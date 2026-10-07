Acuerdo en demanda sobre atención domiciliaria de Medicaid. Costos de vivienda y pobreza en NH.

A continuación, lee las noticias del miércoles 7 de octubre de 2026

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Acuerdo en demanda colectiva contra el departamento de salud por servicios fallidos de atención domiciliaria de Medicaid

Se ha llegado a un acuerdo en una demanda colectiva que alegaba que el departamento de salud estatal no estaba brindando todos los servicios requeridos para un programa de atención domiciliaria de Medicaid.

Los demandantes dijeron que el Programa Choices for Independence del estado fue incorrectamente administrado. Alegaban que los participantes no siempre recibían la atención domiciliaria que necesitaban, como ayuda con las comidas y con la administración de medicamentos.

El acuerdo requiere que, a partir de ahora, el estado supervise si los participantes están recibiendo toda la atención que las agencias consideran necesaria.

Keirstan Schultz es la abogada de los demandantes, y ella dice que un juicio podría haber tardado años en resolverse.

“Para un grupo que incluye a personas con discapacidad que viven en el estado y a veces se trata también de personas mayores con discapacidad, este retraso es realmente importante”, dijo Schultz.

Habrá dos webinars informativos sobre el acuerdo en noviembre, a los que asistirán el departamento de salud estatal y los abogados de la parte demandante.

Vivienda cara, pobreza en aumento en New Hampshire, según nuevo análisis de Pew

Un nuevo análisis descubrió que una cantidad significativa de personas que experimentan pobreza en New Hampshire, tienen dificultades por los costos de vivienda.

El 7% de personas viven en pobreza en el estado, lo cual es bajo en comparación con el resto del país. Pero el reporte de Pew Charitable Trusts descubrió que New Hampshire tiene una cifra importante, porque el 16% de la pobreza general aquí es causada por los altos costos de vivienda. Para la pobreza infantil, es el 22%.

Jeremy Lamb trabaja en el refugio Cross Roads House en Portsmouth. Él conoce a un cliente de 83 años que está en el refugio porque no pudo seguir pagando la renta.

“Consumieron sus ahorros, consumieron sus fondos de jubilación. Vieron cómo todo se reducía a absolutamente nada y luego tuvieron que venir aquí. Realmente vieron cómo todo desaparecía”, dijo Lamb.

El análisis de Pew encontró que reducir barreras para la construcción de nuevas viviendas, incluyendo regulaciones de zonificación estricta, puede reducir los costos de vivienda y el nivel de pobreza.

Panel recomienda penas más duras para reincidentes en violencia doméstica, tras el asesinato de una mujer en Berlin

Un panel formado para revisar las fatalidades por violencia doméstica después de que una mujer de Berlin fue asesinada por su marido, presentó oficialmente sus recomendaciones. Una propuesta es aumentar las penas para los reincidentes en casos de violencia doméstica.

El comité, Domestic Violence Fatality Review, el cual ha estado inactivo, fue reconstituido después de la muerte de Marisol Fuentes . Su asesinato en 2025 en Berlin, a pesar de sus repetidas peticiones de ayuda, dio lugar a peticiones de reforma.

El comité realizó audiencias y entrevistas, revisó documentos confidenciales del caso de otras víctimas de violencia doméstica y publicó sus hallazgos el lunes

Una propuesta consiste en establecer sanciones más severas para los reincidentes. También, se plantea crear más puestos de apoyo a las víctimas dentro del sistema de justicia penal y mejorar la capacitación de los operadores del 911.

El reporte incluye estadísticas que invitan a reflexionar: en los pasados cuatro años, ha habido 44 homicidios vinculados a la violencia doméstica.

Y desde 2009, más de la mitad de los homicidios en New Hampshire están vinculados a la violencia doméstica.

Esto también pasa en NH:

La oficina del Fiscal General de New Hampshire presentó ayer martes una apelación de emergencia ante la Corte del Primer Circuito, en la que solicita que se bloquee el fallo de una corte inferior sobre el uso de identificaciones estudiantiles para votar.

La corte inferior ordenó la semana pasada que una ley respaldada por los republicanos, que elimina los IDs estudiantiles de la lista de identificaciones aceptables, puede seguir vigente… pero que los IDs estudiantiles se siguen aceptando como prueba secundaria de que una persona es elegible para votar, junto con otros documentos que lleve a las urnas.

El estado le pide a la corte superior que bloquee el fallo, dado el poco tiempo que queda hasta las elecciones generales.