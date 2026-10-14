Hay una pregunta sobre el límite de impuestos escolares en tu papeleta este año. Te la explicamos.

Traducción de Maria Aguirre

Esta próxima elección, cada papeleta en New Hampshire tendrá una pregunta para votantes: ¿Quieren limitar sus impuestos escolares locales y los costos administrativos del superintendente, como los salarios de los directores de currículo, los gastos de nómina y compras, y los honorarios legales?

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Pero, la redacción de la pregunta, y los posibles resultados, no son tan simples.

A continuación, traducimos la pregunta al español, pero puedes leer la escritura exacta en inglés aquí .



If adopted, “(1) the local property tax levy may not grow beyond the prior year’s amount, adjusted for inflation and new construction; (2) SAU central office spending may not exceed 6 percent of total school district appropriations; and (3) bonded capital costs are excluded from both limits.”





Traducción:



De ser aprobada, “(1) el gravamen del impuesto local a la propiedad no podrá aumentar más allá del monto del año anterior, ajustado por inflación y nuevas construcciones; (2) losgastos de la oficina central de la SAU no podrá exceder el 6 por ciento del total de las asignaciones del distrito escolar; y (3) los costos de capital financiados con bonos quedan excluidos de ambos límites”.



La pregunta continúa detallando que el límite no afectará las clases o servicios escolares. Dos contribuyentes impugnaron esa afirmación en una demanda contra el estado , argumentando que no hay garantía de que la instrucción en clase ni los servicios estudiantiles estén protegidos de los recortes presupuestarios.

Así aparece la pregunta en cada papeleta este año. Tu voto aplicará a las escuelas en tu pueblo o ciudad, y a los distritos a los que pertenecen. Puedes ver ejemplos de la papeleta de tu pueblo o ciudad aquí .

NH Secretary of State Así aparece la pregunta en cada papeleta este año. Tu voto aplicará a las escuelas en tu pueblo o ciudad, y a los distritos a los que pertenecen. Puedes ver ejemplos de la papeleta de tu pueblo o ciudad aquí.

Esto es lo que tienes que saber:

¿Qué significa un voto a favor (un “sí”) para mis impuestos?

La parte de tu factura de impuestos sobre la propiedad que corresponde a las escuelas locales no podría superar el monto del año anterior, ajustado por la inflación y la nueva construcción. La tasa de inflación actualmente está en alrededor de 3.9%. Este es un aumento menor en la porción escolar de impuestos sobre la propiedad que el que experimentaron muchas comunidades de New Hampshire en 2025.

Por ejemplo, la tasa de impuestos escolar en Belmont aumentó 9.5% el año pasado. La de Barrington aumentó 11.67%. Bajo este límite, los residentes en dichas comunidades habrían experimentado un aumento menor en sus impuestos escolares locales.

El tope, si se aprueba, no limitaría los aumentos en los impuestos de la municipalidad, condado o estado.

Un voto en contra (un “no”) significa que el proceso de elaborar el presupuesto escolar se mantendría igual. La junta escolar propondrá un presupuesto, y los votantes decidirán si aprobarlo o reducirlo. El tamaño del presupuesto final determinará la porción escolar de tu tasa de impuestos. Podría aumentar, bajar o mantenerse igual.

¿Qué significa un voto a favor (un “sí”) para mis escuelas locales?

El presupuesto de tu escuela no podría aumentar más rápido que la tasa de inflación. Es difícil predecir el impacto de ese cambio.

Si los recortes de presupuesto son necesarios para cumplir con el tope, la pregunta en la papeleta requiere que las juntas escolares limiten los costos de la oficina administrativa del superintendente a 6% del presupuesto general.

Si se necesitan recortes adicionales para cumplir con el límite, la junta escolar tendrá que hacer recortes al personal, actividades extracurriculares, suministros de clases u otros gastos discrecionales que no está obligada a cubrir.

Es más probable que se recorten esos gastos si tu distrito enfrenta grandes aumentos de costos que sí están obligados a pagar. En años recientes, los distritos escolares han experimentado subidas inesperadas en primas de seguro médico y servicios de educación especial exigidos por ley . Las fluctuaciones en los precios de gasolina y diésel son imposibles de predecir.

Si los votantes aprueban un límite al presupuesto en noviembre, este probablemente entrará en vigor el 1 de julio de 2027 y estará vigente durante dos años. Los votantes tendrán que aprobar el límite otra vez para que continúe.

Hay varios pueblos en mi distrito. ¿Qué pasa si votamos diferente?

Aquí es cuando se vuelve confuso.

Si el 60% de los votantes del distrito aprueban esta medida, el límite aplicaría para todos los distritos -- incluyendo para los pueblos que no lo aprobaron.

¿De dónde surgió esta pregunta de la papeleta?

Los pueblos y ciudades de New Hampshire ya pueden establecer límites a sus impuestos sobre la propiedad, y alrededor de una docena lo hace.

En años recientes, legisladores republicanos han buscado brindar a los votantes más maneras de limitar los impuestos sobre la propiedad.

¿Su solución? Incluir automáticamente una pregunta sobre el tope fiscal en todas las papeletas electorales, en todas las comunidades, durante una elección a nivel estatal. Dicen que les brinda a más votantes la oportunidad de opinar porque las elecciones atraen a más votantes que las asambleas municipales anuales. ( Revisa el historial legislativo de la historia de la papeleta ).

Los demócratas y los defensores de escuelas públicas se opusieron ampliamente. Dicen que el tope llevaría a recortes devastadores que causarían despidos o la eliminación de actividades extracurriculares.

La pregunta del límite escolar de la papeleta debe aparecer en todas las ciudades y pueblos este noviembre y nuevamente en 2028. Los votantes tendrán que aprobar el tope cada dos años para mantenerlo vigente; de lo contrario, se derogará automáticamente.