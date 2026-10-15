Líderes de NH y el límite de impuesto escolar. Más fondos para monitoreo de nieve en NH.

A continuación, lee las noticias del jueves 15 de octubre de 2026

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Líderes escolares de Bedford prevén recortes presupuestarios si se aprueba la propuesta de limitar los impuestos

Los funcionarios escolares de Bedford dicen que podrían enfrentar un recorte de $1.4 millones de dólares bajo un límite de impuestos escolar que se presentará a los votantes el próximo mes. Los residentes discutieron el límite en una audiencia pública el martes.

La medida, la cual aparecerá en la papeleta en toda ciudad o pueblo, limitaría los aumentos en la parte de los impuestos a la propiedad destinada a las escuelas locales. Las autoridades escolares han señalado que esto podría derivar en recortes presupuestarios significativos.

Mary Lawrence, una maestra retirada, dijo que la respuesta a los impuestos altos de propiedad es mayor apoyo federal y estatal.

“Nadie quiere pagar los impuestos que está pagando, y eso lo entiendo. Pero hay mejores opciones. Tiene que haber una forma mejor que simplemente imponer un tope uniforme”, dijo Lawrence.

El límite de impuestos aplicaría solo a comunidades que lo aprueben, no al estado completo.

Puedes leer más sobre esta pregunta de la papeleta aquí o hacernos una consulta vía WhatsApp .

Universidades comunitarias de New Hampshire podrían ser gratis para muchos estudiantes desde el próximo otoño

Muchos estudiantes que asisten a universidades comunitarias de New Hampshire podrían recibir matrícula gratis a partir del próximo año, bajo un plan propuesto por la gobernadora Kelly Ayotte para aumentar la inscripción en el Sistema de Universidades Comunitarias de New Hampshire.

El Concord Monitor reporta que los residentes del estado con un ingreso familiar de hasta más o menos de $100,000 podrían recibir matrícula gratis a partir del próximo otoño, tanto estudiantes nuevos como los que regresan. Ayotte ha propuesto financiar el programa en su próximo presupuesto estatal, lo cual necesita la aprobación de la legislatura.

Cada vez más universidades en New England anuncian programas similares, como el Sistema Universitario de New Hampshire, que lo hizo el mes pasado.

Un nuevo programa reforzará el monitoreo de la nieve en New Hampshire y el norte de New England

Podríamos pensar que la nieve es simplemente lo que le ocurre a la lluvia cuando hace frío, pero en realidad es algo más complejo. La nieve está compuesta mayoritariamente por aire… solo entre el 5 y el 35 % de ella es agua.

Una nueva iniciativa financiada por la Fundación Nacional de Ciencia está ayudando a UNH y a otros aliados de New England a rastrear mejor cuanta agua hay en la capa de nieve.

Este proyecto es llamado Snow STORE, y la profesora de UNH, Elizabeth Burakowski explicó durante un webinar el miércoles, por qué esta información importa.

“Esto es fundamental para determinar si se producirá una inundación…contar con una capa de nieve que contenga un 5 % de agua —frente a una que contenga un 35 %— dará lugar a cantidades de agua muy diferentes”, dijo Burakowski.

Snow STORE construirá 10 estaciones automatizadas de rastreo alrededor del norte de New England, las cuales recogerán datos sobre profundidad de nieve y contenido de agua. En New Hampshire, dichas estaciones estarán en el Mount Washington, Mount Sunapee y en la Montaña Wildcat.

Llega la gripe a New Hampshire: médicos recomiendan vacunarse antes de que aumenten los casos

Empezó la temporada de gripe en New Hampshire y en todo el país. Los proveedores médicos dicen que las personas deberían vacunarse contra la gripe ahora, antes de que el virus se propague.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportan que los casos de gripe en el país siguen bajos, pero ya empezaron a aumentar.

Susan Hills, directora de operaciones que supervisa los centros de emergencia de Southern New Hampshire Medical Center, dice que la organización ya ha visto más de una docena de pacientes que llegan con gripe, y que es momento para que las personas, especialmente mayores y vulnerables, se pongan la vacuna anual contra la gripe, conocida en inglés como flu shot.

“Las personas con afecciones crónicas realmente necesitan centrarse ahora mismo en vacunarse, antes de que veamos las cifras subir”, dijo.

La congestión nasal, dolor de garganta y dolor corporal son señales de gripe. Hills dice que si los síntomas parecen mejorar pero luego empeoran, vale la pena visitar a un doctor o centro de emergencia.