Precaución con mascotas el 4 de Julio. Atención a los posibles golpes de calor.

A continuación, lee las noticias del jueves 2 de julio de 2026

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

Cada vez desaparecen más mascotas alrededor del 4 de julio. Aquí te explicamos cómo ayudar a la tuya.

Los refugios de animales se están preparando para el aumento de mascotas perdidas para cuando comiencen las celebraciones del 4 de Julio.

Es una temporada estresante para las mascotas, especialmente por los fuegos artificiales. Esta es Megan Williams con la Lakes Region Humane Society.

Ella dice que los fuegos artificiales afectan a bastantes animales, desde peces hasta pájaros, o desde gatos a perros.

Williams recomienda hablar con un veterinario sobre las medicaciones para ayudar a las mascotas a manejar la ansiedad de los sonidos fuertes, y para mantener a las mascotas en un cuarto con aire acondicionado o un ventilador para ayudar a mitigar parte del ruido.

Pero los animales con cuatro patas igualmente se asustan y buscan escapar cuando escuchan los estruendos fuertes.

“Es responsabilidad de los dueños de mascotas asegurarse de que las placas de identificación estén actualizadas, los microchips también, los collares permanezcan puestos y bien ajustados ... y que la gente preste atención a los animales, a dónde están y qué están haciendo”, dijo Williams.

Si una mascota se pierde, llama al departamento local de la policía, veterinario o refugio, y publica una foto nítida de tu animal en las redes sociales.

Un doctor recomienda estar atento a las señales de un golpe de calor durante la ola climática que está pasando por NH

Mientras la mayoría de New Hampshire está bajo una ola de Calor Extrema hasta el viernes, las personas deben estar atentas a un golpe de calor, lo cual sucede cuando una persona tiene una temperatura corporal extremadamente elevada a los 104 grados, y desarrolla señales de un estado mental alterado.

El doctor Ryan Gerecht, el director médico para el manejo de emergencias en Dartmouth-Hitchcock Medical Center, dice que las personas deben estar atentas a las señales de un golpe de calor y tomar los pasos necesarios para prevenirlos.

“Los síntomas que preceden a eso son, mareos, calambres musculares, sudoración excesiva y taquicardia”, dijo Gerecht.

Si alguien desarrolla un golpe de calor, busca asistencia médica inmediata. Recuerda mantenerte hidratado, buscar sombra, y refugiarte en un edificio con aire acondicionado o en un centro de enfriamiento.

Lee más: Alerta por calor extremo en New Hampshire; probable 'ola de calor peligrosa' ; Dónde mantenerse fresco en NH durante la ola de calor

En una ola de calor, el ventilador sí te puede ayudar a mantenerte fresco

El índice de calor en New Hampshire superará los 100 grados esta semana. Si no tienes aire acondicionado, te compartimos algunos tips de cómo utilizar los ventiladores para mantenerte fresco.

Cuando hace calor adentro y afuera, puedes prender el ventilador como una manera fácil de ayudar a circular el aire y mantenerte fresco. Pero, en un calor extremo, un ventilador podría no ser suficiente para refrescarte.

Según un reporte publicado en Lancet, los científicos han encontrado que si la temperatura dentro de casa es mayor a los 95 grados, un ventilador puede elevar la temperatura corporal si se utiliza por sí solo.

Los ventiladores trabajan mejor si evaporan el sudor de tu piel, pero en sitios extremadamente calurosos con poca humedad, es posible que no se sude lo suficiente como para refrescarse físicamente. Y en cualquier entorno, esto es especialmente peligroso para los adultos mayores, ya que sudamos con menos eficacia a medida que envejecemos.

Pero los ventiladores igualmente pueden ayudar, siempre y cuando te mantengas hidratado y rocíes tu piel con agua húmeda o incluso utilices una camiseta mojada para que el cuerpo se mantenga frío. Si necesitas mayor asistencia, llama al 211 y solicita atención en español.

Nueva encuesta de la UNH revela quién lleva la ventaja en la primaria republicana para el Senado Nacional

Una nueva encuesta de la Universidad de New Hampshire encontró que en la primaria demócrata para el Senado Nacional, el congresista Chris Pappas sigue liderando, pero está perdiendo algo de ventaja frente a su contrincante, Karishma Manzur.

En la primaria republicana para el Senado nacional, John E. Sununu continúa con una gran ventaja, con el 59% de votantes republicanos de la primaria que dicen que lo apoyan, mientras que el 20% dicen que votarían por su contrincante Scott Brown.

Ambos previamente sirvieron en el Senado: Brown representó a Massachusetts, y Sununu representó a New Hampshire.

Lee más: Los candidatos que representarán a NH en el Senado Nacional: Te contamos quiénes son

Esto también pasa en el estado…

Los niños en New Hampshire que reciben un almuerzo gratis o de precio reducido, son elegibles para una prestación única de 120 dólares por niño para ayudarles a adquirir las comidas durante el verano.