio.

“Hace apenas 11 días nos enteramos de que las cosas habían cambiado”, dijo Ballard la semana pasada, refiriéndose al fallo federal que redefinió el concepto de fragilidad médica. “Queremos esperar hasta poder darles la información precisa”.

El departamento de salud del estado también permite que las personas declaren por su cuenta, bajo pena de perjurio, que cumplen con los requisitos de fragilidad médica. Pero el estado no acepta esa autodeclaración para comprobar si una persona está trabajando.