Alerta por calor extremo en New Hampshire; probable ‘ola de calor peligrosa’

Una ola de calor que está llegando a New England probablemente resultará en niveles de ‘calor peligroso’ en todo New Hampshire desde el miércoles hasta el viernes.

El Servicio Nacional del Clima emitió una vigilancia de calor extremo para el estado. En este escenario, los funcionarios dicen que las personas deben planificarse para suspender actividades al aire libre, y estar al tanto de dónde encontrar un espacio seguro y fresco, como por ejemplo, un centro público de enfriamiento.

A partir del miércoles el índice de calor podría llegar a los 100 o incluso a 110 en ciertas áreas al sur de New Hampshire, según el pronóstico más reciente .

Las temperaturas cálidas de la noche también contribuirán al estrés térmico acumulado .

El clima caliente podría también traer rondas de lluvias y tormentas, pero estas ofrecen solo un breve alivio del calor, dicen los meteorólogos.

Los expertos piden a las personas tomar bastantes líquidos, quedarse en espacios con aires acondicionados, y alejarse del sol.

El pronóstico del Mount Washington Observatory muestra una posibilidad de tormentas durante la noche del martes tanto para el norte de New Hampshire y en áreas al sur del Lago Winnipesaukee. En las zonas de mayor altitud , el pronóstico indica ráfagas de viento más fuertes, de entre 45 y 60 mph, con algunas ráfagas de hasta 70 mph asociadas a tormentas eléctricas, esta noche.

Lee más: Los veranos de NH son más calurosos. Te contamos cómo protegerte.

Cuando el clima está caluroso, todos deberían estar atentos a los síntomas de agotamiento por calor y golpe de calor. Estas pueden ser diferentes.

Heat stroke o golpe de calor requiere atención médica de emergencia, y podría causar la muerte si no se trata. Durante un golpe de calor, una persona puede sentirse confundida, se le dificulta el habla, o puede experimentar otros síntomas enlistados aquí . También pueden tener piel caliente y seca o sudoración extrema.

Heat exhaustion o agotamiento por calor es menos fatal pero igualmente serio. Las personas con este tipo de agotamiento podrían experimentar dolores de cabeza, náuseas, mareos u otros síntomas enlistados aquí .

Cómo mantenerse fresco

Cubre las ventanas que reciben sol durante la mañana o tarde

Prende el aire acondicionado, y si no tienes, mantente en pisos bajos mientras aumenta el calor

Si la temperatura supera los 90 grados Fahrenheit, no dependas solamente de un ventilador para enfriarte. De hecho, podría hacerte sentir más calor si lo usas solo.

para enfriarte. De hecho, podría si lo usas solo. Si utilizas un ventilador, moja tu piel con agua helada o utiliza una camiseta mojada.

Si debes estar fuera

Evita exposición prolongada al sol, y tomar frecuentes descansos en la sombra

Hidrátate temprano y con frecuencia

Use ropa holgada y ligera.

Evita dejar a niños y mascotas sin supervisión en vehículos cerrados, incluso con las ventanillas bajadas.

Busca ayuda

Si no tienes acceso a aire acondicionado o si tu casa se queda sin energía, puedes acudir a un centro de enfriamiento local o buscar un espacio público con aire acondicionado, como una biblioteca. Llama al 211 o visita 211nh.org para obtener información. Las agencias de la Alianza de Acción Comunitaria (CAP) de New Hampshire también pueden ayudar.

También puede consultar directamente con las autoridades locales. (Aquí hay un directorio de sitios web de ciudades y pueblos , donde también puedes encontrar información de contacto u otros avisos oficiales relacionados con situaciones de emergencia).

Revisa el sitio web estatal de preparación para emergencias para más información sobre recursos disponibles en caso de olas de calor extremas.